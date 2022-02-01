"Многое пережили вместе": Аверин об отношениях с Порошиной
Аверин рассказал об отношениях с Порошиной и первых совместных съемках
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Максим Аверин на торжественной церемонии вручения кинопремии "Золотой орел", учрежденной Национальной Киноакадемией, в первом павильоне киностудии "Мосфильм"
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Максим Аверин рассказал об отношениях с Марией Порошиной. Актеры вместе приняли участие в съемках девятого сезона сериала "Склифосовский". Аверин отметил, что они с артисткой вместе учились.
"Я дружу с Машкой с юности — она же моя однокурсница. И, как все наши однокурсники, был в нее влюблен. Я обожал ее маму, она обожала мою. К сожалению, обе наши мамочки ушли... А Машка — удивительная, мать героиня!" – рассказал Максим.
В интервью порталу StarHit он вспомнил, что первая беременность Порошиной случилась на втором курсе. По словам Аверина, в театральных институтах не особо "поощряют" рождение ребенка, "ведь ты выпадаешь на год и все такое". Но для Марии сделали исключение.
"Помню, как мы с ней, беременной, делали самостоятельный показ отрывков. Взяли тогда "Кошку на раскаленной крыше" Тенесси Уильямса, как раз ту сцену, где герой бьет героиню. Это ужас! Машка с таким большим пузом, а мне ее бить надо! Этот кошмар я помню до сих пор, представляете? Поэтому мы с Машей уже многое пережили вместе, но, к слову, снимаемся вместе — впервые", – добавил Максим.
Также Аверин подтвердил, что до сих пор влюбчив, и назвал одно из наиболее потрясающих качеств в женщине – чувство юмора.
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