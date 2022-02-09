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https://ria.ru/20220209/dzhonson-1771936801.html
Британские СМИ опубликовали фото Джонсона на вечеринке во время локдауна
Британские СМИ опубликовали фото Джонсона на вечеринке во время локдауна - РИА Новости, 09.02.2022
Британские СМИ опубликовали фото Джонсона на вечеринке во время локдауна
Скандал вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вновь набирает обороты после того, как газета Mirror опубликовала фотографию с вечеринки в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T18:32
2022-02-09T19:08
в мире
лондон
великобритания
борис джонсон
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ЛОНДОН, 9 фев — РИА Новости. Скандал вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вновь набирает обороты после того, как газета Mirror опубликовала фотографию с вечеринки в правительственной резиденции во время локдауна в декабре 2020 года.Издание утверждает, что снимок, на котором запечатлены три сотрудника правительства и сам Джонсон, сделали 15 декабря 2020 года. На нем один человек сидит с елочной мишурой на шее, на столе картофельные чипсы и открытая бутылка шампанского.Газета пишет, что это была рождественская викторина на Даунинг-стрит. Тогда в Лондоне действовали антиковидные ограничения, которые запрещали мероприятия с участием двух и более человек из разных семей. Это одна из вечеринок, которую сейчас расследует столичная полиция.Ранее канцелярия премьера опубликовала отчет по итогам внутренней проверки, проведенной старшей госслужащей Сью Грей. Ее результаты показали, что некоторые "собрания" на Даунинг-стрит проводились в нарушение действовавших на тот момент санитарных правил. Расследованием теперь занимается полиция Лондона. Сам Джонсон после публикации документа в очередной раз отказался уходить в отставку и призвал дождаться результатов расследования.
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в мире, лондон, великобритания, борис джонсон
18:32 09.02.2022 (обновлено: 19:08 09.02.2022)
 
Британские СМИ опубликовали фото Джонсона на вечеринке во время локдауна

Mirror опубликовала фото премьера Джонсона с шампанским на вечеринке во время локдауна

© AP Photo / Justin TallisПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на продовольственной ярмарке в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на продовольственной ярмарке в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Justin Tallis
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на продовольственной ярмарке в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 9 фев — РИА Новости. Скандал вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вновь набирает обороты после того, как газета Mirror опубликовала фотографию с вечеринки в правительственной резиденции во время локдауна в декабре 2020 года.
Издание утверждает, что снимок, на котором запечатлены три сотрудника правительства и сам Джонсон, сделали 15 декабря 2020 года. На нем один человек сидит с елочной мишурой на шее, на столе картофельные чипсы и открытая бутылка шампанского.
Газета пишет, что это была рождественская викторина на Даунинг-стрит. Тогда в Лондоне действовали антиковидные ограничения, которые запрещали мероприятия с участием двух и более человек из разных семей. Это одна из вечеринок, которую сейчас расследует столичная полиция.
Ранее канцелярия премьера опубликовала отчет по итогам внутренней проверки, проведенной старшей госслужащей Сью Грей. Ее результаты показали, что некоторые "собрания" на Даунинг-стрит проводились в нарушение действовавших на тот момент санитарных правил. Расследованием теперь занимается полиция Лондона. Сам Джонсон после публикации документа в очередной раз отказался уходить в отставку и призвал дождаться результатов расследования.
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"В отставку за пьянку!" Премьер Великобритании попался с поличным, и не раз
 
В миреЛондонВеликобританияБорис Джонсон
 
 
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