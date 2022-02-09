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Звезда "Квартета И" Барац стал дедушкой

Звезда "Квартета И" Барац стал дедушкой - РИА Новости, 09.02.2022

Звезда "Квартета И" Барац стал дедушкой

Звезда "Квартета И" Леонид Барац стал дедушкой. Радостную новость он сообщил поклонникам в социальных сетях, отметив, что внучку ему подарила дочь Елизавета. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:40

2022-02-09T13:40

2022-02-09T13:40

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Звезда "Квартета И" Леонид Барац стал дедушкой. Радостную новость он сообщил поклонникам в социальных сетях, отметив, что внучку ему подарила дочь Елизавета.Елизавета – старший ребенок актера от Анны Касаткиной. У пары также есть дочь Ева. Барац развелся с экс-супругой в 2015 году после 24 лет совместной жизни.У актера есть маленький сын Марк от второго брака с Анной Моисеевой. Эти отношения также закончились разрывом.В комментариях актера поздравили с пополнением в семье."Квартет И" стал популярен после фильмов "День радио", "День выборов" и серии картин "О чем говорят мужчины". Ранее актеры высказались по поводу возможного продолжения ленты.

https://ria.ru/20220119/krutoy-1768612443.html

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