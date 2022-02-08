https://ria.ru/20220208/omikron-1771671417.html

Новые неожиданные симптомы "омикрона"

Названы неочевидные симптомы "омикрона" - РИА Новости, 08.02.2022

Новые неожиданные симптомы "омикрона"

Боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч, может быть ранним признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса, пишет Daily Express. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:42

2022-02-08T13:42

2022-02-08T17:54

распространение коронавируса

в мире

россия

ботсвана

юар

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч, может быть ранним признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса, пишет Daily Express.Согласно информации Национальной службы здравоохранения, эти неочевидные симптомы часто встречаются у больных и могут помочь самостоятельно распознать COVID-19 на начальной стадии, чтобы вовремя приступить к лечению."Люди испытывают боль, которая может приходить и уходить на некоторое время, пока идет выздоровление. Некоторые также сталкиваются со странными или измененными ощущениями, такими как онемение или покалывание, слабость в руках или ногах", — отметили специалисты.По данным ZOE COVID Symptom Study, крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов SARS-CoV-2, такие боли могут проявиться в самом начале заражения. Обычно они сохраняются в среднем два-три дня, но могут проходить дольше — в зависимости от возраста пациента."Обычно они сохраняются в среднем два-три дня, но могут проходить дольше, чем вы старше. У детей боли продолжаются до четырех суток, до пяти дней — у взрослых в возрасте 16-35 лет, семи дней — у взрослых в возрасте 35-65 лет и до восьми дней — у людей старше 65 лет", — сообщили ученые, участвующие в проекте.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.Новый вариант выявили уже в 142 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и стал доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.

https://ria.ru/20220207/predvestnik-1771513181.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220206/simptom-1771305271.html

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в мире, россия, ботсвана, юар, коронавирус covid-19