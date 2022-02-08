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Во Франции назвали "Северный поток — 2" выходом из кризиса с Россией
Во Франции назвали "Северный поток — 2" выходом из кризиса с Россией - РИА Новости, 08.02.2022
Во Франции назвали "Северный поток — 2" выходом из кризиса с Россией
Один из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией — запуск газопровода "Северный поток — 2", заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:51
2022-02-08T15:29
джо байден
россия
киев
сша
нато
северный поток — 2
в мире
брюно ле мэр
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ПАРИЖ, 8 фев — РИА Новости. Один из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией — запуск газопровода "Северный поток — 2", заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить проект в случае эскалации ситуации вокруг Украины."Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. Открытие газопровода "Северный поток — 2" — один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией", — отметил французский чиновник.Он подчеркнул, что вопрос запуска газопровода является стратегическим как для России, так и для Европы.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные обвинения и подчеркивали, что они используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах."Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы; процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена сформировать заключение после консультаций с Украиной.На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
https://ria.ru/20220208/vstrecha-1771655129.html
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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джо байден, россия, киев, сша, нато, северный поток — 2, в мире, брюно ле мэр
13:51 08.02.2022 (обновлено: 15:29 08.02.2022)
 
Во Франции назвали "Северный поток — 2" выходом из кризиса с Россией

Глава Минфина Франции Ле Мэр назвал "Северный поток — 2" выходом из кризиса с Россией

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 фев — РИА Новости. Один из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией — запуск газопровода "Северный поток — 2", заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить проект в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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СМИ назвали встречу Путина и Макрона, "возможно, самой важной" для Европы
"Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. Открытие газопровода "Северный поток — 2" — один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией", — отметил французский чиновник.
Он подчеркнул, что вопрос запуска газопровода является стратегическим как для России, так и для Европы.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные обвинения и подчеркивали, что они используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
"Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы; процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена сформировать заключение после консультаций с Украиной.
На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
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Джо БайденРоссияКиевСШАНАТОСеверный поток — 2В миреБрюно Ле Мэр
 
 
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