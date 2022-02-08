https://ria.ru/20220208/zyuganov-1771662479.html

В Кремле прокомментировали сообщения о требовании сменить лидера КПРФ

В Кремле прокомментировали сообщения о требовании сменить лидера КПРФ - РИА Новости, 08.02.2022

В Кремле прокомментировали сообщения о требовании сменить лидера КПРФ

Кремль не имеет полномочий диктовать партиям, кто должен были их лидером, и говорить о стабилизирующим или дестабилизирующим факторе роста рейтинга... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:07

2022-02-08T13:07

2022-02-08T13:31

политика

кпрф

геннадий зюганов

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кремль не имеет полномочий диктовать партиям, кто должен были их лидером, и говорить о стабилизирующим или дестабилизирующим факторе роста рейтинга парламентской партии КПРФ неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Формулировка достаточно абсурдная, Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером. Поэтому постановка вопроса неверная и абсурдная. Это одна из политических партий, парламентская партия, которая имеет крупную фракцию в парламенте. Поэтому говорить о том, какой-то фактор дестабилизирующий или стабилизирующий тоже не совсем верно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Кремль поставить вопрос об отставке Геннадий Зюганова с поста лидера КПРФ, а также насколько рост рейтинга КПРФ представляет угрозу политической стабильности в стране.Ранее эксперты аналитического "Агентства стратегических коммуникаций" в своем докладе предположили, что Кремль может поставить вопрос об отставке Геннадия Зюганова с поста председателя партии КПРФ из-за "радикализации коммунистов и роста популярности партии за счет объединения протестного электората".

https://ria.ru/20220124/rashkin-1769237358.html

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политика, кпрф, геннадий зюганов, дмитрий песков