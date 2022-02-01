https://ria.ru/20220201/averin-1770428382.html

"Многое пережили вместе": Аверин об отношениях с Порошиной

"Многое пережили вместе": Аверин об отношениях с Порошиной - РИА Новости, 01.02.2022

"Многое пережили вместе": Аверин об отношениях с Порошиной

Максим Аверин рассказал об отношениях с Марией Порошиной. Актеры вместе приняли участие в съемках девятого сезона сериала "Склифосовский". Аверин отметил, что... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:36

2022-02-01T10:36

2022-02-01T10:36

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Максим Аверин рассказал об отношениях с Марией Порошиной. Актеры вместе приняли участие в съемках девятого сезона сериала "Склифосовский". Аверин отметил, что они с артисткой вместе учились.В интервью порталу StarHit он вспомнил, что первая беременность Порошиной случилась на втором курсе. По словам Аверина, в театральных институтах не особо "поощряют" рождение ребенка, "ведь ты выпадаешь на год и все такое". Но для Марии сделали исключение.Также Аверин подтвердил, что до сих пор влюбчив, и назвал одно из наиболее потрясающих качеств в женщине – чувство юмора.Ранее актер объяснил, почему он до сих пор не женат.

https://ria.ru/20210205/averin-1596167747.html

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знаменитости, шоу-бизнес, максим аверин