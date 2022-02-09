https://ria.ru/20220209/fasady-1771816949.html
Обновление фасадов старинных зданий поможет привлечь туристов, заявил Орлов
Обновление фасадов старинных зданий поможет привлечь туристов, заявил Орлов - РИА Новости, 09.02.2022
Обновление фасадов старинных зданий поможет привлечь туристов, заявил Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в этом году планируется масштабное обновление старинных зданий Благовещенска, это, по его словам, сделает РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:07
2022-02-09T10:07
2022-02-09T10:07
амурская область
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амурская область
дальневосточный государственный университет
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общество
туризм
новости - туризм
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в этом году планируется масштабное обновление старинных зданий Благовещенска, это, по его словам, сделает город привлекательнее для туристов.Глава Приамурья отметил, что в Благовещенске в последнее время уделяется особое внимание ремонту и приведению в нормативное состояние памятников архитектуры."В первую очередь необходимо обновить старинные здания в центре города и на магистральных улицах – это лицо столицы области. Приведение в порядок памятников архитектуры, которых у нас немало, способствует также повышению туристической привлекательности Благовещенска", - сказал Орлов, его слова цитирует правительство Амурской области.По словам Орлова, в этом году на ремонт памятников архитектуры в Благовещенске запланировано более 350 миллионов рублей, в 2021 году на это было потрачено более 240 миллионов рублей, в 2020- м – около 70 миллионов.В этом году, по данным правительства Приамурья, в порядок приведут филиал краеведческого музея "Дом Саяпина", здание областного военкомата и "Дома Котельникова". Также продолжится реставрация Благовещенского педагогического университета (БГПУ) — до конца года отремонтируют внутреннюю часть здания и крышу, общая стоимость работ составит более 50 миллионов рублей.В прошлом году в БГПУ отремонтировали фасад, провели замену окон, установили художественную подсветку здания. В этом году обновят здание Амурского областного суда и третьего учебного корпуса Дальневосточного государственного университета. Также в этом году будет разрабатываться проектно-сметная документация для последующего ремонта и реставрации других объектов культурного наследия.В Приамурье 1068 объектов культурного наследия, из них 183 отнесены к памятникам истории и культуры федерального (общероссийского) значения, 426 объектов – памятники истории и культуры регионального (областного) значения, 423 включены в перечень выявленных объектов культурного наследия Амурской области.
https://ria.ru/20220207/vodosnabzhenie-1771415593.html
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благовещенск, амурская область, дальневосточный государственный университет, василий орлов (губернатор), общество, туризм, новости - туризм, туристы
Обновление фасадов старинных зданий поможет привлечь туристов, заявил Орлов
Глава Приамурья Орлов: обновление фасадов старинных зданий поможет привлечь туристов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в этом году планируется масштабное обновление старинных зданий Благовещенска, это, по его словам, сделает город привлекательнее для туристов.
Глава Приамурья отметил, что в Благовещенске
в последнее время уделяется особое внимание ремонту и приведению в нормативное состояние памятников архитектуры.
"В первую очередь необходимо обновить старинные здания в центре города и на магистральных улицах – это лицо столицы области. Приведение в порядок памятников архитектуры, которых у нас немало, способствует также повышению туристической привлекательности Благовещенска", - сказал Орлов, его слова цитирует правительство Амурской области
.
По словам Орлова, в этом году на ремонт памятников архитектуры в Благовещенске запланировано более 350 миллионов рублей, в 2021 году на это было потрачено более 240 миллионов рублей, в 2020- м – около 70 миллионов.
В этом году, по данным правительства Приамурья, в порядок приведут филиал краеведческого музея "Дом Саяпина", здание областного военкомата и "Дома Котельникова". Также продолжится реставрация Благовещенского педагогического университета (БГПУ) — до конца года отремонтируют внутреннюю часть здания и крышу, общая стоимость работ составит более 50 миллионов рублей.
В прошлом году в БГПУ отремонтировали фасад, провели замену окон, установили художественную подсветку здания. В этом году обновят здание Амурского областного суда и третьего учебного корпуса Дальневосточного государственного университета
. Также в этом году будет разрабатываться проектно-сметная документация для последующего ремонта и реставрации других объектов культурного наследия.
В Приамурье 1068 объектов культурного наследия, из них 183 отнесены к памятникам истории и культуры федерального (общероссийского) значения, 426 объектов – памятники истории и культуры регионального (областного) значения, 423 включены в перечень выявленных объектов культурного наследия Амурской области.