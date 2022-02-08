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В Кремле объяснили, почему затянулись переговоры Путина и Макрона
В Кремле объяснили, почему затянулись переговоры Путина и Макрона - РИА Новости, 08.02.2022
В Кремле объяснили, почему затянулись переговоры Путина и Макрона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал длительность встречи глав России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, отметив, что у... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:10
2022-02-08T13:24
политика
москва
франция
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал длительность встречи глав России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, отметив, что у них сложились содержательные отношения, а ситуация экстраординарная и требует таких переговоров."Да, в Кремле были готовы в этому. Во-первых, между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и содержательные отношения, которые позволяют им проводить много времени, общаясь друг с другом. Кроме того, ситуация действительно достаточно экстраординарная, которая требует подобных подробных разговоров. Поэтому да, действительно, мы предполагали, что может затянуться, тем более что господин Макрон принял решение переночевать в Москве перед тем, отправляться в Киев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли в Кремле готовы к столь затянувшемуся разговору.Отвечая на вопрос о том, почему Макрон не остался ночевать в Кремле, Песков отметил, что таким был выбор гостей."Если я не ошибаюсь, там сейчас в Кремле то ли ремонт, то ли еще что-то. Я не знаю, закончился или нет, но большинство гостей все-таки предпочитают жить в гостинице, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация многочисленная тоже по понятным причинам. А гостиница всем позволяет жить компактно", - уточнил он.Говоря о том, чем президента Франции угощали в Кремле, Песков отметил, что подаются блюда русской кухни и уже достаточно давно - российские вина.Отвечая на вопрос, сколько президенты разговаривали ещё после пресс-конференции, Песков ответил: "Где-то минут 20 ещё проговорили, как минимум".Продолжение разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона - обоюдное желание, изложение аргументов позиции РФ требует времени, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Я думаю, что это обоюдное желание. Очень напряженная повестка дня, и изложение аргументов, по крайней мере, нашего президента относительно нашей позиции, конечно, требует времени" - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто был инициатором продолжения разговора Путина и Макрона.
https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html
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политика, москва, франция, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, россия
13:10 08.02.2022 (обновлено: 13:24 08.02.2022)
 
В Кремле объяснили, почему затянулись переговоры Путина и Макрона

Песков о длительности встречи Путина и Макрона: ситуация требует таких переговоров

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал длительность встречи глав России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, отметив, что у них сложились содержательные отношения, а ситуация экстраординарная и требует таких переговоров.
"Да, в Кремле были готовы в этому. Во-первых, между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и содержательные отношения, которые позволяют им проводить много времени, общаясь друг с другом. Кроме того, ситуация действительно достаточно экстраординарная, которая требует подобных подробных разговоров. Поэтому да, действительно, мы предполагали, что может затянуться, тем более что господин Макрон принял решение переночевать в Москве перед тем, отправляться в Киев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли в Кремле готовы к столь затянувшемуся разговору.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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Наступают решающие дни. Что Путин объяснял Макрону почти шесть часов
Отвечая на вопрос о том, почему Макрон не остался ночевать в Кремле, Песков отметил, что таким был выбор гостей.
"Если я не ошибаюсь, там сейчас в Кремле то ли ремонт, то ли еще что-то. Я не знаю, закончился или нет, но большинство гостей все-таки предпочитают жить в гостинице, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация многочисленная тоже по понятным причинам. А гостиница всем позволяет жить компактно", - уточнил он.
Говоря о том, чем президента Франции угощали в Кремле, Песков отметил, что подаются блюда русской кухни и уже достаточно давно - российские вина.
Отвечая на вопрос, сколько президенты разговаривали ещё после пресс-конференции, Песков ответил: "Где-то минут 20 ещё проговорили, как минимум".
Продолжение разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона - обоюдное желание, изложение аргументов позиции РФ требует времени, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Я думаю, что это обоюдное желание. Очень напряженная повестка дня, и изложение аргументов, по крайней мере, нашего президента относительно нашей позиции, конечно, требует времени" - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто был инициатором продолжения разговора Путина и Макрона.
Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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ПолитикаМоскваФранцияВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий ПесковРоссия
 
 
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