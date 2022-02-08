https://ria.ru/20220208/ukraina-1771624013.html

С Америки сорвали маску панической пропаганды

La Stampa: если у Байдена и был план на Украину, то он провалился - РИА Новости, 08.02.2022

С Америки сорвали маску панической пропаганды

В Италии усомнились в наличии у США конкретного плана действий в условиях украинского кризиса, пишет La Stampa. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:13

2022-02-08T11:13

2022-02-08T15:18

владимир зеленский

си цзиньпин

сергей лавров

россия

киев

сша

евросоюз

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Италии усомнились в наличии у США конкретного плана действий в условиях украинского кризиса, пишет La Stampa.Автор статьи Лучио Караччоло предположил, что отсутствие реального представления о дипломатических действиях при общении с Россией, Украиной и Евросоюзом Белый дом маскирует панической пропагандой."Вместо умной тактической непредсказуемости, у США, похоже, серьезная стратегическая неопределенность. Короче говоря, плана нет, а если и есть, то он не работает. Пропагандистский акцент на российском "вторжении", который так беспокоит украинцев, столкнувшихся со значительным оттоком капитала, не может его заменить", — уверен журналист.По его мнению, из-за этого США несут большую ответственность за сближение России и Китая, поскольку именно действия американских властей вынуждали Москву переключить внимание на Восток. Караччоло считает, что начало процесса разрыва отношений Запада и Кремля было положено еще в 2014 году, когда Барак Обама объявил об изоляции России и поддержал "восстание в Киеве"."Именно так созрела странная китайско-российская пара, восхваляемая Си Цзиньпином и Путиным на открытии Олимпийских игр в Пекине. Это "сделано в Америке". Нарушился универсальный закон разделения врагов. В течение восьми лет Вашингтон, казалось, стремился объединить их. И обнаружить, что Североатлантический альянс расколот больше, чем он себе представлял, по поводу России и не только", — отметил автор материала.Караччоло увидел в действиях нынешней американской администрации определенную закономерность, вызванную чередой неудачных конфликтов, ни один из которых не закончился для США положительно в долгосрочной перспективе."Неуверенность Вашингтона в украинском поле проистекает из неверной оценки намерений и возможностей Москвы. Вполне нормально для сверхдержавы, которая привыкла добиваться победы и только потом расхлебывать последствия", — отметил он.При этом журналист подчеркнул, что и США, и Европа должны быть крайне заинтересованы в "возвращении" России на Запад. Решением проблемы, утверждает он, остается признание роли и авторитета Москвы и ее привлечение к полноценным переговорам по общеевропейским механизмам безопасности. Единственным способом помешать сотрудничеству России и Китая для западных стран остается показать Кремлю, что он не нуждается в этом партнерстве."Альтернатива —сползание в тупиковый туннель, первыми жертвами которого станем мы, европейцы, начиная со следующего шквала санкций и контрсанкций. В этих условиях Риму тем более необходимо заявить о себе. Еще ничего не потеряно", — резюмировал автор.В последние месяцы западные СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.В самом Киеве также не видят предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику.

https://ria.ru/20220208/ukraina-1771611070.html

https://ria.ru/20220208/ukraina-1771601971.html

https://ria.ru/20220208/ukraina-1771600619.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/kitay-1771611618.html

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владимир зеленский, си цзиньпин, сергей лавров, россия, киев, сша, евросоюз, ситуация в днр и лнр