12:51 09.02.2022 (обновлено: 13:55 09.02.2022)
В Кремле отреагировали на слова Борреля об "авторитарных режимах"
Пресс-секретарь Песков отверг слова главы дипломатии ЕС Борреля об авторитарных режимах
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Кремле абсолютно не согласны со словами главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля об "авторитарных режимах" в России и Китае, заявил журналистам Дмитрий Песков.
"Нет, мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах, мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своей системой устройства государства", - отметил пресс-секретарь российского лидера.
Он добавил, что "мы с уважением относимся к устройству других государств и не вмешиваемся во внутренние дела".
"И считаем себя вправе рассчитывать на такое же уважение к нам. Подобные заявления в такую логику не укладываются", - отметил Песков.
Президент России провел переговоры в Пекине с председателем КНР. По итогам встречи, проходившей в день открытия Олимпийских игр, было принято совместное заявление о международных отношениях.
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