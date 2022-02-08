Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220208/shtamm-1771582178.html
Каким будет следующий штамм после "омикрона"
Врач рассказала, каким будет следующий штамм после "омикрона" - РИА Новости, 08.02.2022
Каким будет следующий штамм после "омикрона"
На "омикроне" мутации коронавируса не закончатся, считает ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T02:21
2022-02-08T05:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771422514_0:0:2940:1653_1920x0_80_0_0_778694432d5389c958d15f0ad689d849.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На "омикроне" мутации коронавируса не закончатся, считает ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова. В интервью радио Sputnik она рассказала, какими свойствами может обладать следующий штамм.В конце 2020 года был обнаружен вариант коронавируса "дельта", а в 2021 году этот штамм уже доминировал в мире. В ноябре 2021 года возник "омикрон", к середине января 2022 года распространившийся во многих странах, в том числе в России. При этом за два года наблюдений ученые выявили около десяти вариантов вируса, вызывающего COVID-19, отметила Соседова. По ее словам, такая скорость мутаций указывает на возможность появления нового "серьезного" штамма уже к началу следующего года.Инкубационный период у нового варианта коронавируса будет примерно таким же, как у "омикрона", считает она. Другие характеристики тоже могут сохраниться, в первую очередь заразность. Но при этом болезнь, вызываемая этим новым штаммом, будет более легкая, чем при инфицировании предыдущими вариантами коронавируса, прогнозирует Соседова."Новый штамм будет давать меньше последствий. От человека к человеку передаваться он будет быстро, а инкубационный период будет схож с тем, что есть у "омикрона". То есть новый штамм сохранит основные характеристики "омикрона", но станет более легким по своему течению", – уточнила она.Любой вирус – это паразит, для его воспроизводства и распространения нужен симбиоз с носителем инфекции, а не смерть зараженного человека, пояснила врач."Новый штамм станет более легким по своему течению, потому что вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно (и умирал в итоге, – ред.). Вирус – это паразит, ему нужен симбиоз с хозяином, ему важно, чтобы человек болел и передавал его дальше. Тогда вирус сможет стать сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус", – сказала Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.Вакцинация существенно снижает риск заражения любым известным штаммом коронавируса и предотвращает тяжелое течение заболевания.
https://ria.ru/20220208/smertnost-1771580122.html
https://ria.ru/20220207/predvestnik-1771513181.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771422514_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe9c866d9a6d95d30cf9ff9470cc77d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
02:21 08.02.2022 (обновлено: 05:35 08.02.2022)
 
Врач рассказала, каким будет следующий штамм после "омикрона"

Врач Соседова: в 2023 году может появиться новый штамм COVID-19, похожий на "омикрон"

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На "омикроне" мутации коронавируса не закончатся, считает ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова. В интервью радио Sputnik она рассказала, какими свойствами может обладать следующий штамм.
В конце 2020 года был обнаружен вариант коронавируса "дельта", а в 2021 году этот штамм уже доминировал в мире. В ноябре 2021 года возник "омикрон", к середине января 2022 года распространившийся во многих странах, в том числе в России. При этом за два года наблюдений ученые выявили около десяти вариантов вируса, вызывающего COVID-19, отметила Соседова. По ее словам, такая скорость мутаций указывает на возможность появления нового "серьезного" штамма уже к началу следующего года.
"Мы прожили с коронавирусом два года. За это время мы видели около десяти мутаций, из которых четыре были крупными. Если вирус за два года дал десять вариантов, значит, он быстро мутирует. Может быть, новый серьезный штамм будет уже в следующем году", – добавила врач.
Инкубационный период у нового варианта коронавируса будет примерно таким же, как у "омикрона", считает она. Другие характеристики тоже могут сохраниться, в первую очередь заразность. Но при этом болезнь, вызываемая этим новым штаммом, будет более легкая, чем при инфицировании предыдущими вариантами коронавируса, прогнозирует Соседова.
Автомобили скорой помощи возле Королевской лондонской больницы - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
01:53Распространение коронавируса
Оценена разница в уровне смертности от COVID-19 среди привитых и непривитых
"Новый штамм будет давать меньше последствий. От человека к человеку передаваться он будет быстро, а инкубационный период будет схож с тем, что есть у "омикрона". То есть новый штамм сохранит основные характеристики "омикрона", но станет более легким по своему течению", – уточнила она.
Любой вирус – это паразит, для его воспроизводства и распространения нужен симбиоз с носителем инфекции, а не смерть зараженного человека, пояснила врач.
"Новый штамм станет более легким по своему течению, потому что вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно (и умирал в итоге, – ред.). Вирус – это паразит, ему нужен симбиоз с хозяином, ему важно, чтобы человек болел и передавал его дальше. Тогда вирус сможет стать сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус", – сказала Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.
Вакцинация существенно снижает риск заражения любым известным штаммом коронавируса и предотвращает тяжелое течение заболевания.
Врач сидит за столом - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 16:48Распространение коронавируса
Назван симптом, предшествующий проблемам с дыханием при "омикроне"
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала