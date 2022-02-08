https://ria.ru/20220208/strakh-1771587572.html

Макрон встретился с Путиным и напугал украинцев

В Киеве испугались визита Макрона после его встречи с Путиным - РИА Новости, 08.02.2022

Макрон встретился с Путиным и напугал украинцев

Президент Франции Эммануэль Макрон, который после переговоров в Москве с российским лидером Владимиром Путиным должен нанести визит в Киев, привезет невыгодные... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T04:52

2022-02-08T04:52

2022-02-08T04:52

в мире

владимир зеленский

эммануэль макрон

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, который после переговоров в Москве с российским лидером Владимиром Путиным должен нанести визит в Киев, привезет невыгодные для Украины инициативы. Такие опасения высказал украинский политолог Юрий Романенко.Встреча Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским намечена на вторник."Выступление Макрона на пресс-конференции с Путиным такое же бессмысленное и многословное, как современная французская философия. Макрон к нам привезет европейскую пустоту и предложения Путина", - написал он на своей странице в Facebook.В качестве подтверждения своих опасений Романенко сослался на то, что Макрон назвал конфликт в Донбассе "украинским". В чем именно противоречие такого заявления, политолог не уточнил.Ранее Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Путин, в свою очередь, указал французскому лидеру на отказ Киева от соблюдения договоренностей. Президент России отметил, что ряд идей Макрона вполне можно положить в основу дальнейших шагов по Украине. При этом он выразил мнение, что французскому лидеру "непросто придется" на переговорах с руководством Украины.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения.

https://ria.ru/20220208/press-konferentsiya-1771577154.html

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в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир путин, украина, донбасс, россия, ситуация на украине