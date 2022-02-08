Конфеты концерна Порошенко пытались ввезти в Россию под видом казахстанских
Таможенники задержали почти 20 тонн украинских конфет Roshen, они следовали из Казахстана
© AP Photo / Efrem LukatskyМагазин Roshen в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Магазин Roshen в Киеве, Украина
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Почти 20 тонн украинских конфет Roshen задержали самарские таможенники - они следовали из Казахстана под видом местных сладостей, сообщили в пресс-службе ФТС России.
"Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана, 19 тонн украинских конфет, перевозимых под видом казахстанских сладостей", - говорится в сообщении.
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Фура была остановлена в районе Маштаково Оренбургской области, при досмотре в грузовом отсеке авто нашли коробки с логотипом казахстанских конфет, но на самом деле внутри находились запрещенные к ввозу конфеты Roshen. Большая часть товара находилась в упаковке украинского производителя.
На водителя могут возбудить дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию). Товар изъят.
Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год, ключевой бенефициар - семья экс-президента Украины Петра Порошенко.
В России корпорация владеет Липецкой кондитерской фабрикой, остановленной c 2017 года "по политико-экономическим причинам". Позднее российский суд в рамках уголовного дела о махинациях с налогами на 180 миллионов рублей арестовал фабрику стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей. Сейчас производство законсервировано.
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