Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/melnik-1771794012.html
Мало денег: дерзкий упрек в адрес Германии из Киева
Мельник пожаловался, что Германия относится к Украине как к Сомали - РИА Новости, 09.02.2022
Мало денег: дерзкий упрек в адрес Германии из Киева
Германия оказывает Киеву финансовую поддержку, сравнимую с Сомали или Южным Суданом, об этом в эфире Deutschlandfunk заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T03:23
2022-02-09T03:23
в мире
украина
германия
южный судан
сомали
нато
андрей мельник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151611/33/1516113387_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_d116daae9776b8734b2df574a12db152.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Германия оказывает Киеву финансовую поддержку, сравнимую с Сомали или Южным Суданом, об этом в эфире Deutschlandfunk заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.По словам дипломата, в Киеве ценят помощь от Германии и "без вопросов" благодарны за нее. "Только все относительно, и если посмотреть, сколько помощи на развитие мы получили от Германии, то Украина занимает 13-е место после Конго и перед Тунисом", - посетовал он.За все последние годы Берлин выделил Киеву на развитие 771 миллион евро, сообщил Мельник. Однако, как указал он, один лишь Китай получает в целях развития от Германии почти 500 миллионов евро, а Украина в данном списке находится на том же уровне, что Южный Судан или Сомали."За последние семь лет Украина получила 0,5 процента из более чем 130 миллиардов евро помощи в целях развития. Расстановка приоритетов выглядит иначе", - пожаловался посол.Мельник регулярно выступает с сомнительными высказываниями. Так, он заявлял, что Берлин должен помочь Киеву вернуть под контроль Крым: по его словам, это моральный долг Германии, вытекающий из "вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию". Кроме того, он говорил о том, что та же "историческая ответственность" обязывает Берлин добиваться вступления Украины в НАТО.
https://ria.ru/20220208/soyuznik-1771577882.html
https://ria.ru/20220205/postavki-1771209649.html
украина
германия
южный судан
сомали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151611/33/1516113387_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_d25f0abd683cc3eb13ee75b5ddd0f5cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, южный судан, сомали, нато, андрей мельник
03:23 09.02.2022
 
Мельник пожаловался, что Германия относится к Украине как к Сомали

Посол Украины Мельник пожаловался на недостаточную финансовую поддержку Германии

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : МЗС України
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Германия оказывает Киеву финансовую поддержку, сравнимую с Сомали или Южным Суданом, об этом в эфире Deutschlandfunk заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
По словам дипломата, в Киеве ценят помощь от Германии и "без вопросов" благодарны за нее. "Только все относительно, и если посмотреть, сколько помощи на развитие мы получили от Германии, то Украина занимает 13-е место после Конго и перед Тунисом", - посетовал он.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 01:24
Шольц оценил мнение, что Германия больший союзник России, чем Запада
За все последние годы Берлин выделил Киеву на развитие 771 миллион евро, сообщил Мельник. Однако, как указал он, один лишь Китай получает в целях развития от Германии почти 500 миллионов евро, а Украина в данном списке находится на том же уровне, что Южный Судан или Сомали.
"За последние семь лет Украина получила 0,5 процента из более чем 130 миллиардов евро помощи в целях развития. Расстановка приоритетов выглядит иначе", - пожаловался посол.
Мельник регулярно выступает с сомнительными высказываниями. Так, он заявлял, что Берлин должен помочь Киеву вернуть под контроль Крым: по его словам, это моральный долг Германии, вытекающий из "вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию". Кроме того, он говорил о том, что та же "историческая ответственность" обязывает Берлин добиваться вступления Украины в НАТО.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 10:28
В Германии ответили на "словесный выпад" Украины из-за поставок оружия
 
В миреУкраинаГерманияЮжный СуданСомалиНАТОАндрей Мельник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала