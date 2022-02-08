С Америки сорвали маску панической пропаганды

11:13 08.02.2022 (обновлено: 15:18 08.02.2022)
La Stampa: если у Байдена и был план на Украину, то он провалился
La Stampa: партнерство России и Китая оказалось "made in USA"
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Италии усомнились в наличии у США конкретного плана действий в условиях украинского кризиса, пишет La Stampa.
Автор статьи Лучио Караччоло предположил, что отсутствие реального представления о дипломатических действиях при общении с Россией, Украиной и Евросоюзом Белый дом маскирует панической пропагандой.
"Вместо умной тактической непредсказуемости, у США, похоже, серьезная стратегическая неопределенность. Короче говоря, плана нет, а если и есть, то он не работает. Пропагандистский акцент на российском "вторжении", который так беспокоит украинцев, столкнувшихся со значительным оттоком капитала, не может его заменить", — уверен журналист.
По его мнению, из-за этого США несут большую ответственность за сближение России и Китая, поскольку именно действия американских властей вынуждали Москву переключить внимание на Восток. Караччоло считает, что начало процесса разрыва отношений Запада и Кремля было положено еще в 2014 году, когда Барак Обама объявил об изоляции России и поддержал "восстание в Киеве".
"Именно так созрела странная китайско-российская пара, восхваляемая Си Цзиньпином и Путиным на открытии Олимпийских игр в Пекине. Это "сделано в Америке". Нарушился универсальный закон разделения врагов. В течение восьми лет Вашингтон, казалось, стремился объединить их. И обнаружить, что Североатлантический альянс расколот больше, чем он себе представлял, по поводу России и не только", — отметил автор материала.
Караччоло увидел в действиях нынешней американской администрации определенную закономерность, вызванную чередой неудачных конфликтов, ни один из которых не закончился для США положительно в долгосрочной перспективе.
"Неуверенность Вашингтона в украинском поле проистекает из неверной оценки намерений и возможностей Москвы. Вполне нормально для сверхдержавы, которая привыкла добиваться победы и только потом расхлебывать последствия", — отметил он.
При этом журналист подчеркнул, что и США, и Европа должны быть крайне заинтересованы в "возвращении" России на Запад. Решением проблемы, утверждает он, остается признание роли и авторитета Москвы и ее привлечение к полноценным переговорам по общеевропейским механизмам безопасности. Единственным способом помешать сотрудничеству России и Китая для западных стран остается показать Кремлю, что он не нуждается в этом партнерстве.
"Альтернатива —сползание в тупиковый туннель, первыми жертвами которого станем мы, европейцы, начиная со следующего шквала санкций и контрсанкций. В этих условиях Риму тем более необходимо заявить о себе. Еще ничего не потеряно", — резюмировал автор.
В последние месяцы западные СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
В самом Киеве также не видят предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику.