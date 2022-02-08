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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220208/simptomy-1771590744.html
Врач Роспотребнадзора рассказала, когда у детей проявляется "омикрон"
Врач Роспотребнадзора рассказала, когда у детей проявляется "омикрон" - РИА Новости, 08.02.2022
Врач Роспотребнадзора рассказала, когда у детей проявляется "омикрон"
Симптомы "омикрона" у детей проявляются, как правило, через пару дней после инфицирования, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинической работе... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T06:15
2022-02-08T10:17
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Симптомы "омикрона" у детей проявляются, как правило, через пару дней после инфицирования, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Руженцова отметила, что сейчас чаще всего заболевают школьники, как в группе 7-14 лет, так и 15-17 лет, что связано с их активным общением, контактами в школах и вне их стен.Анализ имеющихся данных показывает, что мальчики и девочки болеют коронавирусом с одинаковой частотой, риск заболевания не зависит от пола, уточнила специалист.Ранее Руженцова рассказала, что дети чаще всего переносят заражение "омикроном" в легкой форме, тяжело болезнь протекает у менее чем одного процента, а госпитализируют всего три процента.Министр здравоохранения Михаил Мурашко в конце января сообщил, что дети заражаются "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил, что этот вариант коронавируса нередко поражает бронхи ребенка, что может потребовать его госпитализации.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии
06:15 08.02.2022 (обновлено: 10:17 08.02.2022)
 
Врач Роспотребнадзора рассказала, когда у детей проявляется "омикрон"

Врач Роспотребнадзора Руженцова: "омикрон" обычно проявляется у детей на третий день

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Симптомы "омикрона" у детей проявляются, как правило, через пару дней после инфицирования, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"После инфицирования "омикроном" симптомы отмечаются, как правило, на второй-третий день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня", — сказала она.

Руженцова отметила, что сейчас чаще всего заболевают школьники, как в группе 7-14 лет, так и 15-17 лет, что связано с их активным общением, контактами в школах и вне их стен.
Анализ имеющихся данных показывает, что мальчики и девочки болеют коронавирусом с одинаковой частотой, риск заболевания не зависит от пола, уточнила специалист.
Вакцинация ребенка в медицинском центре - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
03:49Распространение коронавируса
Врач Роспотребнадзора рассказала, как дети переносят "омикрон"
Ранее Руженцова рассказала, что дети чаще всего переносят заражение "омикроном" в легкой форме, тяжело болезнь протекает у менее чем одного процента, а госпитализируют всего три процента.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в конце января сообщил, что дети заражаются "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил, что этот вариант коронавируса нередко поражает бронхи ребенка, что может потребовать его госпитализации.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.
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