https://ria.ru/20220209/kulikova-1771849995.html

"У нас есть мечта": Куликова рассказала о чувствах к Аверину

"У нас есть мечта": Куликова рассказала о чувствах к Аверину - РИА Новости, 09.02.2022

"У нас есть мечта": Куликова рассказала о чувствах к Аверину

Мария Куликова рассказала о чувствах к Максиму Аверину. Звезды знакомы со студенческих времен, а затем вместе снимались в сериале "Склифосовский". РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:37

2022-02-09T12:37

2022-02-09T12:37

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мария Куликова рассказала о чувствах к Максиму Аверину. Звезды знакомы со студенческих времен, а затем вместе снимались в сериале "Склифосовский".В интервью порталу Wmj она добавила, что у них с Авериным есть мечта.Ранее Аверин рассказал о своих отношениях с другой коллегой по сериалу – Марией Порошиной, а также подтвердил, что до сих пор остается влюбчивым человеком.

https://ria.ru/20201126/maksim-averin-1586263091.html

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шоу-бизнес, мария куликова, знаменитости