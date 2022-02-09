https://ria.ru/20220209/attashe-1771842942.html

РЭЦ: цифровые атташе помогут в поддержке высокотехнологичного экспорта

РЭЦ: цифровые атташе помогут в поддержке высокотехнологичного экспорта - РИА Новости, 09.02.2022

РЭЦ: цифровые атташе помогут в поддержке высокотехнологичного экспорта

"Цифровые атташе" помогут российским экспортерам IT-решений быстрее выходить на новые рынки и гармонично впишутся в созданную Российским экспортным центром... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:02

2022-02-09T12:02

2022-02-09T12:02

дмитрий чернышенко

россия

малайзия

таиланд

технологии

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Цифровые атташе" помогут российским экспортерам IT-решений быстрее выходить на новые рынки и гармонично впишутся в созданную Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) инфраструктуру поддержки экспорта, заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Служба "цифровых атташе", которая начнет работу в этом году в 16 странах, сделает еще более эффективной систему поддержки высокотехнологичного экспорта", - сказала Никишина.Она отметила, что представительства РЭЦ за рубежом активно работают с российскими экспортерами и разработали широкий спектр инструментов продвижения на зарубежных рынках, в том числе и для отечественных IT-компаний.О том, что в России в 2022 году будет создана служба "цифровых атташе", заявил в начале недели заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Они начнут работать в 16 странах. Это Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР, Южная Корея. В 2024 году их количество вырастет до 28 стран.

https://ria.ru/20220207/barery-1771473479.html

россия

малайзия

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий чернышенко, россия, малайзия, таиланд, технологии, экономика, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, вэб.рф (вэб)