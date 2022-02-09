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Шоубиз
https://ria.ru/20220209/kulikova-1771849995.html
"У нас есть мечта": Куликова рассказала о чувствах к Аверину
"У нас есть мечта": Куликова рассказала о чувствах к Аверину - РИА Новости, 09.02.2022
"У нас есть мечта": Куликова рассказала о чувствах к Аверину
Мария Куликова рассказала о чувствах к Максиму Аверину. Звезды знакомы со студенческих времен, а затем вместе снимались в сериале "Склифосовский". РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:37
2022-02-09T12:37
шоубиз
шоу-бизнес
мария куликова
знаменитости
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мария Куликова рассказала о чувствах к Максиму Аверину. Звезды знакомы со студенческих времен, а затем вместе снимались в сериале "Склифосовский".В интервью порталу Wmj она добавила, что у них с Авериным есть мечта.Ранее Аверин рассказал о своих отношениях с другой коллегой по сериалу – Марией Порошиной, а также подтвердил, что до сих пор остается влюбчивым человеком.
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шоу-бизнес, мария куликова, знаменитости
12:37 09.02.2022
 
"У нас есть мечта": Куликова рассказала о чувствах к Аверину

Куликова рассказала о чувствах к Аверину и их общей мечте

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктриса театра и кино Мария Куликова
Актриса театра и кино Мария Куликова - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мария Куликова рассказала о чувствах к Максиму Аверину. Звезды знакомы со студенческих времен, а затем вместе снимались в сериале "Склифосовский".

"Макс царствует внутри моей души очень глубоко, потому что он связан с самыми счастливыми временами моей жизни — студенчества в театральном институте, ничего круче которого быть не может. <…> Конечно, мы говорим на одном языке, находимся на одной волне, что в общем редкость не только на съемочной площадке, но и в жизни", – призналась Мария.

В интервью порталу Wmj она добавила, что у них с Авериным есть мечта.

"У нас есть мечта — совместный спектакль. Очень хочется поработать и на сцене, потому что Макс — фантастический, блестящий драматический театральный актер", – заключила Куликова.

Ранее Аверин рассказал о своих отношениях с другой коллегой по сериалу – Марией Порошиной, а также подтвердил, что до сих пор остается влюбчивым человеком.
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