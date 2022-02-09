https://ria.ru/20220209/britaniya-1771899271.html
Глава Минобороны Британии планирует встретиться с Шойгу 11 февраля
Глава Минобороны Британии планирует встретиться с Шойгу 11 февраля - РИА Новости, 09.02.2022
Глава Минобороны Британии планирует встретиться с Шойгу 11 февраля
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует встретиться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу 11 февраля, сообщили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:47
2022-02-09T15:47
2022-02-09T15:48
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует встретиться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу 11 февраля, сообщили РИА Новости в посольстве Великобритании в Москве."Министр обороны планирует встретиться с Шойгу 11 февраля", - сказали в дипмиссии.
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в мире, великобритания, россия, бен уоллес, сергей шойгу
15:47 09.02.2022 (обновлено: 15:48 09.02.2022)
Глава Минобороны Британии планирует встретиться с Шойгу 11 февраля
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес планирует встретиться с Шойгу 11 февраля