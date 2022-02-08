https://ria.ru/20220208/pushkov-1771592334.html

Почему в Совфеде не оценили призыв на русском французского политика

Пушков оценил призыв заговорившей по-русски кандидата в президенты Франции - РИА Новости, 08.02.2022

Почему в Совфеде не оценили призыв на русском французского политика

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс, которая перешла на русский язык во время... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T07:01

2022-02-08T07:01

2022-02-08T07:01

в мире

россия

франция

нато

европа

алексей пушков

валери пекресс

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс, которая перешла на русский язык во время телевизионного интервью.В эфире телеканала France 2 политик обратилась с призывом к народу России "вместе строить мир в Европе", заявив, что "начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой"."Слов говорится немало насчет важности отношений с Россией - делается, однако, очень мало. Словно Европу ведет совсем в другую сторону какая-то мощная невидимая сила. Или все же видимая, и имя ей - антироссийский либеральный интернационал?" – написал Пушков в своем Telegram-канале.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Помимо Пекресс на пост президента выдвинулись лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, журналист и писатель Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание" глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго (Социалисты), бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке.

https://ria.ru/20220205/nato-1771277275.html

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в мире, россия, франция, нато, европа, алексей пушков, валери пекресс