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Большинство пациентов переносят "омикрон" в легкой форме, заявил Мурашко
Большинство пациентов переносят "омикрон" в легкой форме, заявил Мурашко - РИА Новости, 08.02.2022
Большинство пациентов переносят "омикрон" в легкой форме, заявил Мурашко
У большинства вакцинированных пациентов коронавирус проходит в лёгкой форме с типичными симптомами ОРВИ, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:25
2022-02-08T15:25
2022-02-08T15:48
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омикрон-штамм коронавируса
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. У большинства вакцинированных пациентов коронавирус проходит в лёгкой форме с типичными симптомами ОРВИ, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."У большинства пациентов, особенно вакцинированных, болезнь стала протекать в лёгкой форме с типичными симптомами ОРВИ - как заложенность носа, боль в горле", - подчеркнул Мурашко.Министр также отметил, что у большинства привитых, кто находится на амбулаторном лечении, болезнь может проходить и вовсе бессимптомно.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
15:25 08.02.2022 (обновлено: 15:48 08.02.2022)
Большинство пациентов переносят "омикрон" в легкой форме, заявил Мурашко
Мурашко: большинство пациентов, особенно привитых, переносят "омикрон" в легкой форме