Звезда "Квартета И" Барац стал дедушкой
У звезды "Квартета И" Бараца родилась внучка
© Фото : Театр "Квартет И"Многие шутки и диалоги рождаются прямо на съемочной площадке. Съемки фильма "День выборов 2". Леонид Барац
© Фото : Театр "Квартет И"
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Звезда "Квартета И" Леонид Барац стал дедушкой. Радостную новость он сообщил поклонникам в социальных сетях, отметив, что внучку ему подарила дочь Елизавета.
"Аккуратно, нежно и где-то даже весело Лиза родила Соню. Дочь, я счастлив за тебя (и за себя), и теперь люблю тебя на одного человека больше", – написал актер.
Елизавета – старший ребенок актера от Анны Касаткиной. У пары также есть дочь Ева. Барац развелся с экс-супругой в 2015 году после 24 лет совместной жизни.
У актера есть маленький сын Марк от второго брака с Анной Моисеевой. Эти отношения также закончились разрывом.
В комментариях актера поздравили с пополнением в семье.
"Поздравляю! Вы очень клевый дед – красивый, известный, модный, ироничный и талантливый", – написала подписчица.
"Квартет И" стал популярен после фильмов "День радио", "День выборов" и серии картин "О чем говорят мужчины". Ранее актеры высказались по поводу возможного продолжения ленты.
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