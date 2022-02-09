https://ria.ru/20220209/makron-1771939468.html

СМИ: Макрон восстановил доменные имена сайтов для предвыборной кампании

СМИ: Макрон восстановил доменные имена сайтов для предвыборной кампании - РИА Новости, 09.02.2022

СМИ: Макрон восстановил доменные имена сайтов для предвыборной кампании

Президент Франции Эммануэль Макрон, который еще официально не объявил об участии в выборах, восстановил доступ к доменным именам сайтов macron-2022.fr и... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T18:40

2022-02-09T18:40

2022-02-09T18:40

в мире

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, который еще официально не объявил об участии в выборах, восстановил доступ к доменным именам сайтов macron-2022.fr и macron2022.fr, которые могут быть использованы для предвыборной кампании, сообщает портал Numerama.По информации издания, соответствующие запросы о восстановлении доступа к этим доменным именам были направлены во Французскую ассоциацию по сотрудничеству в области доменных имен (AFNIC) еще в ноябре. Они были одобрены 15 и 28 декабря.Предвыборные сайты ряда кандидатов в президенты Франции, в том числе сторонника крайне правых взглядов Эрика Земмура и лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, также содержат фамилию кандидата и год, в который проходят выборы: zemmour2022.fr, melenchon2022.fr.Макрон пока официально не объявил себя кандидатом на выборах, которые состоятся во Франции через два месяца, однако ранее он давал понять, что такое желание у него есть.Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 10 апреля, второй – 24 апреля. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Среди них - лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, журналист и писатель крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго (Социалисты), бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.

https://ria.ru/20220208/vybor-1771585580.html

https://ria.ru/20220207/russkiy-1771380368.html

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в мире, франция, эммануэль макрон