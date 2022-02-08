https://ria.ru/20220208/obyski-1771659235.html

В десятках жилкомсервисов в Петербурге проходят обыски, сообщил источник

В десятках жилкомсервисов в Петербурге проходят обыски, сообщил источник - РИА Новости, 08.02.2022

В десятках жилкомсервисов в Петербурге проходят обыски, сообщил источник

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по нескольким десяткам адресов жилкомсервисов и дорожных предприятий Петербурга, по предварительным... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:58

2022-02-08T12:58

2022-02-08T17:52

происшествия

санкт-петербург

жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по нескольким десяткам адресов жилкомсервисов и дорожных предприятий Петербурга, по предварительным данным, следственные действия связаны с некачественной уборкой снега, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Обыски проводятся в нескольких десятках жилкомсервисов и дорожных организаций", — сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, следственные действия связаны с некачественной уборкой снега в городе.Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов внезапно приехал в Пушкинский район и проверил, как там организована уборка улиц, внутриквартальных проездов и дворов от снега. На следующий день он прибыл с проверкой в Выборгский район, а еще через день — в Курортный район.Горожане с начала зимы жалуются на плохую уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи. Губернатор поручил усилить уборку, в том числе от наледи. Снегоплавильные и снегоприемные пункты в Петербурге с начала зимнего сезона приняли уже более трех миллионов кубометров снега, что на 40% больше, чем за всю прошлую зиму.

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, жкх