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Суд ЕС прекратил рассмотрение спора Чехии и Польши из-за шахты "Туров"
Суд ЕС прекратил рассмотрение спора Чехии и Польши из-за шахты "Туров" - РИА Новости, 08.02.2022
Суд ЕС прекратил рассмотрение спора Чехии и Польши из-за шахты "Туров"
Суд ЕС в Люксембурге сообщил во вторник, что прекратил рассмотрение спора Чехии и Польши из-за шахты "Туров" ввиду примирения сторон. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T22:30
2022-02-08T22:30
в мире
чехия
варшава
прага
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Суд ЕС в Люксембурге сообщил во вторник, что прекратил рассмотрение спора Чехии и Польши из-за шахты "Туров" ввиду примирения сторон."Постановлением от 4 февраля 2022 года дело C-121/21 было удалено из регистра суда вследствие примирения сторон", - сообщила пресс-служба суда в Twitter.В 2021 году Суд ЕС по иску Чехии обязал Польшу немедленно прекратить все работы на шахте "Туров", расположенной близ чешской границы. Чешская сторона протестовала против намеченного расширения шахты, поскольку это могло снизить уровень грунтовых вод, создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде. Суд ЕС позже обязал Польшу, так и не исполнившую его решение, выплачивать 500 тысяч евро в день в качестве штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте. Однако Польша эти средства не выплачивала.После многомесячных переговоров правительства Чехии и Польши 3 февраля этого года нашли компромиссное решение. Сообщалось, что польская сторона в договоре об условиях дальнейшей эксплуатации угледобывающей шахты "Туров" обязалась завершить строительство и обеспечить функционирование подземной стены, которая должна предотвратить дальнейший отток грунтовых вод с территории Чехии. Также Варшава возведет земляной вал, чтобы защитить жителей ближайших деревень Либерецкого края от шума, пыли и иных видов загрязнения. Польша также обязалась принять меры для улучшения состояния воздуха в данном регионе.Прага 4 февраля официально сообщила, что отозвала из Суда ЕС иск к Варшаве.Ранее во вторник Европейская комиссия сообщила, что официально уведомила Польшу, отказывающуюся выплачивать наложенные Судом ЕС штрафы за шахту "Туров", что эти суммы будут удержаны из финансирования Варшавы со стороны Европейского союза. Вычеты касаются штрафов за период с 20 сентября по 19 октября 2021 года. Ожидается, что сумма составит около 15 миллионов евро.В Еврокомиссии подчеркнули, что таким образом выполняют положения финансового регулирования Евросоюза, которое предполагает такие вычеты в случае, если государство-член ЕС самостоятельно не гасит наложенные штрафы.
https://ria.ru/20220208/polsha-1771774266.html
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в мире, чехия, варшава, прага, еврокомиссия, евросоюз
22:30 08.02.2022
 
Суд ЕС прекратил рассмотрение спора Чехии и Польши из-за шахты "Туров"

ЕС прекратил рассмотрение спора Чехии и Польши по шахте "Туров" из-за примирения сторон

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Суд ЕС в Люксембурге сообщил во вторник, что прекратил рассмотрение спора Чехии и Польши из-за шахты "Туров" ввиду примирения сторон.
"Постановлением от 4 февраля 2022 года дело C-121/21 было удалено из регистра суда вследствие примирения сторон", - сообщила пресс-служба суда в Twitter.
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 20:46
В Польше заявили, что обжалуют решение ЕС о наложении штрафа на шахту Туров
В 2021 году Суд ЕС по иску Чехии обязал Польшу немедленно прекратить все работы на шахте "Туров", расположенной близ чешской границы. Чешская сторона протестовала против намеченного расширения шахты, поскольку это могло снизить уровень грунтовых вод, создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде. Суд ЕС позже обязал Польшу, так и не исполнившую его решение, выплачивать 500 тысяч евро в день в качестве штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте. Однако Польша эти средства не выплачивала.
После многомесячных переговоров правительства Чехии и Польши 3 февраля этого года нашли компромиссное решение. Сообщалось, что польская сторона в договоре об условиях дальнейшей эксплуатации угледобывающей шахты "Туров" обязалась завершить строительство и обеспечить функционирование подземной стены, которая должна предотвратить дальнейший отток грунтовых вод с территории Чехии. Также Варшава возведет земляной вал, чтобы защитить жителей ближайших деревень Либерецкого края от шума, пыли и иных видов загрязнения. Польша также обязалась принять меры для улучшения состояния воздуха в данном регионе.
Прага 4 февраля официально сообщила, что отозвала из Суда ЕС иск к Варшаве.
Ранее во вторник Европейская комиссия сообщила, что официально уведомила Польшу, отказывающуюся выплачивать наложенные Судом ЕС штрафы за шахту "Туров", что эти суммы будут удержаны из финансирования Варшавы со стороны Европейского союза. Вычеты касаются штрафов за период с 20 сентября по 19 октября 2021 года. Ожидается, что сумма составит около 15 миллионов евро.
В Еврокомиссии подчеркнули, что таким образом выполняют положения финансового регулирования Евросоюза, которое предполагает такие вычеты в случае, если государство-член ЕС самостоятельно не гасит наложенные штрафы.
Баннер с логотипом польской нефтяной и газовой компании PGNiG - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 13:35
Суд ЕС отклонил иск PGNiG об отмене решения ЕК по делу против "Газпрома"
 
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