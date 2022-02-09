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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771840300.html
Россияне начали болеть ковидом по второму кругу
До 15% переболевших COVID-19 заражаются повторно, заявил инфекционист - РИА Новости, 09.02.2022
Россияне начали болеть ковидом по второму кругу
В России сегодня повторно заражаются коронавирусом до 15 процентов человек, ранее переболевших COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:55
2022-02-09T13:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В России сегодня повторно заражаются коронавирусом до 15 процентов человек, ранее переболевших COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов."Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более одного процента, а если быть точным — 0,7 процента, то в настоящий момент до 15% болеет повторно", — уточнил он.По словам ученого, иммунитет у всех пациентов разный, поэтому во время пандемии важно прививаться и делать бустерные прививки (ревакцинация) через шесть месяцев.
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирусы, россия, омикрон-штамм коронавируса
11:55 09.02.2022 (обновлено: 13:02 09.02.2022)
 
До 15% переболевших COVID-19 заражаются повторно, заявил инфекционист

Инфекционист Горелов: доля повторно заболевающих COVID-19 возросла с 0,7 до 15 процентов

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинский работник в палате интенсивной терапии в "красной зоне"
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в "красной зоне"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В России сегодня повторно заражаются коронавирусом до 15 процентов человек, ранее переболевших COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов.
"Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более одного процента, а если быть точным — 0,7 процента, то в настоящий момент до 15% болеет повторно", — уточнил он.
По словам ученого, иммунитет у всех пациентов разный, поэтому во время пандемии важно прививаться и делать бустерные прививки (ревакцинация) через шесть месяцев.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирусыРоссияОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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