РЭЦ: цифровые атташе помогут в поддержке высокотехнологичного экспорта
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Цифровые атташе" помогут российским экспортерам IT-решений быстрее выходить на новые рынки и гармонично впишутся в созданную Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) инфраструктуру поддержки экспорта, заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Служба "цифровых атташе", которая начнет работу в этом году в 16 странах, сделает еще более эффективной систему поддержки высокотехнологичного экспорта", - сказала Никишина.
Она отметила, что представительства РЭЦ за рубежом активно работают с российскими экспортерами и разработали широкий спектр инструментов продвижения на зарубежных рынках, в том числе и для отечественных IT-компаний.
"Российские высокотехнологичные разработки пользуются спросом во многих странах, это один из самых динамичных экспортных рынков. Новый институт поддержки поможет отечественным IT-компаниям выполнить "цифровую миссию", и под брендом "российские технологии made in Russia" значительно нарастить объемы экспорта", - добавила Никишина.
О том, что в России в 2022 году будет создана служба "цифровых атташе", заявил в начале недели заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Они начнут работать в 16 странах. Это Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР, Южная Корея. В 2024 году их количество вырастет до 28 стран.