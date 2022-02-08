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Амурских тигров в Хабаровском крае пересчитали за два дня
Амурских тигров в Хабаровском крае пересчитали за два дня - РИА Новости, 08.02.2022
Амурских тигров в Хабаровском крае пересчитали за два дня
Амурских тигров в Хабаровском крае пересчитали за два дня в ходе государственного мониторинга краснокнижных хищников в России, первые результаты о численности... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T08:57
2022-02-08T10:18
общество
владивосток
россия
амурская область
центр "амурский тигр"
международный союз охраны природы
амурские тигры
новости - туризм
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ХАБАРОВСК, 8 фев - РИА Новости. Амурских тигров в Хабаровском крае пересчитали за два дня в ходе государственного мониторинга краснокнижных хищников в России, первые результаты о численности станут известны не раньше лета, сообщает во вторник министерство природных ресурсов региона.Последний подсчет численности тигров в Хабаровском крае проводился в 2015 году. Тогда на территории региона было зафиксировано 109 – 110 хищников. Обычно учет проходит раз в 10 лет. В этом году мониторинг организован досрочно в связи с проведением 5 – 8 сентября во Владивостоке Международного форума по сохранению популяции тигров."В Хабаровском крае завершилась перепись амурских тигров. Работа продолжалась в течение двух дней, с 5 по 6 февраля. Перепись хищников прошла без происшествий... Данных много, поэтому, чтобы получить достоверные результаты, расчеты будут выполняться с использованием искусственного интеллекта. Предварительные результаты станут известны в июне – июле текущего года. Окончательные итоги учета хищника АНО "Центр "Амурский тигр" подведет в сентябре", - сообщил и.о. начальника управления охотхозяйства края Леонид Иванов, чьи слова цитирует пресс-служба министерства.Отмечается, что подсчет вели около 300 учетчиков под руководством 12 координаторов. Они обследовали 312 маршрутов хищника на территории девяти районов края. Специалисты работали одновременно на территории Бикинского, Вяземского, имени Лазо, Хабаровского, Комсомольского, Нанайского, Амурского, Советско-Гаванского и Ванинского районов. Они проверили 32 маршрута тигра в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения и 280 – в охотничьих угодьях ООПТ регионального значения.В течение всей зимы 2021/2022 на Дальнем Востоке проводится сплошной учет амурского тигра. Хищника считают по всему ареалу: в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. Завершена первая часть учета, сезонная: сформирована карта учетных маршрутов, расставлены фотоловушки, а с 5 февраля стартовал единовременный учет. Учетчики пройдут по всему ареалу более 180 тысяч квадратных километров. Всего в России насчитывается порядка 600 особей полосатых хищников, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.
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общество, владивосток, россия, амурская область, центр "амурский тигр", международный союз охраны природы, амурские тигры, новости - туризм
08:57 08.02.2022 (обновлено: 10:18 08.02.2022)
 
Амурских тигров в Хабаровском крае пересчитали за два дня

Амурских тигров в Хабаровском крае пересчитали за два дня во время госмониторинга

© РИА Новости / Игорь ОнучинАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
Амурский тигр. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 8 фев - РИА Новости. Амурских тигров в Хабаровском крае пересчитали за два дня в ходе государственного мониторинга краснокнижных хищников в России, первые результаты о численности станут известны не раньше лета, сообщает во вторник министерство природных ресурсов региона.
Последний подсчет численности тигров в Хабаровском крае проводился в 2015 году. Тогда на территории региона было зафиксировано 109 – 110 хищников. Обычно учет проходит раз в 10 лет. В этом году мониторинг организован досрочно в связи с проведением 5 – 8 сентября во Владивостоке Международного форума по сохранению популяции тигров.
Единовременный учет амурского тигра в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 12:05
На Дальнем Востоке начался единовременный учет амурских тигров
"В Хабаровском крае завершилась перепись амурских тигров. Работа продолжалась в течение двух дней, с 5 по 6 февраля. Перепись хищников прошла без происшествий... Данных много, поэтому, чтобы получить достоверные результаты, расчеты будут выполняться с использованием искусственного интеллекта. Предварительные результаты станут известны в июне – июле текущего года. Окончательные итоги учета хищника АНО "Центр "Амурский тигр" подведет в сентябре", - сообщил и.о. начальника управления охотхозяйства края Леонид Иванов, чьи слова цитирует пресс-служба министерства.
Отмечается, что подсчет вели около 300 учетчиков под руководством 12 координаторов. Они обследовали 312 маршрутов хищника на территории девяти районов края. Специалисты работали одновременно на территории Бикинского, Вяземского, имени Лазо, Хабаровского, Комсомольского, Нанайского, Амурского, Советско-Гаванского и Ванинского районов. Они проверили 32 маршрута тигра в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения и 280 – в охотничьих угодьях ООПТ регионального значения.
"Свои дневники до конца февраля учетчики передадут координаторам. Далее предстоит сопоставить данные сплошного учета с результатами сезонного наблюдения, которое прошло в регионе в период с ноября 2021 года по январь 2022, и произвести сложные математические расчеты", - говорится в сообщении минприроды.
В течение всей зимы 2021/2022 на Дальнем Востоке проводится сплошной учет амурского тигра. Хищника считают по всему ареалу: в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. Завершена первая часть учета, сезонная: сформирована карта учетных маршрутов, расставлены фотоловушки, а с 5 февраля стартовал единовременный учет. Учетчики пройдут по всему ареалу более 180 тысяч квадратных километров. Всего в России насчитывается порядка 600 особей полосатых хищников, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября 2021, 04:30Хорошие новости
В Приморье выросло число амурских тигров
 
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