https://ria.ru/20220208/sobaki-1771625069.html

На Камчатке собаки покусали двухлетнего ребенка

На Камчатке собаки покусали двухлетнего ребенка - РИА Новости, 08.02.2022

На Камчатке собаки покусали двухлетнего ребенка

Двухлетний ребенок пострадал от нападения собак на Камчатке, сообщил губернатор региона Владимир Солодов. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:54

2022-02-08T10:54

2022-02-08T10:54

камчатский край

владимир солодов

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев - РИА Новости. Двухлетний ребенок пострадал от нападения собак на Камчатке, сообщил губернатор региона Владимир Солодов."В Елизовском районе девочку 2,5 лет покусали прикормленные собаки. Ребенок находился на территории промзоны поселка Нагорный с отцом и дедушкой", — написал Солодов в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что девочку направили в больницу, по предварительной информации, угрозы жизни нет. Министру здравоохранения региона поручили взять ситуацию на контроль. Информация также направлена в правоохранительные органы.Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во вторник поручил главам регионов ДФО организовать отлов и содержание бездомных собак в приютах, усилить меры ответственности для владельцев животных и обеспечить безопасность людей.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области — мужчину, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности.

https://ria.ru/20220207/pekines-1771441036.html

камчатский край

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камчатский край, владимир солодов, происшествия