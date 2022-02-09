https://ria.ru/20220209/lechenie-1771879941.html
Генетик рассказал, как подбирают препарат от СМА
Генетик рассказал, как подбирают препарат от СМА - РИА Новости, 09.02.2022
Генетик рассказал, как подбирают препарат от СМА
Все дети со спинальной мышечной атрофией (СМА) обеспечиваются препаратами, зарегистрированными на территории России, решение о назначении того или иного... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:34
2022-02-09T14:34
2022-02-09T15:04
общество
евгений ройзман
россия
коронавирус covid-19
спинальная мышечная атрофия (сма)
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Все дети со спинальной мышечной атрофией (СМА) обеспечиваются препаратами, зарегистрированными на территории России, решение о назначении того или иного препарата принимает медицинский консилиум, исходя из интересов пациента вне зависимости от источника финансирования лечения, заявил РИА Новости директор Медико-генетического научного центра имени Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. Препарат "Золгенсма" самый дорогой в мире, стоимость одной инъекции оценивается от 2,1 до 2,5 миллиона долларов. Обеспечение лечения в РФ осуществляется за счет средств фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра".Ранее в материале РИА Новости сообщалось о мошенниках, пытающихся нажиться на чужой беде и получить деньги, которые собирали для лечения детей со спинальной мышечной атрофией.По словам Куцева, несмотря на то, что все дети обеспечены современным дорогостоящим патогенетическим лечением с применением того или иного препарата, в последнее время участились случаи обращения в медицинские организации с требованиями о смене терапии и переводе пациентов с препаратов "Нусинерсен" или "Рисдиплам" на препарат "Золгенсма"."Часто это происходит даже в тех случаях, когда прогрессирование заболевания приостановлено и отмечается положительная динамика в развитии ребенка, а также отсутствуют нежелательные явления на фоне лечения. Это связано с тем, что у немедицинского сообщества существует распространенное мнение о большей эффективности геннозаместительной терапии по сравнению с другими препаратами", - рассказал Куцев.Он отметил, что достаточная доказательная база по применению препарата "Золгенсма" сформирована с участием детей в возрасте до 9 месяцев жизни, данные об эффективности препарата ограничены шестилетней длительностью наблюдения, наибольшая эффективность терапии имеет место на ранней стадии болезни – до развития симптомов или при первых симптомах заболевания. Научно обоснованные данные об эффективности и безопасности применения препарата "Золгенсма" у детей более старшего возраста с длительным течением заболевания отсутствуют, уточнил Куцев.Решение о назначении или коррекции терапии для каждого конкретного пациента принимается исключительно на основании оценки соотношения риска и пользы с учетом всестороннего анализа состояния ребенка. При этом медицинский консилиум всегда исходит из абсолютного приоритета интересов пациента – вне зависимости от источника финансирования дорогостоящего лечения, добавил специалист.
https://ria.ru/20220204/zolgensma-1771122583.html
https://ria.ru/20211224/risdiplam-1765345772.html
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общество, евгений ройзман, россия, коронавирус covid-19, спинальная мышечная атрофия (сма)
14:34 09.02.2022 (обновлено: 15:04 09.02.2022)
Генетик рассказал, как подбирают препарат от СМА
Генетик Куцев: выбор препарата от СМА зависит от типа болезни и возраста пациента
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Все дети со спинальной мышечной атрофией (СМА) обеспечиваются препаратами, зарегистрированными на территории России, решение о назначении того или иного препарата принимает медицинский консилиум, исходя из интересов пациента вне зависимости от источника финансирования лечения, заявил РИА Новости директор Медико-генетического научного центра имени Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев.
При спинальной мышечной атрофии
постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России
зарегистрировано три препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. Препарат "Золгенсма" самый дорогой в мире, стоимость одной инъекции оценивается от 2,1 до 2,5 миллиона долларов. Обеспечение лечения в РФ осуществляется за счет средств фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра".
Ранее в материале РИА Новости сообщалось о мошенниках, пытающихся нажиться на чужой беде и получить деньги, которые собирали для лечения детей со спинальной мышечной атрофией.
По словам Куцева, несмотря на то, что все дети обеспечены современным дорогостоящим патогенетическим лечением с применением того или иного препарата, в последнее время участились случаи обращения в медицинские организации с требованиями о смене терапии и переводе пациентов с препаратов "Нусинерсен" или "Рисдиплам" на препарат "Золгенсма".
"Часто это происходит даже в тех случаях, когда прогрессирование заболевания приостановлено и отмечается положительная динамика в развитии ребенка, а также отсутствуют нежелательные явления на фоне лечения. Это связано с тем, что у немедицинского сообщества существует распространенное мнение о большей эффективности геннозаместительной терапии по сравнению с другими препаратами", - рассказал Куцев.
Он отметил, что достаточная доказательная база по применению препарата "Золгенсма" сформирована с участием детей в возрасте до 9 месяцев жизни, данные об эффективности препарата ограничены шестилетней длительностью наблюдения, наибольшая эффективность терапии имеет место на ранней стадии болезни – до развития симптомов или при первых симптомах заболевания. Научно обоснованные данные об эффективности и безопасности применения препарата "Золгенсма" у детей более старшего возраста с длительным течением заболевания отсутствуют, уточнил Куцев.
Решение о назначении или коррекции терапии для каждого конкретного пациента принимается исключительно на основании оценки соотношения риска и пользы с учетом всестороннего анализа состояния ребенка. При этом медицинский консилиум всегда исходит из абсолютного приоритета интересов пациента – вне зависимости от источника финансирования дорогостоящего лечения, добавил специалист.