https://ria.ru/20220208/sobaki-1771676160.html

Глава Амурской области рассказал о решении проблемы бездомных собак

Глава Амурской области рассказал о решении проблемы бездомных собак - РИА Новости, 08.02.2022

Глава Амурской области рассказал о решении проблемы бездомных собак

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе готова дорожная карта для решения проблемы бездомных собак, в первую очередь, по словам Орлова, РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:06

2022-02-08T14:06

2022-02-08T14:06

амурская область

общество

шимановск

тамбовский район

свободный

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе готова дорожная карта для решения проблемы бездомных собак, в первую очередь, по словам Орлова, с улиц нужно убрать собак, которые могут быть опасны для людей.Как сообщает правительство Приамурья, пяти крупных приютов для собак будет достаточно для решения проблемы, их планируют создать в Шимановске, Свободном, Тынде, в Белогорском муниципальном округе и Тамбовском районе. Но, как отмечают власти, организация приютов займет время, поэтому сейчас в муниципалитетах обустраивают места временного содержания животных. Орлов поручил главам на местах ускорить эту работу."Главам в первую очередь нужно обратить внимание на крупных животных, которые могут представлять опасность для человека. Всех животных в пунктах временного размещения содержать невозможно, поэтому оцениваем риски. А риск – это стая голодных бродячих животных с крупными особями, которые обычно и являются зачинщиками и провоцируют остальных на конфликты. Таких собак нужно в первую очередь с улиц убрать", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Как рассказал зампред амурского правительства Олег Турков, почти все муниципалитеты области уже заключили договоры с индивидуальными предпринимателями или зоозащитниками на отлов и временное содержание безнадзорных животных. Четыре территории - Прогресс, ЗАТО Циолковский, Серышевский район и Свободный обойдутся своими силами. Здесь животных будут содержать на базе муниципальных учреждений."Во временных пунктах размещения собак ждут вольеры, ветеринарное обслуживание и двухразовое питание", - уточняют власти.Первое учреждение из будущей сети межмуниципальных приютов уже работает - в Свободном, летом планируют открыть приют в Шимановске. Учреждение будет рассчитано на постоянное пребывание 150 животных, далее его планируется расширить. После этого приют сможет принять одновременно до 350 собак.Территория под приют подобрана и в Тынде, сейчас здесь идет расчет стоимости реконструкции имеющих зданий под межмуниципальный приют.На территориях Белогорского муниципального округа и в Тамбовском районе приюты будут организовывать "с нуля". Сейчас решается вопрос о типе конструкции, ведется расчет стоимости.Параллельно с этой работой специалисты минсельхоза Амурской области и управления ветеринарии подготовили предложения для внесения поправок в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными"."В частности они касаются пожизненного содержания агрессивных животных в приютах (без выпуска обратно в места обитания), а также ужесточения ответственности для владельцев собак и кошек", - сообщает правительство Амурской области.

https://ria.ru/20220207/sobaki-1771397797.html

https://ria.ru/20220207/sobaki-1771389684.html

https://ria.ru/20220207/sobaka-1771392482.html

шимановск

тамбовский район

свободный

амурская область

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общество, шимановск, тамбовский район, свободный, амурская область, василий орлов (губернатор), россия