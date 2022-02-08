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В Совфеде поставили под вопрос членство Польши в ОБСЕ
В Совфеде поставили под вопрос членство Польши в ОБСЕ - РИА Новости, 08.02.2022
В Совфеде поставили под вопрос членство Польши в ОБСЕ
Заявления Варшавы о поставках вооружений Киеву и отправка ею туда военных дает основания поставить под вопрос не только председательство Польши в ОБСЕ, но и... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:23
2022-02-08T10:23
2022-02-08T10:24
политика
ольга ковитиди
совет федерации рф
польша
украина
обсе
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Заявления Варшавы о поставках вооружений Киеву и отправка ею туда военных дает основания поставить под вопрос не только председательство Польши в ОБСЕ, но и само ее членство в этой организации, заявила РИА Новости сенатор от Крыма, член российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Ольга Ковитиди.Ранее сообщалось, что Польша передаст Украине легкие минометы, ПЗРК, беспилотники, боеприпасы. Также в понедельник представители ДНР сообщили, что на подконтрольную Киеву территорию Донбасса приехали военные из Польши."Все это дает основания для обсуждения вопроса не только о недопустимости председательства Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, но и возможности ее членства в ОБСЕ", - заявила Ковитиди.По ее словам, действия Польши грубо противоречат Хельсинскому заключительному акту, который является основополагающим документом ОБСЕ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220207/polsha-1771532392.html
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политика, ольга ковитиди, совет федерации рф, польша, украина, обсе
10:23 08.02.2022 (обновлено: 10:24 08.02.2022)
В Совфеде поставили под вопрос членство Польши в ОБСЕ
Ковитиди: заявления о поставках вооружений Киеву ставят под вопрос членство Польши в ОБСЕ