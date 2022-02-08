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Как выявить "стелс-омикрон" до теста на COVID-19

Назван способ выявить "стелс-омикрон" до теста на COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022

Как выявить "стелс-омикрон" до теста на COVID-19

Головокружение и усталость могут быть признаками стелс-омикрон-варианта коронавируса, пишет британская Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T21:17

2022-02-08T21:17

2022-02-08T22:32

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Головокружение и усталость могут быть признаками стелс-омикрон-варианта коронавируса, пишет британская Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).Как отметила врач Анжелика Кутзи из ЮАР, усталость и мышечные боли часто бывают индикаторами этого типа SARS-CoV-2. Головокружение также входит в число распространенных симптомов мутации BA.2.По словам медиков, два этих признака могут появляться и исчезать в течение дня. Если они постоянные или очень интенсивные, необходимо обратиться к специалисту.Ранее агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выделило новый вид "омикрона" BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют скрытым, так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Тем не менее ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных этой разновидностью SARS-CoV-2.Наиболее эффективной защитой от всех имеющихся типов коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

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общество, великобритания, юар, коронавирус covid-19