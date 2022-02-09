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Александр Ефимов: Россия осуждает удары Израиля по Сирии

Александр Ефимов: Россия осуждает удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 09.02.2022

Александр Ефимов: Россия осуждает удары Израиля по Сирии

Сирия после освобождения от террористов большей части территории страны продолжает процесс восстановления вопреки сильному санкционному давлению со стороны... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T16:00

2022-02-09T16:00

2022-02-09T16:00

интервью

сирия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ильхам ахмед

россия

ввс израиля

совет безопасности оон

александр ефимов (посол россии в сирии)

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Сирия после освобождения от террористов большей части территории страны продолжает процесс восстановления вопреки сильному санкционному давлению со стороны стран Запада. Восстановлению мирной жизни препятствует присутствие сил международной коалиции во главе с США на северо-востоке Сирии и активность террористических группировок в провинции Идлиб. Посол России в САР Александр Ефимов рассказал в интервью РИА Новости, приуроченному ко Дню дипломатического работника, чем грозит незаконное присутствие иностранных сил Сирии, что мешает конструктивному диалогу между курдами и Дамаском, как относится Россия к ударам Израиля по территории САР, и какова перспектива переговоров сирийских властей с оппозицией в "астанинском формате" и в Женеве.– Как вы оцениваете активизацию террористов "Исламского государства"* (ИГ*, запрещена в РФ) в провинции Хасеке и произошедшую в январе атаку на тюрьму?– Вылазка ИГ* в Хасеке – это достаточно тревожный сигнал, который говорит о том, насколько серьезную опасность по-прежнему представляет эта террористическая организация. В свое время силами сирийской армии при поддержке ВКС России ей был нанесен сокрушительный удар, однако добить до конца ушедших в подполье террористов до сих пор не удается, прежде всего, по той причине, что значительная часть Сирии, включая Заевфратье, остается под иностранной оккупацией.После этих январских событий стало очевидно, что ни американцы, ни местные курдские власти не справляются с задачами обеспечения надежной безопасности на контролируемых ими территориях северо-востока САР. А ведь, по утверждению официального Вашингтона, американские военные находятся там для окончательной ликвидации ИГ*. Заниматься же нейтрализацией сбежавших боевиков, которые способны натворить еще немало зла даже за пределами Сирии, придется в том числе и законным сирийским властям.В этой связи Россия в очередной раз подчеркивает необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности САР, восстановления контроля Дамаска над всеми районами страны, вывода из Сирии незаконно развернутых там иностранных военных контингентов. Это – единственный путь к окончательной ликвидации присутствия на сирийской земле международного терроризма и обеспечению стабильности и безопасности в Сирии и вокруг нее.– Есть ли предпосылки на уход сил международной коалиции во главе с США из Сирии, как это было в Афганистане и Ираке?– Прежде всего, повторю то, что было неоднократно сказано: присутствие в Сирии сил так называемой "международной коалиции" во главе с США не имеет правовых оснований – в виде решений СБ ООН или согласия законных сирийских властей – и должно быть незамедлительно прекращено. Тем более что с задачей борьбы с терроризмом в Сирии США явно не справляются.Кроме Заевфратья серьезную обеспокоенность вызывает и еще одна "серая зона", возникшая с легкой руки американцев уже на юге САР, – зона Ат-Танфа, где в обстановке безнаказанности и вседозволенности действуют боевики "Магавир Ас-Саура"*, в том числе препятствующие давно назревшему расселению находящегося там же лагеря для внутренне перемещенных лиц "Рукбан".Иными словами, террористов разделяют на "плохих" и "хороших", многие из них получают "вторую жизнь", продолжая накапливать силовой потенциал и радикализируя мирное население. И чем дольше американцы будут здесь оставаться, тем мощнее может оказаться закладываемая ими бомба замедленного действия. Не говоря уже о том, что Вашингтон по-прежнему покровительствует незаконному освоению природных ресурсов САР – прежде всего, нефти и пшеницы на Северо-Востоке.Этого более, чем достаточно, чтобы настойчиво требовать прекращения незаконной американской оккупации САР.– Часть северо-востока Сирии по-прежнему контролируется Автономной курдской администрацией. Намечаются ли переговоры между Дамаском и курдами и отведена ли посредническая роль России в них?– Наша позиция по данному вопросу хорошо известна: Россия исходит из того, что сирийские курды являются неотъемлемой частью народа Сирии. Поэтому мы последовательно выступаем в поддержку диалога между курдской администрацией и Дамаском, в частности, по вопросам будущего обустройства их общей родины.Не секрет, что наша страна по различным каналам способствовала налаживанию и осуществлению контактов между этими сторонами, которые высоко оценивают российские посреднические усилия на данном направлении. Контакты с ними продолжаются. Напомню, что, например, только в 2021 году в Москве дважды (в сентябре и ноябре) принимали председателя Исполкома Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед. В повестку для переговоров с ней входило и предметное обсуждение вопросов, связанных с налаживанием диалога курдов с Дамаском.Кстати, и на данном направлении дела пойдут значительно лучше, если из САР уйдут все незаконно находящиеся в стране иностранные силы и Дамаск сможет восстановить свой суверенитет на всей национальной территории, включая, естественно, Заевфратье.– Какова ситуация в Идлибе и, в частности, с трассой М-4, которая еще в 2020 году должна была перейти под контроль сирийской армии. Ведутся ли переговоры между Москвой и Анкарой по данному вопросу?– К сожалению, идлибский анклав по-прежнему остается оплотом незаконных вооружённых формирований, включая окопавшуюся там "Хейят Тахрир аш-Шам"* и другие организации, внесённые в террористические списки ООН. Более того, мы вновь и вновь сталкиваемся с наглядными подтверждениями того, что эта часть Сирии, остающаяся вне контроля ее законных властей, фактически используется террористами, в том числе иностранными, в качестве безопасного убежища.Например, буквально в декабре 2021 года, как вы помните, российскими ВКС именно в идлибской зоне деэскалации (ИЗД) был уничтожен один из главарей запрещенной в нашей стране тергруппировки "Джунуд аш-Шам"* Маргошвили, известный как Муслим Аш-Шишани. В свое время он успел повоевать в первой и во второй чеченских войнах на стороне так называемой Ичкерии, и имеет немало крови на своих руках. Также в ИЗД, в населенном пункте Атма, скрывался и ликвидированный в начале февраля американцами главарь ИГ* Аль-Курейши.Если говорить о нашем взаимодействии в идлибских делах с Анкарой, то хотел бы напомнить, что достигнутые в марте 2020 года в Москве на высшем уровне российско-турецкие договоренности по Идлибу позволили закрепить освобождение сирийской армией при поддержке российских ВКС значительной части анклава. Другое дело, что некоторые из достигнутых взаимопониманий, в том числе в части, касающейся трассы М-4, так и не были до конца выполнены противоположной стороной. Соответствующая работа с турецкими партнерами продолжается на различных уровнях и по линии разных ведомств.Одновременно хотел бы обратить внимание, что никакие договорённости не отменяют необходимости продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом и скорейшего возвращения указанной части САР под суверенитет Дамаска. Любые попытки "обелить" укрывающихся в Идлибе террористов, выдать их за так называемую "вооруженную оппозицию" также категорически недопустимы.– После событий в Казахстане, какова судьба переговоров по Сирии в астанинском формате?– Честно говоря, не вижу никаких проблем с дальнейшим функционированием астанинского формата тем более, что обстановка в Казахстане полностью нормализовалась. Кстати, прецеденты переноса места проведения соответствующих международных встреч (МВСА) уже были, например, в феврале 2021 года, когда из-за карантинных ограничений в Нур-Султане МВСА-15 проходила в Сочи.Работа в данном формате имеет особое значение в контексте поиска решения урегулирования сирийского кризиса – по сути, на сегодняшний день астанинская площадка – единственный жизнеспособный механизм его внешнего сопровождения. Кроме мероприятия в Сочи, за 2021 год удалось провести еще две международные встречи – в июле и декабре, на которых обсуждался широкий спектр вопросов сирийской повестки дня, включая политурегулирование, гуманитарное досье, проблемы санкций и возвращения сирийских беженцев, тематику обмена насильно удерживаемыми лицами и так далее.К слову, 16 декабря 2021 года в рамках созданной "астанинцами" Рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии состоялся очередной такой обмен – шестой по счету. Он стал возможен, благодаря скоординированной работе Минобороны и МИД России, турецкой стороны, ООН и Международного комитета Красного Креста.– Среди сирийцев проявляется резкая негативная реакция в связи с ударами ВВС Израиля по порту Латакии. Какова позиция России в связи с этими атаками?– Израильские удары по территории Сирии – любые, вне зависимости от места, времени – абсолютно незаконны с точки зрения международного права. Такие атаки ведут к человеческим жертвам, наносят серьезный материальный ущерб, нарушают суверенитет САР, создают угрозу для международного гражданского воздушного сообщения и в целом дополнительно накаляют и без того непростую военно-политическую обстановку.Россия решительно осуждает израильские налеты на Сирию и призывает к их прекращению. Последовательно и на различных уровнях доводим такую позицию до Западного Иерусалима.– Каковы возможности выхода из тупика в переговорах сирийской конституционной комиссии? Пока наблюдаем только взаимные упреки между представителями властей и оппозиции.– Продвижение процесса сирийского политического урегулирования действительно происходит медленно. Тому есть объективные причины: массив накопившихся между сторонами противоречий очень велик и, чтобы достичь уровня взаимного доверия, достаточного для их конструктивного обсуждения, требуется время и терпение.В любом случае, соответствующая работа ведется. С момента создания Конституционного комитета состоялось уже шесть его заседаний – и каждое из них становилось маленьким шагом вперед, в направлении выстраивания конструктивного диалога. Здесь очень важно, чтобы политпроцесс велся самими сирийцами при поддержке ООН и без внешнего вмешательства – как это предусмотрено резолюцией Совета Безопасности 2254.Со своей стороны, отмечаем, что в Дамаске к такой работе готовы. Москва, исходя из этого, будет продолжать соответствующее взаимодействие как с сирийцами, так и с командой спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена в интересах скорейшего возобновления переговоров в Женеве. Надеемся, что и сам Гейр Педерсен также сосредоточит все силы на созыве следующего раунда Конституционного комитета.– Сирийское население страдает от целого комплекса проблем в связи с экономической блокадой Запада. Планирует ли Россия предпринять какие-то меры в этом году, направленные на помощь сирийцам? До пандемии коронавируса обсуждались крупные проекты по модернизации аэропорта Дамаска, расширению порта Тартус, а также контракты, связанные с поставками вагонов для ж/д составов. Есть ли сегодня положительные тенденции в этих направлениях?– Россия неоднократно указывала на то, что санкции против Сирии носят незаконный и бесчеловечный характер. Мы последовательно выступаем за полное прекращение или хотя бы ослабление таких введенных в одностороннем порядке ограничительных мер, особенно сейчас – на фоне пандемии COVID-19. Предпринимаем в этой связи и конкретные меры как политического, так и гуманитарно-экономического характера. В частности, тематика санкций – в т.ч. негативного воздействия односторонних рестрикций на гуманитарную ситуацию в отдельных странах – находится в центре внимания российского председательства в СБ ООН в текущем месяце.Одновременно наша страна на двустороннем уровне продолжает оказывать многоплановое содействие сирийцам в восстановлении национального хозяйства, обеспечении его устойчивости и работоспособности в условиях жесточайшего политического и экономического прессинга извне. Несмотря на все эпидемиологические или санкционные ограничения, в различных сегментах сирийской экономики продолжается реализация масштабных проектов с участием российских компаний, в том числе занимающихся обеспечением функционирования жизненно важных для этой страны объектов инфраструктуры.Конкретные примеры – это реконструкция гражданской части порта Тартуса, модернизация завода по производству минеральных удобрений в Хомсе, восстановление ряда нефтегазовых месторождений и перерабатывающих предприятий. Указанные проекты представляют собой мощный стимул для развития и роста экономики САР в целом и помогают создать у граждан страны уверенность в завтрашнем дне и скором возвращении нормальной мирной жизни.Развитие торговых связей между нашими странами также способствует удовлетворению насущных потребностей сирийцев. Например, в 2021 году Россия осуществляла поставки в САР большого объема пшеницы. По имеющимся на данный момент оценкам, в общей сложности – за 11 месяцев прошлого года объем двустороннего товарооборота с Дамаском увеличился примерно в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.– Идут ли переговоры по запуску производства российской вакцины от коронавируса в Сирии?– Да, данный вопрос сейчас прорабатывается. Говорить сейчас о каких-либо деталях полагаю преждевременным.* Террористическая организация, запрещена в РФ

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интервью, сирия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ильхам ахмед, россия, ввс израиля, совет безопасности оон, александр ефимов (посол россии в сирии)