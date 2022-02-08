https://ria.ru/20220208/servisy-1771565125.html

Эксперты позитивно оценили сервисы Цифровой платформы для предпринимателей

Эксперты позитивно оценили сервисы Цифровой платформы для предпринимателей - РИА Новости, 08.02.2022

Эксперты позитивно оценили сервисы Цифровой платформы для предпринимателей

Представители экспертно-предпринимательского сообщества позитивно оценили запуск Цифровой платформы МСП, позволяющей получить наиболее востребованные бизнесом... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:00

2022-02-08T10:00

2022-02-08T10:04

экономика

корпорация мсп

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Представители экспертно-предпринимательского сообщества позитивно оценили запуск Цифровой платформы МСП, позволяющей получить наиболее востребованные бизнесом государственные и коммерческие сервисы, говорится в сообщении пресс-службы Корпорации МСП (КМСП).Экосистема разработана КМСП совместно с Минэкономразвития в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На данный момент в ней действует 11 онлайн сервисов-помощников. До конца года планируется увеличить их количество как минимум до 15.Поддержка малого бизнеса должна быть быстрой, точной и эффективной, и последние два года, особенно учитывая последовавшие за распространением COVID-19 ограничения, только подтвердили этот тренд. Поэтому назрела необходимость создания широкой экосистемы, чтобы предприниматели могли получать государственные сервисы и услуги онлайн, отмечают эксперты.Как отметил президент "Опоры России" Александр Калинин, в целом цифровая платформа выступает прообразом предпринимательской экосистемы, которая дает реальные полезные сервисы, и что важно — сосредотачивает их в одном месте."Например, в платформе заложен проактивный поиск мер и возможностей, которые предлагает предпринимателю государство; конструктор документов, что важно начинающим свое дело бизнесменам. Помимо этого, можно выделить еще один сервис — кредитование, возможность подать заявку на получение кредита до 10 миллионов рублей напрямую из личного кабинета. Предпринимателям также дается возможность оценить общее состояние дел в бизнесе по отраслям и по регионам, что может быть большим подспорьем для выработки стратегии развития компании", — сказал Калинин, слова которого приводятся в сообщении.Он также подчеркнул, что у платформы большой потенциал развития с точки зрения подключения всех регионов для предоставления региональных мер поддержки, увеличения количества банков и финансовых инструментов, вовлечения большего количества наставников и добавление образовательного контента.Доступ к платформе получили не только действующие юрлица и индивидуальные предприниматели, но и самозанятые граждане, а также физлица, которые только делают первые шаги по созданию собственного дела.Генеральный директор UsabilityLab Дмитрий Сатин, принимавший участие в тестировании платформы, рассказал, что за 2021 год была проделана большая работа, в результатах которой можно быть уверенным, так как на всем пути происходили ежедневные коммуникации с реальными предпринимателями с целью выявления и исправления тех моментов, в которых команда проекта могла ошибиться.Эксперты полагают, что внедрение цифровой платформы позволит решить распространенные проблемы бизнеса, связанные с нехваткой информации о мерах поддержки, необходимости регистрироваться в разных сервисах и собирать пакет однотипных документов при каждом обращении в ведомства.Вице-президент "Тинькофф" и директор "Тинькофф Бизнес" Федор Бухаров уверен, что предпринимателям нужны сервисы, которые избавят их от рутины, сократят бюрократические проволочки, сделают бесшовным взаимодействие бизнеса, банков и госструктур."Как онлайн-банк для предпринимателей мы хорошо знаем, как должны выглядеть бесшовные процессы. Мы готовы делиться своей экспертизой и предложениями по необходимому функционалу Цифровой платформы для МСП и принимаем участие в ее тестировании. Уверены, что она станет единым окном для решения множества бизнес-задач", — резюмировал Бухаров.

https://ria.ru/20220207/kredit-1771100593.html

https://ria.ru/20220202/finansirovanie-1770586988.html

https://ria.ru/20220121/kreditovanie-1768880888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, корпорация мсп