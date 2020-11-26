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https://ria.ru/20201126/maksim-averin-1586263091.html
Максим Аверин объяснил, почему в 45 лет он еще холостяк
Максим Аверин объяснил, почему в 45 лет он еще холостяк
Актер театра и кино, которому сегодня исполняется 45 лет, в эфире программы "Однажды" на телеканале НТВ объяснил ведущему Сергею Майорову, почему у него до сих... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T07:27
2020-11-26T12:42
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Актер театра и кино, которому сегодня исполняется 45 лет, в эфире программы "Однажды" на телеканале НТВ объяснил ведущему Сергею Майорову, почему у него до сих пор нет семьи и детей.Из-за того, что в старости ему некому будет стакан воды подать, актер не переживает. Аверин считает, что "ерунда все это" и отшучивается анекдотом: "Прожил человек, нарожал много детей, лежит на смертном одре и говорит: "А пить-то и не хочется".По словам Максима Аверина, он кайфует от одиночества, так как редко бывает один. В марте этого года Аверин, известный по главным ролям в сериалах "Глухарь" и "Склифосовский", в одном из интервью рассказал, что прекрасно чувствует себя и не боится цифры "45". "Что я точно понял за свою 45-летнюю жизнь — надо сегодняшнюю минуту любить. Эта мысль меня преследует в последние годы. С одной стороны, в ней есть какая-то безнадежность. А с другой — она оправдывает наше существование", – пояснил актер.В свой день рождения Аверин порадовал поклонников премьерой песни Smile на музыку Чарли Чаплина. "Эта песня очень про меня", – признался он в Instagram."И еще одна премьера сегодня... Мне исполнилось сорок пять. Мамочка! Спасибо тебе! Я счастливый!" – написал актер в комментарии к клипу.
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знаменитости, звезды, нтв (телеканал), максим аверин

Максим Аверин объяснил, почему в 45 лет он еще холостяк

07:27 26.11.2020 (обновлено: 12:42 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Максим Аверин
Актер Максим Аверин - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Актер театра и кино, которому сегодня исполняется 45 лет, в эфире программы "Однажды" на телеканале НТВ объяснил ведущему Сергею Майорову, почему у него до сих пор нет семьи и детей.

"Мне кажется, что даст Бог. Значит, мне он пока такое испытание не предоставил", – сказал Максим Аверин.

Из-за того, что в старости ему некому будет стакан воды подать, актер не переживает. Аверин считает, что "ерунда все это" и отшучивается анекдотом: "Прожил человек, нарожал много детей, лежит на смертном одре и говорит: "А пить-то и не хочется".
По словам Максима Аверина, он кайфует от одиночества, так как редко бывает один.

"Я все время среди людей", – поясняет актер.

В марте этого года Аверин, известный по главным ролям в сериалах "Глухарь" и "Склифосовский", в одном из интервью рассказал, что прекрасно чувствует себя и не боится цифры "45".
"Что я точно понял за свою 45-летнюю жизнь — надо сегодняшнюю минуту любить. Эта мысль меня преследует в последние годы. С одной стороны, в ней есть какая-то безнадежность. А с другой — она оправдывает наше существование", – пояснил актер.
В свой день рождения Аверин порадовал поклонников премьерой песни Smile на музыку Чарли Чаплина. "Эта песня очень про меня", – признался он в Instagram.
"И еще одна премьера сегодня... Мне исполнилось сорок пять. Мамочка! Спасибо тебе! Я счастливый!" – написал актер в комментарии к клипу.
Актер Максим Аверин на торжественной церемонии вручения кинопремии Золотой орел, учрежденной Национальной Киноакадемией, в первом павильоне киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 25.10.2019
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