https://ria.ru/20220209/melnik-1771794012.html
Мало денег: дерзкий упрек в адрес Германии из Киева
Мельник пожаловался, что Германия относится к Украине как к Сомали - РИА Новости, 09.02.2022
Мало денег: дерзкий упрек в адрес Германии из Киева
Германия оказывает Киеву финансовую поддержку, сравнимую с Сомали или Южным Суданом, об этом в эфире Deutschlandfunk заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T03:23
2022-02-09T03:23
2022-02-09T03:23
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андрей мельник
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Германия оказывает Киеву финансовую поддержку, сравнимую с Сомали или Южным Суданом, об этом в эфире Deutschlandfunk заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.По словам дипломата, в Киеве ценят помощь от Германии и "без вопросов" благодарны за нее. "Только все относительно, и если посмотреть, сколько помощи на развитие мы получили от Германии, то Украина занимает 13-е место после Конго и перед Тунисом", - посетовал он.За все последние годы Берлин выделил Киеву на развитие 771 миллион евро, сообщил Мельник. Однако, как указал он, один лишь Китай получает в целях развития от Германии почти 500 миллионов евро, а Украина в данном списке находится на том же уровне, что Южный Судан или Сомали."За последние семь лет Украина получила 0,5 процента из более чем 130 миллиардов евро помощи в целях развития. Расстановка приоритетов выглядит иначе", - пожаловался посол.Мельник регулярно выступает с сомнительными высказываниями. Так, он заявлял, что Берлин должен помочь Киеву вернуть под контроль Крым: по его словам, это моральный долг Германии, вытекающий из "вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию". Кроме того, он говорил о том, что та же "историческая ответственность" обязывает Берлин добиваться вступления Украины в НАТО.
https://ria.ru/20220208/soyuznik-1771577882.html
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в мире, украина, германия, южный судан, сомали, нато, андрей мельник
Мельник пожаловался, что Германия относится к Украине как к Сомали
Посол Украины Мельник пожаловался на недостаточную финансовую поддержку Германии