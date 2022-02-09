https://ria.ru/20220209/devochka-1771964245.html

СК проверит инцидент в автобусе под Саратовом, где девочку зажали дверьми

СК проверит инцидент в автобусе под Саратовом, где девочку зажали дверьми - РИА Новости, 09.02.2022

СК проверит инцидент в автобусе под Саратовом, где девочку зажали дверьми

Следователи и прокуратура в городе Балаково Саратовской области начали проверки по факту инцидента в автобусе, где водитель зажал дверьми девочку из-за... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T21:09

2022-02-09T21:09

2022-02-09T21:09

происшествия

балаковский район

балаково

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

дети

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости. Следователи и прокуратура в городе Балаково Саратовской области начали проверки по факту инцидента в автобусе, где водитель зажал дверьми девочку из-за отсутствия у нее денег за проезд, сообщили региональные управление СК РФ и надзорное ведомство.Ранее глава Балаковского района Сергей Грачев заявил, что в ходе проверки подтвердилась информация из соцсетей о том, что во вторник водитель автобуса маршрута 9 намеренно зажал дверями школьницу из-за того, что девочка забыла деньги и не смогла оплатить проезд, и специально провез ее еще одну остановку. По словам чиновника, водитель отстранен от работы и будет уволен."Согласно данным, размещенным в СМИ, в городе Балаково Саратовской области водитель общественного транспорта зажал дверями автобуса и провез лишнюю остановку несовершеннолетнего ребенка по причине отсутствия у последней возможности заплатить за проезд... По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении СУСК.Следователи установят все обстоятельства инцидента и дадут объективную юридическую оценку действиям водителя, добавили в СК.В прокуратуре региона отметили, что надзорное ведомство также начало проверку. "В ходе проверки будут детально установлены обстоятельства произошедшего инцидента, а также дана надлежащая правовая оценка действиям водителя, ответственного за безопасность перевозок. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20220209/uchitelnitsa-1771882828.html

балаковский район

балаково

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, балаковский район, балаково, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), дети, россия