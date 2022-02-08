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На юге России начались военные учения
На юге России начались военные учения - РИА Новости, 08.02.2022
На юге России начались военные учения
Более 30 двусторонних ротных тактических учений с применением ракетных комплексов и бронетехники стартовали в объединениях Южного военного округа, сообщил... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T08:49
2022-02-08T08:49
безопасность
каспийская флотилия
южный военный округ
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Более 30 двусторонних ротных тактических учений с применением ракетных комплексов и бронетехники стартовали в объединениях Южного военного округа, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев."В тактических учениях задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса ЮВО", - сказал Астафьев, уточнив, что занятия пройдут в ближайшие три недели.Учебно-боевые задачи военнослужащие выполнят на 15 общевойсковых полигонах ЮВО, дислоцированных в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ингушетии, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии.Главной особенностью учений станет проведение их активной фазы в ночное время. Командирам подразделений предстоит совершенствовать навыки управления и взаимодействия в условиях ограниченной видимости. В интересах командиров рот также будут действовать вертолеты армейской авиации.В каждом тактическом учении будет задействовано около 400 военнослужащих и порядка 80 единиц военной и специальной техники. В том числе будут задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Хризантема-С", различные артиллерийские установки и стрелковое оружие.
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безопасность, каспийская флотилия, южный военный округ, россия
08:49 08.02.2022
 
На юге России начались военные учения

На юге России начались учения с применением ракетных комплексов и бронетехники

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время военных учений
Военнослужащие во время военных учений - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие во время военных учений
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Более 30 двусторонних ротных тактических учений с применением ракетных комплексов и бронетехники стартовали в объединениях Южного военного округа, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В тактических учениях задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса ЮВО", - сказал Астафьев, уточнив, что занятия пройдут в ближайшие три недели.
Учебно-боевые задачи военнослужащие выполнят на 15 общевойсковых полигонах ЮВО, дислоцированных в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ингушетии, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии.
Главной особенностью учений станет проведение их активной фазы в ночное время. Командирам подразделений предстоит совершенствовать навыки управления и взаимодействия в условиях ограниченной видимости. В интересах командиров рот также будут действовать вертолеты армейской авиации.
В каждом тактическом учении будет задействовано около 400 военнослужащих и порядка 80 единиц военной и специальной техники. В том числе будут задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Хризантема-С", различные артиллерийские установки и стрелковое оружие.
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БезопасностьКаспийская флотилияЮжный военный округРоссия
 
 
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