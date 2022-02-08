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На Камчатке собаки покусали двухлетнего ребенка
На Камчатке собаки покусали двухлетнего ребенка - РИА Новости, 08.02.2022
На Камчатке собаки покусали двухлетнего ребенка
Двухлетний ребенок пострадал от нападения собак на Камчатке, сообщил губернатор региона Владимир Солодов. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:54
2022-02-08T10:54
камчатский край
владимир солодов
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев - РИА Новости. Двухлетний ребенок пострадал от нападения собак на Камчатке, сообщил губернатор региона Владимир Солодов."В Елизовском районе девочку 2,5 лет покусали прикормленные собаки. Ребенок находился на территории промзоны поселка Нагорный с отцом и дедушкой", — написал Солодов в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что девочку направили в больницу, по предварительной информации, угрозы жизни нет. Министру здравоохранения региона поручили взять ситуацию на контроль. Информация также направлена в правоохранительные органы.Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во вторник поручил главам регионов ДФО организовать отлов и содержание бездомных собак в приютах, усилить меры ответственности для владельцев животных и обеспечить безопасность людей.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области — мужчину, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности.
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камчатский край, владимир солодов, происшествия
10:54 08.02.2022
 
На Камчатке собаки покусали двухлетнего ребенка

На Камчатке прикормленные собаки покусали двухлетнюю девочку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев - РИА Новости. Двухлетний ребенок пострадал от нападения собак на Камчатке, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
Елизовском районе девочку 2,5 лет покусали прикормленные собаки. Ребенок находился на территории промзоны поселка Нагорный с отцом и дедушкой", — написал Солодов в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что девочку направили в больницу, по предварительной информации, угрозы жизни нет. Министру здравоохранения региона поручили взять ситуацию на контроль. Информация также направлена в правоохранительные органы.
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во вторник поручил главам регионов ДФО организовать отлов и содержание бездомных собак в приютах, усилить меры ответственности для владельцев животных и обеспечить безопасность людей.
За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области — мужчину, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности.
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