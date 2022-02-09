Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/makron-1771939468.html
СМИ: Макрон восстановил доменные имена сайтов для предвыборной кампании
СМИ: Макрон восстановил доменные имена сайтов для предвыборной кампании - РИА Новости, 09.02.2022
СМИ: Макрон восстановил доменные имена сайтов для предвыборной кампании
Президент Франции Эммануэль Макрон, который еще официально не объявил об участии в выборах, восстановил доступ к доменным именам сайтов macron-2022.fr и... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T18:40
2022-02-09T18:40
в мире
франция
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628745_0:0:3376:1900_1920x0_80_0_0_46ba2f11014fdbe24723c0bd328dc48d.jpg
ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, который еще официально не объявил об участии в выборах, восстановил доступ к доменным именам сайтов macron-2022.fr и macron2022.fr, которые могут быть использованы для предвыборной кампании, сообщает портал Numerama.По информации издания, соответствующие запросы о восстановлении доступа к этим доменным именам были направлены во Французскую ассоциацию по сотрудничеству в области доменных имен (AFNIC) еще в ноябре. Они были одобрены 15 и 28 декабря.Предвыборные сайты ряда кандидатов в президенты Франции, в том числе сторонника крайне правых взглядов Эрика Земмура и лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, также содержат фамилию кандидата и год, в который проходят выборы: zemmour2022.fr, melenchon2022.fr.Макрон пока официально не объявил себя кандидатом на выборах, которые состоятся во Франции через два месяца, однако ранее он давал понять, что такое желание у него есть.Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 10 апреля, второй – 24 апреля. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Среди них - лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, журналист и писатель крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго (Социалисты), бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.
https://ria.ru/20220208/vybor-1771585580.html
https://ria.ru/20220207/russkiy-1771380368.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628745_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_2574f73021c79f1d0fa56f9a30b1c030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон
18:40 09.02.2022
 
СМИ: Макрон восстановил доменные имена сайтов для предвыборной кампании

Numerama: президент Макрон восстановил доменные имена сайтов для предвыборной кампании

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, который еще официально не объявил об участии в выборах, восстановил доступ к доменным именам сайтов macron-2022.fr и macron2022.fr, которые могут быть использованы для предвыборной кампании, сообщает портал Numerama.
По информации издания, соответствующие запросы о восстановлении доступа к этим доменным именам были направлены во Французскую ассоциацию по сотрудничеству в области доменных имен (AFNIC) еще в ноябре. Они были одобрены 15 и 28 декабря.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 08:00
Путин поставил Макрона перед выбором
Предвыборные сайты ряда кандидатов в президенты Франции, в том числе сторонника крайне правых взглядов Эрика Земмура и лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, также содержат фамилию кандидата и год, в который проходят выборы: zemmour2022.fr, melenchon2022.fr.
Макрон пока официально не объявил себя кандидатом на выборах, которые состоятся во Франции через два месяца, однако ранее он давал понять, что такое желание у него есть.
Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 10 апреля, второй – 24 апреля. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Среди них - лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, журналист и писатель крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго (Социалисты), бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.
Валери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 01:09
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски из-за Украины
 
В миреФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала