https://ria.ru/20201126/maksim-averin-1586263091.html

Максим Аверин объяснил, почему в 45 лет он еще холостяк

Максим Аверин объяснил, почему в 45 лет он еще холостяк

Актер театра и кино, которому сегодня исполняется 45 лет, в эфире программы "Однажды" на телеканале НТВ объяснил ведущему Сергею Майорову, почему у него до сих... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T07:27

2020-11-26T07:27

2020-11-26T12:42

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Актер театра и кино, которому сегодня исполняется 45 лет, в эфире программы "Однажды" на телеканале НТВ объяснил ведущему Сергею Майорову, почему у него до сих пор нет семьи и детей.Из-за того, что в старости ему некому будет стакан воды подать, актер не переживает. Аверин считает, что "ерунда все это" и отшучивается анекдотом: "Прожил человек, нарожал много детей, лежит на смертном одре и говорит: "А пить-то и не хочется".По словам Максима Аверина, он кайфует от одиночества, так как редко бывает один. В марте этого года Аверин, известный по главным ролям в сериалах "Глухарь" и "Склифосовский", в одном из интервью рассказал, что прекрасно чувствует себя и не боится цифры "45". "Что я точно понял за свою 45-летнюю жизнь — надо сегодняшнюю минуту любить. Эта мысль меня преследует в последние годы. С одной стороны, в ней есть какая-то безнадежность. А с другой — она оправдывает наше существование", – пояснил актер.В свой день рождения Аверин порадовал поклонников премьерой песни Smile на музыку Чарли Чаплина. "Эта песня очень про меня", – признался он в Instagram."И еще одна премьера сегодня... Мне исполнилось сорок пять. Мамочка! Спасибо тебе! Я счастливый!" – написал актер в комментарии к клипу.

https://ria.ru/20191025/1560038405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, нтв (телеканал), максим аверин