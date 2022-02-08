https://ria.ru/20220208/tsypkin-1771682146.html
Писатель Александр Цыпкин выпустил новый сборник рассказов
Писатель Александр Цыпкин выпустил новый сборник рассказов - РИА Новости, 08.02.2022
Писатель Александр Цыпкин выпустил новый сборник рассказов
Российский писатель и создатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения" Александр Цыпкин выпустил новый сборник рассказов "Полузащитник родины", РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:28
2022-02-08T14:28
2022-02-08T14:28
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский писатель и создатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения" Александр Цыпкин выпустил новый сборник рассказов "Полузащитник родины", в него вошли истории, уже звучавшие со сцены в 2020 и 2021 годах, сообщили в пресс-службе."Многие найдут в рассказах скрытые смыслы, метафоры, аллюзии, революционные идеи, спрятанные за комедийными ситуациями, попытки изменить наше общество пока не поздно и прочее высокодуховное и гражданско-ответственное. Вынужден разочаровать. Этого всего я не закладывал. Вам показалось. Я просто хочу, чтобы вы провели прекрасные два часа и вернулись к своим заботам, количество которых никак не зависит от смыслов или их отсутствия в моих историях", — цитирует пресс-служба писателя.В сборник вошли самые разные жанры. Так, читатель сможет познакомиться с рассказом "Хейт" — это драма о мести матери за травлю дочери в социальных сетях. "Свобода. Воля" представляет собой комедийно-мистическую историю о трогательном неудачнике-самоубийце, которого уговаривает не прыгать новая знакомая. Сюжет этого рассказа стал основой для недавно вышедшей короткометражки "Твою мать, Иннокентий!". Кроме того, в сборник включена серия рассказов про похождения плута и мошенника Славика, главного героя сериала "Беспринципные".Также в сборник вошли этюд о попытках забыть прошлое "Палимпсест", ставший основой для либретто балета с участием премьера Мариинского театра Владимира Шклярова, рассказ "Новогодний подарок" — история про обиду длиною в жизнь, рассказ в виде своеобразного чата двух друзей под названием "1 миллион печатных знаков", молодежная комедия "Гнев и милость" и глава из будущей повести "Проект Колотушкин", высмеивающей российскую озабоченность процессами, которые происходят в американском обществе.Александр Цыпкин читает свои рассказы с театральной сцены вместе с такими российскими актерами, как Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Анна Михалкова и другие. Написал сценарий к сериалу "Беспринципные", а также участвовал в создании фильма "Про любовь. Только для взрослых" режиссера Анны Меликян.
https://ria.ru/20201120/tsypkin-1585388996.html
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новости культуры, анна меликян, александр цыпкин, книги, анна михалкова, константин хабенский
Писатель Александр Цыпкин выпустил новый сборник рассказов
Писатель Александр Цыпкин выпустил новый сборник рассказов
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский писатель и создатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения" Александр Цыпкин выпустил новый сборник рассказов "Полузащитник родины", в него вошли истории, уже звучавшие со сцены в 2020 и 2021 годах, сообщили в пресс-службе.
"Многие найдут в рассказах скрытые смыслы, метафоры, аллюзии, революционные идеи, спрятанные за комедийными ситуациями, попытки изменить наше общество пока не поздно и прочее высокодуховное и гражданско-ответственное. Вынужден разочаровать. Этого всего я не закладывал. Вам показалось. Я просто хочу, чтобы вы провели прекрасные два часа и вернулись к своим заботам, количество которых никак не зависит от смыслов или их отсутствия в моих историях", — цитирует пресс-служба писателя.
В сборник вошли самые разные жанры. Так, читатель сможет познакомиться с рассказом "Хейт" — это драма о мести матери за травлю дочери в социальных сетях. "Свобода. Воля" представляет собой комедийно-мистическую историю о трогательном неудачнике-самоубийце, которого уговаривает не прыгать новая знакомая. Сюжет этого рассказа стал основой для недавно вышедшей короткометражки "Твою мать, Иннокентий!". Кроме того, в сборник включена серия рассказов про похождения плута и мошенника Славика, главного героя сериала "Беспринципные".
Также в сборник вошли этюд о попытках забыть прошлое "Палимпсест", ставший основой для либретто балета с участием премьера Мариинского театра Владимира Шклярова, рассказ "Новогодний подарок" — история про обиду длиною в жизнь, рассказ в виде своеобразного чата двух друзей под названием "1 миллион печатных знаков", молодежная комедия "Гнев и милость" и глава из будущей повести "Проект Колотушкин", высмеивающей российскую озабоченность процессами, которые происходят в американском обществе.
Александр Цыпкин читает свои рассказы с театральной сцены вместе с такими российскими актерами, как Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Анна Михалкова и другие. Написал сценарий к сериалу "Беспринципные", а также участвовал в создании фильма "Про любовь. Только для взрослых" режиссера Анны Меликян.