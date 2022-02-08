Глава Амурской области рассказал о решении проблемы бездомных собак
Глава Амурской области Орлов рассказал о решении проблемы бездомных собак
Губернатор Амурской области Василий Орлов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе готова дорожная карта для решения проблемы бездомных собак, в первую очередь, по словам Орлова, с улиц нужно убрать собак, которые могут быть опасны для людей.
Как сообщает правительство Приамурья, пяти крупных приютов для собак будет достаточно для решения проблемы, их планируют создать в Шимановске, Свободном, Тынде, в Белогорском муниципальном округе и Тамбовском районе. Но, как отмечают власти, организация приютов займет время, поэтому сейчас в муниципалитетах обустраивают места временного содержания животных. Орлов поручил главам на местах ускорить эту работу.
"Главам в первую очередь нужно обратить внимание на крупных животных, которые могут представлять опасность для человека. Всех животных в пунктах временного размещения содержать невозможно, поэтому оцениваем риски. А риск – это стая голодных бродячих животных с крупными особями, которые обычно и являются зачинщиками и провоцируют остальных на конфликты. Таких собак нужно в первую очередь с улиц убрать", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Как рассказал зампред амурского правительства Олег Турков, почти все муниципалитеты области уже заключили договоры с индивидуальными предпринимателями или зоозащитниками на отлов и временное содержание безнадзорных животных. Четыре территории - Прогресс, ЗАТО Циолковский, Серышевский район и Свободный обойдутся своими силами. Здесь животных будут содержать на базе муниципальных учреждений.
"Во временных пунктах размещения собак ждут вольеры, ветеринарное обслуживание и двухразовое питание", - уточняют власти.
Первое учреждение из будущей сети межмуниципальных приютов уже работает - в Свободном, летом планируют открыть приют в Шимановске. Учреждение будет рассчитано на постоянное пребывание 150 животных, далее его планируется расширить. После этого приют сможет принять одновременно до 350 собак.
Территория под приют подобрана и в Тынде, сейчас здесь идет расчет стоимости реконструкции имеющих зданий под межмуниципальный приют.
На территориях Белогорского муниципального округа и в Тамбовском районе приюты будут организовывать "с нуля". Сейчас решается вопрос о типе конструкции, ведется расчет стоимости.
Параллельно с этой работой специалисты минсельхоза Амурской области и управления ветеринарии подготовили предложения для внесения поправок в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".
"В частности они касаются пожизненного содержания агрессивных животных в приютах (без выпуска обратно в места обитания), а также ужесточения ответственности для владельцев собак и кошек", - сообщает правительство Амурской области.