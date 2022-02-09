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РЭЦ: цифровые атташе помогут в поддержке высокотехнологичного экспорта
РЭЦ: цифровые атташе помогут в поддержке высокотехнологичного экспорта - РИА Новости, 09.02.2022
РЭЦ: цифровые атташе помогут в поддержке высокотехнологичного экспорта
"Цифровые атташе" помогут российским экспортерам IT-решений быстрее выходить на новые рынки и гармонично впишутся в созданную Российским экспортным центром... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:02
2022-02-09T12:02
дмитрий чернышенко
россия
малайзия
таиланд
технологии
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Цифровые атташе" помогут российским экспортерам IT-решений быстрее выходить на новые рынки и гармонично впишутся в созданную Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) инфраструктуру поддержки экспорта, заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Служба "цифровых атташе", которая начнет работу в этом году в 16 странах, сделает еще более эффективной систему поддержки высокотехнологичного экспорта", - сказала Никишина.Она отметила, что представительства РЭЦ за рубежом активно работают с российскими экспортерами и разработали широкий спектр инструментов продвижения на зарубежных рынках, в том числе и для отечественных IT-компаний.О том, что в России в 2022 году будет создана служба "цифровых атташе", заявил в начале недели заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Они начнут работать в 16 странах. Это Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР, Южная Корея. В 2024 году их количество вырастет до 28 стран.
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дмитрий чернышенко, россия, малайзия, таиланд, технологии, экономика, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, вэб.рф (вэб)
12:02 09.02.2022
 

РЭЦ: цифровые атташе помогут в поддержке высокотехнологичного экспорта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Цифровые атташе" помогут российским экспортерам IT-решений быстрее выходить на новые рынки и гармонично впишутся в созданную Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) инфраструктуру поддержки экспорта, заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Служба "цифровых атташе", которая начнет работу в этом году в 16 странах, сделает еще более эффективной систему поддержки высокотехнологичного экспорта", - сказала Никишина.
Она отметила, что представительства РЭЦ за рубежом активно работают с российскими экспортерами и разработали широкий спектр инструментов продвижения на зарубежных рынках, в том числе и для отечественных IT-компаний.
"Российские высокотехнологичные разработки пользуются спросом во многих странах, это один из самых динамичных экспортных рынков. Новый институт поддержки поможет отечественным IT-компаниям выполнить "цифровую миссию", и под брендом "российские технологии made in Russia" значительно нарастить объемы экспорта", - добавила Никишина.
О том, что в России в 2022 году будет создана служба "цифровых атташе", заявил в начале недели заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Они начнут работать в 16 странах. Это Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР, Южная Корея. В 2024 году их количество вырастет до 28 стран.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 13:57
Глава РЭЦ назвала пять логистических барьеров на пути российского экспорта
 
Дмитрий ЧернышенкоРоссияМалайзияТаиландТехнологииЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центрВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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