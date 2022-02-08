https://ria.ru/20220208/ucheniya-1771601834.html

На юге России начались военные учения

На юге России начались военные учения - РИА Новости, 08.02.2022

На юге России начались военные учения

Более 30 двусторонних ротных тактических учений с применением ракетных комплексов и бронетехники стартовали в объединениях Южного военного округа, сообщил... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:49

2022-02-08T08:49

2022-02-08T08:49

безопасность

каспийская флотилия

южный военный округ

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Более 30 двусторонних ротных тактических учений с применением ракетных комплексов и бронетехники стартовали в объединениях Южного военного округа, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев."В тактических учениях задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса ЮВО", - сказал Астафьев, уточнив, что занятия пройдут в ближайшие три недели.Учебно-боевые задачи военнослужащие выполнят на 15 общевойсковых полигонах ЮВО, дислоцированных в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ингушетии, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии.Главной особенностью учений станет проведение их активной фазы в ночное время. Командирам подразделений предстоит совершенствовать навыки управления и взаимодействия в условиях ограниченной видимости. В интересах командиров рот также будут действовать вертолеты армейской авиации.В каждом тактическом учении будет задействовано около 400 военнослужащих и порядка 80 единиц военной и специальной техники. В том числе будут задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Хризантема-С", различные артиллерийские установки и стрелковое оружие.

https://ria.ru/20220207/flot-1771560966.html

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безопасность, каспийская флотилия, южный военный округ, россия