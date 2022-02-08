https://ria.ru/20220208/peregovory-1771663127.html
В Кремле объяснили, почему затянулись переговоры Путина и Макрона
В Кремле объяснили, почему затянулись переговоры Путина и Макрона - РИА Новости, 08.02.2022
В Кремле объяснили, почему затянулись переговоры Путина и Макрона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал длительность встречи глав России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, отметив, что у... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:10
2022-02-08T13:10
2022-02-08T13:24
политика
москва
франция
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771545508_0:139:3232:1957_1920x0_80_0_0_4843b573668cce64d5fa96a470578bc0.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал длительность встречи глав России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, отметив, что у них сложились содержательные отношения, а ситуация экстраординарная и требует таких переговоров."Да, в Кремле были готовы в этому. Во-первых, между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и содержательные отношения, которые позволяют им проводить много времени, общаясь друг с другом. Кроме того, ситуация действительно достаточно экстраординарная, которая требует подобных подробных разговоров. Поэтому да, действительно, мы предполагали, что может затянуться, тем более что господин Макрон принял решение переночевать в Москве перед тем, отправляться в Киев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли в Кремле готовы к столь затянувшемуся разговору.Отвечая на вопрос о том, почему Макрон не остался ночевать в Кремле, Песков отметил, что таким был выбор гостей."Если я не ошибаюсь, там сейчас в Кремле то ли ремонт, то ли еще что-то. Я не знаю, закончился или нет, но большинство гостей все-таки предпочитают жить в гостинице, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация многочисленная тоже по понятным причинам. А гостиница всем позволяет жить компактно", - уточнил он.Говоря о том, чем президента Франции угощали в Кремле, Песков отметил, что подаются блюда русской кухни и уже достаточно давно - российские вина.Отвечая на вопрос, сколько президенты разговаривали ещё после пресс-конференции, Песков ответил: "Где-то минут 20 ещё проговорили, как минимум".Продолжение разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона - обоюдное желание, изложение аргументов позиции РФ требует времени, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Я думаю, что это обоюдное желание. Очень напряженная повестка дня, и изложение аргументов, по крайней мере, нашего президента относительно нашей позиции, конечно, требует времени" - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто был инициатором продолжения разговора Путина и Макрона.
https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html
https://ria.ru/20220208/strakh-1771587572.html
москва
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771545508_0:439:1561:1610_1920x0_80_0_0_6b6781003c037d0bce12af3e66a4a52f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, франция, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, россия
13:10 08.02.2022 (обновлено: 13:24 08.02.2022)
В Кремле объяснили, почему затянулись переговоры Путина и Макрона
Песков о длительности встречи Путина и Макрона: ситуация требует таких переговоров
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал длительность встречи глав России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, отметив, что у них сложились содержательные отношения, а ситуация экстраординарная и требует таких переговоров.
"Да, в Кремле были готовы в этому. Во-первых, между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и содержательные отношения, которые позволяют им проводить много времени, общаясь друг с другом. Кроме того, ситуация действительно достаточно экстраординарная, которая требует подобных подробных разговоров. Поэтому да, действительно, мы предполагали, что может затянуться, тем более что господин Макрон принял решение переночевать в Москве
перед тем, отправляться в Киев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли в Кремле готовы к столь затянувшемуся разговору.
Отвечая на вопрос о том, почему Макрон не остался ночевать в Кремле, Песков отметил, что таким был выбор гостей.
"Если я не ошибаюсь, там сейчас в Кремле то ли ремонт, то ли еще что-то. Я не знаю, закончился или нет, но большинство гостей все-таки предпочитают жить в гостинице, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация многочисленная тоже по понятным причинам. А гостиница всем позволяет жить компактно", - уточнил он.
Говоря о том, чем президента Франции
угощали в Кремле, Песков отметил, что подаются блюда русской кухни и уже достаточно давно - российские вина.
Отвечая на вопрос, сколько президенты разговаривали ещё после пресс-конференции, Песков ответил: "Где-то минут 20 ещё проговорили, как минимум".
Продолжение разговора президентов РФ
и Франции Владимира Путина
и Эммануэля Макрона
- обоюдное желание, изложение аргументов позиции РФ требует времени, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
.
"Я думаю, что это обоюдное желание. Очень напряженная повестка дня, и изложение аргументов, по крайней мере, нашего президента относительно нашей позиции, конечно, требует времени" - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто был инициатором продолжения разговора Путина и Макрона.