На Камчатке собаки покусали двухлетнего ребенка
На Камчатке прикормленные собаки покусали двухлетнюю девочку
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев - РИА Новости. Двухлетний ребенок пострадал от нападения собак на Камчатке, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
"В Елизовском районе девочку 2,5 лет покусали прикормленные собаки. Ребенок находился на территории промзоны поселка Нагорный с отцом и дедушкой", — написал Солодов в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что девочку направили в больницу, по предварительной информации, угрозы жизни нет. Министру здравоохранения региона поручили взять ситуацию на контроль. Информация также направлена в правоохранительные органы.
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во вторник поручил главам регионов ДФО организовать отлов и содержание бездомных собак в приютах, усилить меры ответственности для владельцев животных и обеспечить безопасность людей.
За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области — мужчину, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности.
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