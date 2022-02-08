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В Кремле прокомментировали сообщения о требовании сменить лидера КПРФ
В Кремле прокомментировали сообщения о требовании сменить лидера КПРФ - РИА Новости, 08.02.2022
В Кремле прокомментировали сообщения о требовании сменить лидера КПРФ
Кремль не имеет полномочий диктовать партиям, кто должен были их лидером, и говорить о стабилизирующим или дестабилизирующим факторе роста рейтинга... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:07
2022-02-08T13:31
политика
кпрф
геннадий зюганов
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кремль не имеет полномочий диктовать партиям, кто должен были их лидером, и говорить о стабилизирующим или дестабилизирующим факторе роста рейтинга парламентской партии КПРФ неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Формулировка достаточно абсурдная, Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером. Поэтому постановка вопроса неверная и абсурдная. Это одна из политических партий, парламентская партия, которая имеет крупную фракцию в парламенте. Поэтому говорить о том, какой-то фактор дестабилизирующий или стабилизирующий тоже не совсем верно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Кремль поставить вопрос об отставке Геннадий Зюганова с поста лидера КПРФ, а также насколько рост рейтинга КПРФ представляет угрозу политической стабильности в стране.Ранее эксперты аналитического "Агентства стратегических коммуникаций" в своем докладе предположили, что Кремль может поставить вопрос об отставке Геннадия Зюганова с поста председателя партии КПРФ из-за "радикализации коммунистов и роста популярности партии за счет объединения протестного электората".
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политика, кпрф, геннадий зюганов, дмитрий песков
13:07 08.02.2022 (обновлено: 13:31 08.02.2022)
 
В Кремле прокомментировали сообщения о требовании сменить лидера КПРФ

Пресс-секретарь Песков назвал сообщения о требовании Кремля сменить лидера КПРФ абсурдом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кремль не имеет полномочий диктовать партиям, кто должен были их лидером, и говорить о стабилизирующим или дестабилизирующим факторе роста рейтинга парламентской партии КПРФ неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Формулировка достаточно абсурдная, Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером. Поэтому постановка вопроса неверная и абсурдная. Это одна из политических партий, парламентская партия, которая имеет крупную фракцию в парламенте. Поэтому говорить о том, какой-то фактор дестабилизирующий или стабилизирующий тоже не совсем верно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Кремль поставить вопрос об отставке Геннадий Зюганова с поста лидера КПРФ, а также насколько рост рейтинга КПРФ представляет угрозу политической стабильности в стране.
Ранее эксперты аналитического "Агентства стратегических коммуникаций" в своем докладе предположили, что Кремль может поставить вопрос об отставке Геннадия Зюганова с поста председателя партии КПРФ из-за "радикализации коммунистов и роста популярности партии за счет объединения протестного электората".
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 12:54
Рашкин решил выпустить в лес лося взамен убитого, но не смог его купить
 
ПолитикаКПРФГеннадий ЗюгановДмитрий Песков
 
 
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