https://ria.ru/20220208/shtamm-1771582178.html
Каким будет следующий штамм после "омикрона"
Врач рассказала, каким будет следующий штамм после "омикрона" - РИА Новости, 08.02.2022
Каким будет следующий штамм после "омикрона"
На "омикроне" мутации коронавируса не закончатся, считает ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T02:21
2022-02-08T02:21
2022-02-08T05:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На "омикроне" мутации коронавируса не закончатся, считает ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова. В интервью радио Sputnik она рассказала, какими свойствами может обладать следующий штамм.В конце 2020 года был обнаружен вариант коронавируса "дельта", а в 2021 году этот штамм уже доминировал в мире. В ноябре 2021 года возник "омикрон", к середине января 2022 года распространившийся во многих странах, в том числе в России. При этом за два года наблюдений ученые выявили около десяти вариантов вируса, вызывающего COVID-19, отметила Соседова. По ее словам, такая скорость мутаций указывает на возможность появления нового "серьезного" штамма уже к началу следующего года.Инкубационный период у нового варианта коронавируса будет примерно таким же, как у "омикрона", считает она. Другие характеристики тоже могут сохраниться, в первую очередь заразность. Но при этом болезнь, вызываемая этим новым штаммом, будет более легкая, чем при инфицировании предыдущими вариантами коронавируса, прогнозирует Соседова."Новый штамм будет давать меньше последствий. От человека к человеку передаваться он будет быстро, а инкубационный период будет схож с тем, что есть у "омикрона". То есть новый штамм сохранит основные характеристики "омикрона", но станет более легким по своему течению", – уточнила она.Любой вирус – это паразит, для его воспроизводства и распространения нужен симбиоз с носителем инфекции, а не смерть зараженного человека, пояснила врач."Новый штамм станет более легким по своему течению, потому что вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно (и умирал в итоге, – ред.). Вирус – это паразит, ему нужен симбиоз с хозяином, ему важно, чтобы человек болел и передавал его дальше. Тогда вирус сможет стать сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус", – сказала Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.Вакцинация существенно снижает риск заражения любым известным штаммом коронавируса и предотвращает тяжелое течение заболевания.
https://ria.ru/20220208/smertnost-1771580122.html
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коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
02:21 08.02.2022 (обновлено: 05:35 08.02.2022)
Врач рассказала, каким будет следующий штамм после "омикрона"
Врач Соседова: в 2023 году может появиться новый штамм COVID-19, похожий на "омикрон"
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
На "омикроне" мутации коронавируса не закончатся, считает ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова. В интервью радио Sputnik она рассказала
, какими свойствами может обладать следующий штамм.
В конце 2020 года был обнаружен вариант коронавируса "дельта", а в 2021 году этот штамм уже доминировал в мире. В ноябре 2021 года возник "омикрон", к середине января 2022 года распространившийся во многих странах, в том числе в России. При этом за два года наблюдений ученые выявили около десяти вариантов вируса, вызывающего COVID-19, отметила Соседова. По ее словам, такая скорость мутаций указывает на возможность появления нового "серьезного" штамма уже к началу следующего года.
"Мы прожили с коронавирусом два года. За это время мы видели около десяти мутаций, из которых четыре были крупными. Если вирус за два года дал десять вариантов, значит, он быстро мутирует. Может быть, новый серьезный штамм будет уже в следующем году", – добавила врач.
Инкубационный период у нового варианта коронавируса будет примерно таким же, как у "омикрона", считает она. Другие характеристики тоже могут сохраниться, в первую очередь заразность. Но при этом болезнь, вызываемая этим новым штаммом, будет более легкая, чем при инфицировании предыдущими вариантами коронавируса, прогнозирует Соседова.
"Новый штамм будет давать меньше последствий. От человека к человеку передаваться он будет быстро, а инкубационный период будет схож с тем, что есть у "омикрона". То есть новый штамм сохранит основные характеристики "омикрона", но станет более легким по своему течению", – уточнила она.
Любой вирус – это паразит, для его воспроизводства и распространения нужен симбиоз с носителем инфекции, а не смерть зараженного человека, пояснила врач.
"Новый штамм станет более легким по своему течению, потому что вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно (и умирал в итоге, – ред.). Вирус – это паразит, ему нужен симбиоз с хозяином, ему важно, чтобы человек болел и передавал его дальше. Тогда вирус сможет стать сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус", – сказала Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.
Вакцинация существенно снижает риск заражения любым известным штаммом коронавируса и предотвращает тяжелое течение заболевания.