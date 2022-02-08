10:00 08.02.2022 (обновлено: 11:41 08.02.2022)
"Это наш Оксфорд": чем обернулась идея Петра I о создании Академии наук
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Впервые в качестве официального праздника День российской науки отметили 8 февраля 2000 года, хотя его история началась задолго до этого – в далеком 1724 году, когда именным указом императора Петра I правительствующему Сенату от 28 января (8 февраля) была учреждена Академия наук в Санкт-Петербурге. О том, для чего это было нужно, как повлияло на становление современной науки и кораблестроения, корреспонденту проекта "Морская держава" рассказали историки.
Зачем Петр I "прорубил окно" в науку
Петр много путешествовал по Западной Европе, где в том числе занимался изучением иностранных научных академий, анализировал их устройство и возможность создания некого аналога такой организации в России, рассказал Евгений Анисимов, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. По его словам, для царя было важно, чтобы академия стала местом, которое смогло бы аккумулировать европейское знание и реализовать его в России.
"Ни одна из иностранных академий не смогла сполна удовлетворить Петра. Он пошел своим путем и создал довольно необычный проект Академии наук. Верхняя часть, условно говоря, – это академики, которые занимались научными исследованиями. Им помогали студенты академии, которые находились, условно, в средней части. Среднее звено академии – академический университет, где ученые читали лекции студентам, которые, в свою очередь, вели уроки в академической гимназии. Таким образом получилось создать уникальную систему, которая соединила науку, просвещение и образование. Но, к сожалению, не все ее ступени смогли дожить до нашего времени", – посетовал историк.
По его словам, самая высшая ветвь – академический университет – не прижилась в стране по ряду причин. Первая заключалась в нежелании академиков преподавать, им было важно заниматься наукой, а вторая причина крылась в том, что университет изначально был частью западноевропейского мира, частью городской культуры Европы и насильное внедрение этой культуры в России не привело к положительным результатам. В остальном этот проект дал замечательные плоды. Например, многие мастерские и лаборатории в будущем стали полноценными институтами современной Академии наук. Да и сама система институтов очень хорошо развилась в России. Кроме того, проект академических гимназий тоже удался, считает Анисимов.
CC BY-SA 4.0 / Alex 'Florstein' Fedorov / Здание Петербургской академии наук на Васильевском острове
CC BY-SA 4.0 / Alex 'Florstein' Fedorov /
Здание Петербургской академии наук на Васильевском острове
К слову, над созданием академии трудился не только царь. Как рассказала Екатерина Басаргина, доктор исторических наук, заведующая отделом публикаций и выставочной деятельности Санкт-Петербургского филиала архива Российской академии наук, главными советниками Петра в вопросах науки стали Готфрид Вильгельм Лейбниц и его ученик Христиан Вольф. Первый делился с царем теоретическими идеями.
Он смотрел на Россию как на невспаханное поле и считал, что правильно выстроенная стратегия могла бы помочь избежать тех ошибок, которые уже укоренились в Европе. После смерти энциклопедиста Христиан Вольф занялся практическим развитием российской науки. Он скептически оценивал возможность создания Академии наук на неподготовленной для этого почве и советовал Петру заняться созданием школ и университетов, а уже потом на их основе и Академии. Однако Петр I все-таки решился на смелый эксперимент и учредил Академию наук в стране, где не было не только средней, но и настоящей низшей школы, подчеркнула историк.
"Петр предполагал, что Академия наук, сосредоточив у себя крупные научные силы, станет той вершиной, откуда знание будет распространяться по стране и, в конце концов, охватит широкие круги населения. За неимением своих ученых пришлось призвать "варягов" и приглашать заграничных ученых. Но в период политической нестабильности, последовавшей сразу после смерти Петра, некоторые ученые уволились из академии и вернулись на родину. К отъезду из страны их подталкивали постоянный дефицит бюджета академии и засилье в ней чиновников", – подытожила эксперт.
Басаргина напомнила, что академия все же оказалась жизнеспособным организмом. В течение XVIII века вся научная работа в стране была сосредоточена в ее стенах, и в дальнейшем академия оказывала существенное влияние на развитие отечественной науки.
Наука для морской державы
Деятельность Академии наук с самого начала была поставлена на службу государству, в том числе и для нужд морского флота, отметила Екатерина Басаргина. В конце 1726 года в академии начались работы по составлению генеральной карты и атласа Российской империи, которые завершились в 1745 году. Кроме теоретической работы ученые академии привлекались и к практическим исследованиям, например участвовали в морских походах.
"Почти половина членов Академии наук приняла участие в Великой Северной экспедиции (1733–1743), которая проходила под командованием Витуса Беринга и снарядила особый "академический отряд" для всестороннего изучения природных богатств и этнографии Сибири и Камчатки. В ней приняли участие Г.Ф.Миллер, И.Г.Гмелин, Г.В.Стеллер, Л.Делиль де ла Кройер, С.П.Крашенинников", – привела пример историк.
Со временем учреждение стало местом открытия научных истин и в области кораблестроения, подчеркнула Басаргина.
"В 1749 году Петербургская академия наук издала капитальный двухтомный труд "Морская наука", который охватывал широкий круг проблем, таких как устойчивость и равновесие судов, вопросы о качке на зыби, о форме судов и кораблестроении, о движении судов силой ветра и управлении судном. Этот трактат стал первым печатным трудом, посвященным теории корабля, изданным в России, а также важной вехой на пути развития как корабельного дела и навигации, так и гидростатики, гидродинамики и теории движения твердого тела", – рассказала ученый.
В свою очередь Евгений Анисимов отметил, что Петр I был сторонником практического знания, теория и философия ему не нравились. Может быть, именно поэтому особую роль в обучении корабелов играла в том числе и прикладная наука.
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"Для развития науки в России было недостаточно просто привезти ученых, обязательно нужно было, чтобы они учили русских. Это было непременное условие Петра. Как это делалось? Был замечательный опыт строительства англичанами кораблей. Англичане начинали строить корабль. Рядом русские мастера закладывали точно такой же корабль и в точности повторяли все действия английских корабелов, таким образом получая практические знания. Причем иностранные учителя очень возмущались, что их заставляют записывать каждую операцию, которую они проделали", – с улыбкой резюмировал эксперт.
Гумус российской науки сегодня
Российская академия наук – старейшее научное учреждение страны. За свою почти трехсотлетнюю историю она пережила многое, отметил Евгений Анисимов. Академия наук должна была стать делом будущего, и, несмотря на все сложности и шероховатости, которые ей пришлось пережить, ей это действительно удалось, считает историк.
"Когда вы идете по Василевскому острову, вы идете по этому гумусу науки, потому что подряд: Зоологический музей, Кунсткамера, Меншиковский дворец, Академия художеств (на месте которой когда-то стоял Первый Русский театр). Дальше – Горный университет, Морская академия, в глубине острова – гимназия, Андреевская школа, масса всего! Это наш Оксфорд. И это все прямая заслуга Петра, который понял, что России необходимо знание", – считает историк.
В свою очередь Екатерина Басаргина отметила, что, несмотря на все произошедшие перемены и преобразования, основополагающий принцип деятельности Академии наук – развитие научных исследований для пользы своего государства или для блага всего человечества – оставался непоколебимым на протяжении всего времени ее существования. Кроме того, Академия наук – единственное из петровских учреждений, которое продолжает осуществлять ту роль, которая была предписана ей указом Петра Великого.