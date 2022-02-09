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Шоубиз
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Звезда "Квартета И" Барац стал дедушкой
Звезда "Квартета И" Барац стал дедушкой - РИА Новости, 09.02.2022
Звезда "Квартета И" Барац стал дедушкой
Звезда "Квартета И" Леонид Барац стал дедушкой. Радостную новость он сообщил поклонникам в социальных сетях, отметив, что внучку ему подарила дочь Елизавета. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:40
2022-02-09T13:40
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Звезда "Квартета И" Леонид Барац стал дедушкой. Радостную новость он сообщил поклонникам в социальных сетях, отметив, что внучку ему подарила дочь Елизавета.Елизавета – старший ребенок актера от Анны Касаткиной. У пары также есть дочь Ева. Барац развелся с экс-супругой в 2015 году после 24 лет совместной жизни.У актера есть маленький сын Марк от второго брака с Анной Моисеевой. Эти отношения также закончились разрывом.В комментариях актера поздравили с пополнением в семье."Квартет И" стал популярен после фильмов "День радио", "День выборов" и серии картин "О чем говорят мужчины". Ранее актеры высказались по поводу возможного продолжения ленты.
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знаменитости, шоу-бизнес
13:40 09.02.2022
 
Звезда "Квартета И" Барац стал дедушкой

У звезды "Квартета И" Бараца родилась внучка

© Фото : Театр "Квартет И"Многие шутки и диалоги рождаются прямо на съемочной площадке. Съемки фильма "День выборов 2". Леонид Барац
Многие шутки и диалоги рождаются прямо на съемочной площадке. Съемки фильма День выборов 2. Леонид Барац - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : Театр "Квартет И"
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Звезда "Квартета И" Леонид Барац стал дедушкой. Радостную новость он сообщил поклонникам в социальных сетях, отметив, что внучку ему подарила дочь Елизавета.

"Аккуратно, нежно и где-то даже весело Лиза родила Соню. Дочь, я счастлив за тебя (и за себя), и теперь люблю тебя на одного человека больше", – написал актер.

Елизавета – старший ребенок актера от Анны Касаткиной. У пары также есть дочь Ева. Барац развелся с экс-супругой в 2015 году после 24 лет совместной жизни.
У актера есть маленький сын Марк от второго брака с Анной Моисеевой. Эти отношения также закончились разрывом.
В комментариях актера поздравили с пополнением в семье.

"Поздравляю! Вы очень клевый дед – красивый, известный, модный, ироничный и талантливый", – написала подписчица.

"Квартет И" стал популярен после фильмов "День радио", "День выборов" и серии картин "О чем говорят мужчины". Ранее актеры высказались по поводу возможного продолжения ленты.
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