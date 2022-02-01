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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220201/averin-1770428382.html
"Многое пережили вместе": Аверин об отношениях с Порошиной
"Многое пережили вместе": Аверин об отношениях с Порошиной - РИА Новости, 01.02.2022
"Многое пережили вместе": Аверин об отношениях с Порошиной
Максим Аверин рассказал об отношениях с Марией Порошиной. Актеры вместе приняли участие в съемках девятого сезона сериала "Склифосовский". Аверин отметил, что... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:36
2022-02-01T10:36
шоубиз
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шоу-бизнес
максим аверин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Максим Аверин рассказал об отношениях с Марией Порошиной. Актеры вместе приняли участие в съемках девятого сезона сериала "Склифосовский". Аверин отметил, что они с артисткой вместе учились.В интервью порталу StarHit он вспомнил, что первая беременность Порошиной случилась на втором курсе. По словам Аверина, в театральных институтах не особо "поощряют" рождение ребенка, "ведь ты выпадаешь на год и все такое". Но для Марии сделали исключение.Также Аверин подтвердил, что до сих пор влюбчив, и назвал одно из наиболее потрясающих качеств в женщине – чувство юмора.Ранее актер объяснил, почему он до сих пор не женат.
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знаменитости, шоу-бизнес, максим аверин
10:36 01.02.2022
 
"Многое пережили вместе": Аверин об отношениях с Порошиной

Аверин рассказал об отношениях с Порошиной и первых совместных съемках

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Максим Аверин на торжественной церемонии вручения кинопремии "Золотой орел", учрежденной Национальной Киноакадемией, в первом павильоне киностудии "Мосфильм"
Актер Максим Аверин на торжественной церемонии вручения кинопремии Золотой орел, учрежденной Национальной Киноакадемией, в первом павильоне киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Максим Аверин рассказал об отношениях с Марией Порошиной. Актеры вместе приняли участие в съемках девятого сезона сериала "Склифосовский". Аверин отметил, что они с артисткой вместе учились.

"Я дружу с Машкой с юности — она же моя однокурсница. И, как все наши однокурсники, был в нее влюблен. Я обожал ее маму, она обожала мою. К сожалению, обе наши мамочки ушли... А Машка — удивительная, мать героиня!" – рассказал Максим.

В интервью порталу StarHit он вспомнил, что первая беременность Порошиной случилась на втором курсе. По словам Аверина, в театральных институтах не особо "поощряют" рождение ребенка, "ведь ты выпадаешь на год и все такое". Но для Марии сделали исключение.

"Помню, как мы с ней, беременной, делали самостоятельный показ отрывков. Взяли тогда "Кошку на раскаленной крыше" Тенесси Уильямса, как раз ту сцену, где герой бьет героиню. Это ужас! Машка с таким большим пузом, а мне ее бить надо! Этот кошмар я помню до сих пор, представляете? Поэтому мы с Машей уже многое пережили вместе, но, к слову, снимаемся вместе — впервые", – добавил Максим.

Также Аверин подтвердил, что до сих пор влюбчив, и назвал одно из наиболее потрясающих качеств в женщине – чувство юмора.
Ранее актер объяснил, почему он до сих пор не женат.
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