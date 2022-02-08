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В МИД дали совет послу США в Японии после его слов о Курилах
В МИД дали совет послу США в Японии после его слов о Курилах - РИА Новости, 08.02.2022
В МИД дали совет послу США в Японии после его слов о Курилах
В Москве советуют американскому послу в Японии, заявившему о единой позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:34
2022-02-08T10:35
в мире
фумио кисида
синдзо абэ
владимир путин
курильские острова
токио
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Москве советуют американскому послу в Японии, заявившему о единой позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов, уделять больше времени информированию японской общественности о роли США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль вновь заявил о единстве позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов."Послу Америки в Японии я искренне желаю и даю ему совет больше времени уделять информированию японской общественности о преступлениях США. В частности, о том, как США, применяя ядерное оружие, бомбили мирных граждан Японии, о преступлениях США в Хиросиме и Нагасаки. К сожалению, японская общественность очень мало знает о роли США в тех трагических для нее событиях, и делается все, чтобы вымарать участие и роль США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки", - сказала Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев Live"."Мы это видим. Это видят страны региона, это видит научная общественность в Японии, на глазах которой просто вырываются страницы из исторических книг. Я говорю образно, но так оно и есть. Экспозиции, которые рассказывают о истории этого момента трагедии, которая много десятилетий давала о себе знать лучевыми болезнями, психологической травмой японского народа, но не рассказывают о том, кто осуществлял бомбардировки", - добавила Захарова.День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.Ранее в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на общенациональном митинге за возвращение островов, заявил, что намерен продолжать упорные переговоры с Россией с целью заключения мирного договора на основании достигнутых ранее договоренностей. В свою очередь, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что предметом переговоров для Токио является принадлежность всех четырех островов.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.
https://ria.ru/20220203/kurily-1770833405.html
https://ria.ru/20220131/terminator-1770373330.html
https://ria.ru/20220205/yaponiya-1771234924.html
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в мире, фумио кисида, синдзо абэ, владимир путин, курильские острова, токио, россия
10:34 08.02.2022 (обновлено: 10:35 08.02.2022)
 
В МИД дали совет послу США в Японии после его слов о Курилах

Представитель МИД Захарова напомнила послу США в Японии Эмануэлю о Хиросиме и Нагасаки

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Москве советуют американскому послу в Японии, заявившему о единой позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов, уделять больше времени информированию японской общественности о роли США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль вновь заявил о единстве позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов.
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"Послу Америки в Японии я искренне желаю и даю ему совет больше времени уделять информированию японской общественности о преступлениях США. В частности, о том, как США, применяя ядерное оружие, бомбили мирных граждан Японии, о преступлениях США в Хиросиме и Нагасаки. К сожалению, японская общественность очень мало знает о роли США в тех трагических для нее событиях, и делается все, чтобы вымарать участие и роль США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки", - сказала Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
"Мы это видим. Это видят страны региона, это видит научная общественность в Японии, на глазах которой просто вырываются страницы из исторических книг. Я говорю образно, но так оно и есть. Экспозиции, которые рассказывают о истории этого момента трагедии, которая много десятилетий давала о себе знать лучевыми болезнями, психологической травмой японского народа, но не рассказывают о том, кто осуществлял бомбардировки", - добавила Захарова.
День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.
Ранее в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на общенациональном митинге за возвращение островов, заявил, что намерен продолжать упорные переговоры с Россией с целью заключения мирного договора на основании достигнутых ранее договоренностей. В свою очередь, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что предметом переговоров для Токио является принадлежность всех четырех островов.
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.
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