https://ria.ru/20220209/fasady-1771816949.html

Обновление фасадов старинных зданий поможет привлечь туристов, заявил Орлов

Обновление фасадов старинных зданий поможет привлечь туристов, заявил Орлов - РИА Новости, 09.02.2022

Обновление фасадов старинных зданий поможет привлечь туристов, заявил Орлов

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в этом году планируется масштабное обновление старинных зданий Благовещенска, это, по его словам, сделает РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:07

2022-02-09T10:07

2022-02-09T10:07

амурская область

благовещенск

амурская область

дальневосточный государственный университет

василий орлов (губернатор)

общество

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b69af8b0041390ac9e763442feb185f.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в этом году планируется масштабное обновление старинных зданий Благовещенска, это, по его словам, сделает город привлекательнее для туристов.Глава Приамурья отметил, что в Благовещенске в последнее время уделяется особое внимание ремонту и приведению в нормативное состояние памятников архитектуры."В первую очередь необходимо обновить старинные здания в центре города и на магистральных улицах – это лицо столицы области. Приведение в порядок памятников архитектуры, которых у нас немало, способствует также повышению туристической привлекательности Благовещенска", - сказал Орлов, его слова цитирует правительство Амурской области.По словам Орлова, в этом году на ремонт памятников архитектуры в Благовещенске запланировано более 350 миллионов рублей, в 2021 году на это было потрачено более 240 миллионов рублей, в 2020- м – около 70 миллионов.В этом году, по данным правительства Приамурья, в порядок приведут филиал краеведческого музея "Дом Саяпина", здание областного военкомата и "Дома Котельникова". Также продолжится реставрация Благовещенского педагогического университета (БГПУ) — до конца года отремонтируют внутреннюю часть здания и крышу, общая стоимость работ составит более 50 миллионов рублей.В прошлом году в БГПУ отремонтировали фасад, провели замену окон, установили художественную подсветку здания. В этом году обновят здание Амурского областного суда и третьего учебного корпуса Дальневосточного государственного университета. Также в этом году будет разрабатываться проектно-сметная документация для последующего ремонта и реставрации других объектов культурного наследия.В Приамурье 1068 объектов культурного наследия, из них 183 отнесены к памятникам истории и культуры федерального (общероссийского) значения, 426 объектов – памятники истории и культуры регионального (областного) значения, 423 включены в перечень выявленных объектов культурного наследия Амурской области.

https://ria.ru/20220207/vodosnabzhenie-1771415593.html

https://ria.ru/20220204/vaktsinatsiya-1771072138.html

благовещенск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

благовещенск, амурская область, дальневосточный государственный университет, василий орлов (губернатор), общество, туризм, новости - туризм, туристы