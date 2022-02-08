https://ria.ru/20220208/omikron-1771701736.html

Более 60 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм

Более 60 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм - РИА Новости, 08.02.2022

Более 60 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм

В России большинство случаев коронавируса приходится на омикрон-штамм, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:35

2022-02-08T15:35

2022-02-08T17:10

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В России большинство случаев коронавируса приходится на омикрон-штамм, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Омикрон" составляет более 60 процентов и "дельта" — 35 процентов", — сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с SARS-CoV-2.В целом, по словам руководителя ведомства, эпидситуация в стране характеризуется продолжающимся ростом заболеваемости, но на прошлой неделе специалисты впервые зарегистрировали снижение темпов, в частности, эта тенденция касается Москвы. Максимально увеличиваются показатели среди детей до года и граждан старше 65 лет, добавила Попова и призвала соблюдать все введенные ранее меры, так как пока ситуация все еще далека от стабильной.Также она напомнила, что есть и некоторые изменения — отменен обязательный ПЦР при выписке, если болезнь продолжалась более семи дней.За последние сутки в России выявили 165 643 новых случая COVID-19 (накануне было 171 905), умерли 698 человек (днем ранее — 609). В 84 субъектах обнаружен омикрон-штамм.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.

https://ria.ru/20220208/omikron-1771671417.html

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Попова: более 60% случаев заражения коронавирусом приходится на омикрон-штамм Попова: более 60% случаев заражения коронавирусом приходится на омикрон-штамм 2022-02-08T15:35 true PT0M14S

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