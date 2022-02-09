СК проверит инцидент в автобусе под Саратовом, где девочку зажали дверьми
СК проверит инцидент в автобусе под Саратовом, где девочку без билета зажали дверьми
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве
САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости. Следователи и прокуратура в городе Балаково Саратовской области начали проверки по факту инцидента в автобусе, где водитель зажал дверьми девочку из-за отсутствия у нее денег за проезд, сообщили региональные управление СК РФ и надзорное ведомство.
Ранее глава Балаковского района Сергей Грачев заявил, что в ходе проверки подтвердилась информация из соцсетей о том, что во вторник водитель автобуса маршрута 9 намеренно зажал дверями школьницу из-за того, что девочка забыла деньги и не смогла оплатить проезд, и специально провез ее еще одну остановку. По словам чиновника, водитель отстранен от работы и будет уволен.
"Согласно данным, размещенным в СМИ, в городе Балаково Саратовской области водитель общественного транспорта зажал дверями автобуса и провез лишнюю остановку несовершеннолетнего ребенка по причине отсутствия у последней возможности заплатить за проезд... По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении СУСК.
Следователи установят все обстоятельства инцидента и дадут объективную юридическую оценку действиям водителя, добавили в СК.
В прокуратуре региона отметили, что надзорное ведомство также начало проверку. "В ходе проверки будут детально установлены обстоятельства произошедшего инцидента, а также дана надлежащая правовая оценка действиям водителя, ответственного за безопасность перевозок. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - указано в сообщении.