https://ria.ru/20220208/omikron-1771701736.html
Более 60 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм
Более 60 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм - РИА Новости, 08.02.2022
Более 60 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм
В России большинство случаев коронавируса приходится на омикрон-штамм, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:35
2022-02-08T15:35
2022-02-08T17:10
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В России большинство случаев коронавируса приходится на омикрон-штамм, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Омикрон" составляет более 60 процентов и "дельта" — 35 процентов", — сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с SARS-CoV-2.В целом, по словам руководителя ведомства, эпидситуация в стране характеризуется продолжающимся ростом заболеваемости, но на прошлой неделе специалисты впервые зарегистрировали снижение темпов, в частности, эта тенденция касается Москвы. Максимально увеличиваются показатели среди детей до года и граждан старше 65 лет, добавила Попова и призвала соблюдать все введенные ранее меры, так как пока ситуация все еще далека от стабильной.Также она напомнила, что есть и некоторые изменения — отменен обязательный ПЦР при выписке, если болезнь продолжалась более семи дней.За последние сутки в России выявили 165 643 новых случая COVID-19 (накануне было 171 905), умерли 698 человек (днем ранее — 609). В 84 субъектах обнаружен омикрон-штамм.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.
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Попова: более 60% случаев заражения коронавирусом приходится на омикрон-штамм
Попова: более 60% случаев заражения коронавирусом приходится на омикрон-штамм
2022-02-08T15:35
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
15:35 08.02.2022 (обновлено: 17:10 08.02.2022)
Более 60 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм
Более 60 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В России большинство случаев коронавируса приходится на омикрон-штамм, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Омикрон" составляет более 60 процентов и "дельта" — 35 процентов", — сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с SARS-CoV-2.
В целом, по словам руководителя ведомства, эпидситуация в стране характеризуется продолжающимся ростом заболеваемости, но на прошлой неделе специалисты впервые зарегистрировали снижение темпов, в частности, эта тенденция касается Москвы
.
Максимально увеличиваются показатели среди детей до года и граждан старше 65 лет, добавила Попова и призвала соблюдать все введенные ранее меры, так как пока ситуация все еще далека от стабильной.
Также она напомнила, что есть и некоторые изменения — отменен обязательный ПЦР при выписке, если болезнь продолжалась более семи дней.
За последние сутки в России
выявили 165 643 новых случая COVID-19 (накануне было 171 905), умерли 698 человек (днем ранее — 609). В 84 субъектах обнаружен омикрон-штамм.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.