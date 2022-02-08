13:07 08.02.2022 (обновлено: 13:31 08.02.2022)
В Кремле прокомментировали сообщения о требовании сменить лидера КПРФ
Пресс-секретарь Песков назвал сообщения о требовании Кремля сменить лидера КПРФ абсурдом
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кремль не имеет полномочий диктовать партиям, кто должен были их лидером, и говорить о стабилизирующим или дестабилизирующим факторе роста рейтинга парламентской партии КПРФ неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Формулировка достаточно абсурдная, Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером. Поэтому постановка вопроса неверная и абсурдная. Это одна из политических партий, парламентская партия, которая имеет крупную фракцию в парламенте. Поэтому говорить о том, какой-то фактор дестабилизирующий или стабилизирующий тоже не совсем верно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Кремль поставить вопрос об отставке Геннадий Зюганова с поста лидера КПРФ, а также насколько рост рейтинга КПРФ представляет угрозу политической стабильности в стране.
Ранее эксперты аналитического "Агентства стратегических коммуникаций" в своем докладе предположили, что Кремль может поставить вопрос об отставке Геннадия Зюганова с поста председателя партии КПРФ из-за "радикализации коммунистов и роста популярности партии за счет объединения протестного электората".