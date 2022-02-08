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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220208/omikron-1771699170.html
Большинство пациентов переносят "омикрон" в легкой форме, заявил Мурашко
Большинство пациентов переносят "омикрон" в легкой форме, заявил Мурашко - РИА Новости, 08.02.2022
Большинство пациентов переносят "омикрон" в легкой форме, заявил Мурашко
У большинства вакцинированных пациентов коронавирус проходит в лёгкой форме с типичными симптомами ОРВИ, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:25
2022-02-08T15:48
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
омикрон-штамм коронавируса
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. У большинства вакцинированных пациентов коронавирус проходит в лёгкой форме с типичными симптомами ОРВИ, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."У большинства пациентов, особенно вакцинированных, болезнь стала протекать в лёгкой форме с типичными симптомами ОРВИ - как заложенность носа, боль в горле", - подчеркнул Мурашко.Министр также отметил, что у большинства привитых, кто находится на амбулаторном лечении, болезнь может проходить и вовсе бессимптомно.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
15:25 08.02.2022 (обновлено: 15:48 08.02.2022)
 
Большинство пациентов переносят "омикрон" в легкой форме, заявил Мурашко

Мурашко: большинство пациентов, особенно привитых, переносят "омикрон" в легкой форме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинская сестра измеряет пульсометром сатурацию у пациентки
Медицинская сестра измеряет пульсометром сатурацию у пациентки - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра измеряет пульсометром сатурацию у пациентки
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. У большинства вакцинированных пациентов коронавирус проходит в лёгкой форме с типичными симптомами ОРВИ, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"У большинства пациентов, особенно вакцинированных, болезнь стала протекать в лёгкой форме с типичными симптомами ОРВИ - как заложенность носа, боль в горле", - подчеркнул Мурашко.
Министр также отметил, что у большинства привитых, кто находится на амбулаторном лечении, болезнь может проходить и вовсе бессимптомно.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыОмикрон-штамм коронавирусаМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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