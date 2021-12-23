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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211223/kvarteti-1765170615.html
"Квартет И" рассказал о возможном продолжении ленты "О чем говорят мужчины"
"Квартет И" рассказал о возможном продолжении ленты "О чем говорят мужчины" - РИА Новости, 23.12.2021
"Квартет И" рассказал о возможном продолжении ленты "О чем говорят мужчины"
Фильм "О чем говорят мужчины", скорее всего, получит продолжение, но будет ли оно у комедии "Обратная связь", пока неясно, рассказали на творческой встрече... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:49
2021-12-23T17:49
культура
квартет и
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Фильм "О чем говорят мужчины", скорее всего, получит продолжение, но будет ли оно у комедии "Обратная связь", пока неясно, рассказали на творческой встрече участники "Квартета И" Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит."Слава (Ростислав Хаит - Прим. ред.) ответил насчет продолжения фильма ("О чем говорят мужчины") уклончиво, а я скажу, что, скорее всего, оно будет", - сказал Барац.Демидов отметил, что у коллектива также есть идея снять сериал про "Квартет И". "У нас есть идея сделать сериал про "Квартет И" и сыграть себя в том возрасте, в котором мы сейчас. Мы хотим найти молодых ребят, которые похожи на нас. Ведь на "Квартете И" на самом деле выросло поколение", - добавил актер.Участники также сообщили, что судьба третьей части проектов "Громкая связь" и "Обратная связь" пока неизвестна, так как из-за ковидных ограничений не удалось понять, насколько коммерчески успешным оказался последний фильм, выпущенный в 2020 году."Мы пока не понимаем и не знаем, что будет с третьей частью, однако в следующем году у нас выйдет сериал совместно с онлайн-кинотеатром Start", - рассказал Хаит.Барац добавил, что невозможность отследить коммерческий успех "Обратной связи" является главной проблемой, стоящей на пути продолжения этой истории. "Если бы "Обратная связь" прошла коммерчески хорошо, было бы проще. Премьера состоялась, когда из-за ограничений была 25-процентная заполняемость кинозалов. Поэтому мы не поняли, насколько такой проект был ресурсным. Ожидали, что "Обратная связь" соберет в прокате 700 миллионов рублей – это было бы хорошо как для продюсеров, так и показало бы заинтересованность зрителя в фильме", - сообщил Барац.По данным портала "Бюллетень кинопрокатчика", "Обратная связь" набрала в прокате чуть меньше 250 миллионов рублей.
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квартет и, новости культуры, кино и сериалы
17:49 23.12.2021
 
"Квартет И" рассказал о возможном продолжении ленты "О чем говорят мужчины"

"Квартет И" рассказал о возможном продолжении ленты "О чем говорят мужчины"

© РИА Новости / Централ Партнершип / Перейти в фотобанкКадры из фильма "О чем говорят мужчины"
Кадры из фильма О чем говорят мужчины - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Централ Партнершип
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Фильм "О чем говорят мужчины", скорее всего, получит продолжение, но будет ли оно у комедии "Обратная связь", пока неясно, рассказали на творческой встрече участники "Квартета И" Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит.
"Слава (Ростислав Хаит - Прим. ред.) ответил насчет продолжения фильма ("О чем говорят мужчины") уклончиво, а я скажу, что, скорее всего, оно будет", - сказал Барац.
Демидов отметил, что у коллектива также есть идея снять сериал про "Квартет И". "У нас есть идея сделать сериал про "Квартет И" и сыграть себя в том возрасте, в котором мы сейчас. Мы хотим найти молодых ребят, которые похожи на нас. Ведь на "Квартете И" на самом деле выросло поколение", - добавил актер.
Участники также сообщили, что судьба третьей части проектов "Громкая связь" и "Обратная связь" пока неизвестна, так как из-за ковидных ограничений не удалось понять, насколько коммерчески успешным оказался последний фильм, выпущенный в 2020 году.
"Мы пока не понимаем и не знаем, что будет с третьей частью, однако в следующем году у нас выйдет сериал совместно с онлайн-кинотеатром Start", - рассказал Хаит.
© Предоставлено "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Громкая связь".
Кадр из фильма Громкая связь
1 из 4
Кадр из фильма "Громкая связь".
© Предоставлено "Централ Партнершип"
© Марс Медиа Энтертейнмент (2018) Кадр из фильма "Громкая связь".
Кадр из фильма Громкая связь
2 из 4
Кадр из фильма "Громкая связь".
© Марс Медиа Энтертейнмент (2018)
© Предоставлено "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Громкая связь"
Кадр из фильма Громкая связь
3 из 4
Кадр из фильма "Громкая связь"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
© Предоставлено "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Громкая связь".
Кадр из фильма Громкая связь
4 из 4
Кадр из фильма "Громкая связь".
© Предоставлено "Централ Партнершип"
1 из 4
Кадр из фильма "Громкая связь".
© Предоставлено "Централ Партнершип"
2 из 4
Кадр из фильма "Громкая связь".
© Марс Медиа Энтертейнмент (2018)
3 из 4
Кадр из фильма "Громкая связь"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
4 из 4
Кадр из фильма "Громкая связь".
© Предоставлено "Централ Партнершип"
Барац добавил, что невозможность отследить коммерческий успех "Обратной связи" является главной проблемой, стоящей на пути продолжения этой истории. "Если бы "Обратная связь" прошла коммерчески хорошо, было бы проще. Премьера состоялась, когда из-за ограничений была 25-процентная заполняемость кинозалов. Поэтому мы не поняли, насколько такой проект был ресурсным. Ожидали, что "Обратная связь" соберет в прокате 700 миллионов рублей – это было бы хорошо как для продюсеров, так и показало бы заинтересованность зрителя в фильме", - сообщил Барац.
По данным портала "Бюллетень кинопрокатчика", "Обратная связь" набрала в прокате чуть меньше 250 миллионов рублей.
Кадр из трейлера фильма Обратная связь
19 октября 2020, 12:09Культура
Актеры "Квартета И" выясняют отношения с женами в фильме "Обратная связь"
 
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