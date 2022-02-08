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Большинство пациентов переносят "омикрон" в легкой форме, заявил Мурашко

Большинство пациентов переносят "омикрон" в легкой форме, заявил Мурашко - РИА Новости, 08.02.2022

Большинство пациентов переносят "омикрон" в легкой форме, заявил Мурашко

У большинства вакцинированных пациентов коронавирус проходит в лёгкой форме с типичными симптомами ОРВИ, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:25

2022-02-08T15:25

2022-02-08T15:48

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. У большинства вакцинированных пациентов коронавирус проходит в лёгкой форме с типичными симптомами ОРВИ, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."У большинства пациентов, особенно вакцинированных, болезнь стала протекать в лёгкой форме с типичными симптомами ОРВИ - как заложенность носа, боль в горле", - подчеркнул Мурашко.Министр также отметил, что у большинства привитых, кто находится на амбулаторном лечении, болезнь может проходить и вовсе бессимптомно.

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