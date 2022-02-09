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Россияне начали болеть ковидом по второму кругу

До 15% переболевших COVID-19 заражаются повторно, заявил инфекционист - РИА Новости, 09.02.2022

Россияне начали болеть ковидом по второму кругу

В России сегодня повторно заражаются коронавирусом до 15 процентов человек, ранее переболевших COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:55

2022-02-09T11:55

2022-02-09T13:02

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В России сегодня повторно заражаются коронавирусом до 15 процентов человек, ранее переболевших COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов."Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более одного процента, а если быть точным — 0,7 процента, то в настоящий момент до 15% болеет повторно", — уточнил он.По словам ученого, иммунитет у всех пациентов разный, поэтому во время пандемии важно прививаться и делать бустерные прививки (ревакцинация) через шесть месяцев.

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