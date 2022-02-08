https://ria.ru/20220208/potok-1771673400.html

Во Франции назвали "Северный поток — 2" выходом из кризиса с Россией

Во Франции назвали "Северный поток — 2" выходом из кризиса с Россией - РИА Новости, 08.02.2022

Во Франции назвали "Северный поток — 2" выходом из кризиса с Россией

Один из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией — запуск газопровода "Северный поток — 2", заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:51

2022-02-08T13:51

2022-02-08T15:29

джо байден

россия

киев

сша

нато

северный поток — 2

в мире

брюно ле мэр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_6faa01adb3737454674410305b5d42f6.jpg

ПАРИЖ, 8 фев — РИА Новости. Один из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией — запуск газопровода "Северный поток — 2", заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить проект в случае эскалации ситуации вокруг Украины."Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. Открытие газопровода "Северный поток — 2" — один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией", — отметил французский чиновник.Он подчеркнул, что вопрос запуска газопровода является стратегическим как для России, так и для Европы.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные обвинения и подчеркивали, что они используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах."Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы; процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена сформировать заключение после консультаций с Украиной.На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.

https://ria.ru/20220208/vstrecha-1771655129.html

https://ria.ru/20220208/ugroza-1771584859.html

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2022-02-08T13:51 true PT2M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джо байден, россия, киев, сша, нато, северный поток — 2, в мире, брюно ле мэр