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Конфеты концерна Порошенко пытались ввезти в Россию под видом казахстанских
Конфеты концерна Порошенко пытались ввезти в Россию под видом казахстанских - РИА Новости, 08.02.2022
Конфеты концерна Порошенко пытались ввезти в Россию под видом казахстанских
Почти 20 тонн украинских конфет Roshen задержали самарские таможенники - они следовали из Казахстана под видом местных сладостей, сообщили в пресс-службе ФТС... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:05
2022-02-08T11:05
петр порошенко
россия
оренбургская область
roshen
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Почти 20 тонн украинских конфет Roshen задержали самарские таможенники - они следовали из Казахстана под видом местных сладостей, сообщили в пресс-службе ФТС России."Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана, 19 тонн украинских конфет, перевозимых под видом казахстанских сладостей", - говорится в сообщении.Фура была остановлена в районе Маштаково Оренбургской области, при досмотре в грузовом отсеке авто нашли коробки с логотипом казахстанских конфет, но на самом деле внутри находились запрещенные к ввозу конфеты Roshen. Большая часть товара находилась в упаковке украинского производителя.На водителя могут возбудить дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию). Товар изъят.Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год, ключевой бенефициар - семья экс-президента Украины Петра Порошенко.В России корпорация владеет Липецкой кондитерской фабрикой, остановленной c 2017 года "по политико-экономическим причинам". Позднее российский суд в рамках уголовного дела о махинациях с налогами на 180 миллионов рублей арестовал фабрику стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей. Сейчас производство законсервировано.
https://ria.ru/20211020/roshen-1755375556.html
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петр порошенко, россия, оренбургская область, roshen, происшествия
11:05 08.02.2022
 
Конфеты концерна Порошенко пытались ввезти в Россию под видом казахстанских

Таможенники задержали почти 20 тонн украинских конфет Roshen, они следовали из Казахстана

© AP Photo / Efrem LukatskyМагазин Roshen в Киеве, Украина
Магазин Roshen в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Магазин Roshen в Киеве, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Почти 20 тонн украинских конфет Roshen задержали самарские таможенники - они следовали из Казахстана под видом местных сладостей, сообщили в пресс-службе ФТС России.
"Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана, 19 тонн украинских конфет, перевозимых под видом казахстанских сладостей", - говорится в сообщении.
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Фура была остановлена в районе Маштаково Оренбургской области, при досмотре в грузовом отсеке авто нашли коробки с логотипом казахстанских конфет, но на самом деле внутри находились запрещенные к ввозу конфеты Roshen. Большая часть товара находилась в упаковке украинского производителя.
На водителя могут возбудить дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию). Товар изъят.
Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год, ключевой бенефициар - семья экс-президента Украины Петра Порошенко.
В России корпорация владеет Липецкой кондитерской фабрикой, остановленной c 2017 года "по политико-экономическим причинам". Позднее российский суд в рамках уголовного дела о махинациях с налогами на 180 миллионов рублей арестовал фабрику стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей. Сейчас производство законсервировано.
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Петр ПорошенкоРоссияОренбургская областьRoshenПроисшествия
 
 
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