https://ria.ru/20220209/malayziya-1771822566.html

Туроператоры рассказали о правилах въезда в Малайзию

Туроператоры рассказали о правилах въезда в Малайзию - РИА Новости, 09.02.2022

Туроператоры рассказали о правилах въезда в Малайзию

Туроператоры рассказали о правилах посещения Малайзии и стоимости отдыха там, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:59

2022-02-09T12:59

2022-02-09T12:59

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали о правилах посещения Малайзии и стоимости отдыха там, сообщает АТОР.Сегодня россияне, привитые "Спутником V" и вакцинами, одобренными ВОЗ, могут посетить эту страну, но не всю, а лишь остров Лангкави и только после пребывания на семидневном карантине.Малайзия планирует смягчить правила въезда с 1 марта 2022 года. Национальный комитет по восстановлению экономики рекомендовал открыть границы для иностранцев и освободить их от обязательного карантина, сообщают местные СМИ со ссылкой на главу комитета Мухиддина Яссина. Путешественники, въезжающие в Малайзию, должны будут пройти тесты на COVID-19 перед отъездом и по прибытии.Если власти Малайзии начнут пускать туристов по схеме, близкой к процедурам въезда в Таиланд (ПЦР-тесты до вылета и по прибытию), это повысит интерес к направлению, отмечают участники рынка. Отмена карантина позволит предлагать групповые туры круглый год — и пляжные, и экскурсионные.По информации от туроператоров, для въезда нужен сертификат вакцинации на английском языке, ваучер на оплаченные трансфер и проживание в отеле, медстраховка с покрытием лечения коронавируса на сумму от 80 тысяч долларов, отрицательный результат ПЦР-анализа не старше 72 часов, обратный билет и программа пребывания с сопровождением гида от лицензированной туркомпании в Малайзии с контактами принимающей стороны. Еще необходимо установить приложение MySejahtera.Анализ на коронавирус по прилете стоит 95 долларов на острове или 120 долларов — в аэропорту столицы страны.Отдых на Лангкави требует от туристов самодисциплины: практически каждый день нужно сдавать дополнительные обязательные тесты. Так, на второй, четвертый и шестой день — самотестирование (экспресс-метод, результат заносится в приложение MySejahtera). На третий и пятый день пребывания — анализ на антигены в клинике. На седьмой день предстоит сдача ПЦР-теста.По окончании семидневного пребывания "в пузыре" на острове Лангкави туристы могут посетить Куала-Лумпур или другие регионы. За два дня до вылета из Малайзии нужно будет пройти еще один ПЦР-тест в сертифицированных центрах.Путевка на двоих обойдется в сумму от 800 долларов, авиабилет на каждого будет стоить еще как минимум 44 тысячи рублей со стыковкой в Стамбуле. Также возможна пересадка в Абу-Даби, Сингапуре, Дохе, Дубае.

https://ria.ru/20220208/malayziya-1771667476.html

https://ria.ru/20191121/1532933302.html

https://ria.ru/20220209/puteshestviya-1771659718.html

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