https://ria.ru/20220209/melnik-1771794012.html

Мало денег: дерзкий упрек в адрес Германии из Киева

Мельник пожаловался, что Германия относится к Украине как к Сомали - РИА Новости, 09.02.2022

Мало денег: дерзкий упрек в адрес Германии из Киева

Германия оказывает Киеву финансовую поддержку, сравнимую с Сомали или Южным Суданом, об этом в эфире Deutschlandfunk заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T03:23

2022-02-09T03:23

2022-02-09T03:23

в мире

украина

германия

южный судан

сомали

нато

андрей мельник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151611/33/1516113387_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_d116daae9776b8734b2df574a12db152.jpg

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Германия оказывает Киеву финансовую поддержку, сравнимую с Сомали или Южным Суданом, об этом в эфире Deutschlandfunk заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.По словам дипломата, в Киеве ценят помощь от Германии и "без вопросов" благодарны за нее. "Только все относительно, и если посмотреть, сколько помощи на развитие мы получили от Германии, то Украина занимает 13-е место после Конго и перед Тунисом", - посетовал он.За все последние годы Берлин выделил Киеву на развитие 771 миллион евро, сообщил Мельник. Однако, как указал он, один лишь Китай получает в целях развития от Германии почти 500 миллионов евро, а Украина в данном списке находится на том же уровне, что Южный Судан или Сомали."За последние семь лет Украина получила 0,5 процента из более чем 130 миллиардов евро помощи в целях развития. Расстановка приоритетов выглядит иначе", - пожаловался посол.Мельник регулярно выступает с сомнительными высказываниями. Так, он заявлял, что Берлин должен помочь Киеву вернуть под контроль Крым: по его словам, это моральный долг Германии, вытекающий из "вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию". Кроме того, он говорил о том, что та же "историческая ответственность" обязывает Берлин добиваться вступления Украины в НАТО.

https://ria.ru/20220208/soyuznik-1771577882.html

https://ria.ru/20220205/postavki-1771209649.html

украина

германия

южный судан

сомали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, южный судан, сомали, нато, андрей мельник