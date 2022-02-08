https://ria.ru/20220208/shtamm-1771582178.html

Каким будет следующий штамм после "омикрона"

Врач рассказала, каким будет следующий штамм после "омикрона" - РИА Новости, 08.02.2022

Каким будет следующий штамм после "омикрона"

На "омикроне" мутации коронавируса не закончатся, считает ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T02:21

2022-02-08T02:21

2022-02-08T05:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На "омикроне" мутации коронавируса не закончатся, считает ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова. В интервью радио Sputnik она рассказала, какими свойствами может обладать следующий штамм.В конце 2020 года был обнаружен вариант коронавируса "дельта", а в 2021 году этот штамм уже доминировал в мире. В ноябре 2021 года возник "омикрон", к середине января 2022 года распространившийся во многих странах, в том числе в России. При этом за два года наблюдений ученые выявили около десяти вариантов вируса, вызывающего COVID-19, отметила Соседова. По ее словам, такая скорость мутаций указывает на возможность появления нового "серьезного" штамма уже к началу следующего года.Инкубационный период у нового варианта коронавируса будет примерно таким же, как у "омикрона", считает она. Другие характеристики тоже могут сохраниться, в первую очередь заразность. Но при этом болезнь, вызываемая этим новым штаммом, будет более легкая, чем при инфицировании предыдущими вариантами коронавируса, прогнозирует Соседова."Новый штамм будет давать меньше последствий. От человека к человеку передаваться он будет быстро, а инкубационный период будет схож с тем, что есть у "омикрона". То есть новый штамм сохранит основные характеристики "омикрона", но станет более легким по своему течению", – уточнила она.Любой вирус – это паразит, для его воспроизводства и распространения нужен симбиоз с носителем инфекции, а не смерть зараженного человека, пояснила врач."Новый штамм станет более легким по своему течению, потому что вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно (и умирал в итоге, – ред.). Вирус – это паразит, ему нужен симбиоз с хозяином, ему важно, чтобы человек болел и передавал его дальше. Тогда вирус сможет стать сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус", – сказала Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.Вакцинация существенно снижает риск заражения любым известным штаммом коронавируса и предотвращает тяжелое течение заболевания.

https://ria.ru/20220208/smertnost-1771580122.html

https://ria.ru/20220207/predvestnik-1771513181.html

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коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса