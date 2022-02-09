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Глава Минобороны Британии планирует встретиться с Шойгу 11 февраля
Глава Минобороны Британии планирует встретиться с Шойгу 11 февраля - РИА Новости, 09.02.2022
Глава Минобороны Британии планирует встретиться с Шойгу 11 февраля
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует встретиться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу 11 февраля, сообщили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:47
2022-02-09T15:48
в мире
великобритания
россия
бен уоллес
сергей шойгу
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует встретиться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу 11 февраля, сообщили РИА Новости в посольстве Великобритании в Москве."Министр обороны планирует встретиться с Шойгу 11 февраля", - сказали в дипмиссии.
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в мире, великобритания, россия, бен уоллес, сергей шойгу
15:47 09.02.2022 (обновлено: 15:48 09.02.2022)
 
Глава Минобороны Британии планирует встретиться с Шойгу 11 февраля

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес планирует встретиться с Шойгу 11 февраля

© AP Photo / Hannibal Hanschke/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Hannibal Hanschke/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует встретиться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу 11 февраля, сообщили РИА Новости в посольстве Великобритании в Москве.
"Министр обороны планирует встретиться с Шойгу 11 февраля", - сказали в дипмиссии.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 13:32
Глава МИД Британии вылетит в Москву
 
В миреВеликобританияРоссияБен УоллесСергей Шойгу
 
 
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