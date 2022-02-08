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В десятках жилкомсервисов в Петербурге проходят обыски, сообщил источник
В десятках жилкомсервисов в Петербурге проходят обыски, сообщил источник - РИА Новости, 08.02.2022
В десятках жилкомсервисов в Петербурге проходят обыски, сообщил источник
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по нескольким десяткам адресов жилкомсервисов и дорожных предприятий Петербурга, по предварительным... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:58
2022-02-08T17:52
происшествия
санкт-петербург
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по нескольким десяткам адресов жилкомсервисов и дорожных предприятий Петербурга, по предварительным данным, следственные действия связаны с некачественной уборкой снега, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Обыски проводятся в нескольких десятках жилкомсервисов и дорожных организаций", — сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, следственные действия связаны с некачественной уборкой снега в городе.Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов внезапно приехал в Пушкинский район и проверил, как там организована уборка улиц, внутриквартальных проездов и дворов от снега. На следующий день он прибыл с проверкой в Выборгский район, а еще через день — в Курортный район.Горожане с начала зимы жалуются на плохую уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи. Губернатор поручил усилить уборку, в том числе от наледи. Снегоплавильные и снегоприемные пункты в Петербурге с начала зимнего сезона приняли уже более трех миллионов кубометров снега, что на 40% больше, чем за всю прошлую зиму.
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происшествия, санкт-петербург, жкх
12:58 08.02.2022 (обновлено: 17:52 08.02.2022)
 
В десятках жилкомсервисов в Петербурге проходят обыски, сообщил источник

Источник: в Петербурге прошли обыски из-за некачественной уборки снега

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы чистят снег на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Сотрудники коммунальной службы чистят снег на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по нескольким десяткам адресов жилкомсервисов и дорожных предприятий Петербурга, по предварительным данным, следственные действия связаны с некачественной уборкой снега, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Обыски проводятся в нескольких десятках жилкомсервисов и дорожных организаций", — сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, следственные действия связаны с некачественной уборкой снега в городе.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов внезапно приехал в Пушкинский район и проверил, как там организована уборка улиц, внутриквартальных проездов и дворов от снега. На следующий день он прибыл с проверкой в Выборгский район, а еще через день — в Курортный район.
Горожане с начала зимы жалуются на плохую уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи. Губернатор поручил усилить уборку, в том числе от наледи. Снегоплавильные и снегоприемные пункты в Петербурге с начала зимнего сезона приняли уже более трех миллионов кубометров снега, что на 40% больше, чем за всю прошлую зиму.
Задержание подозреваемых в мошенничестве с арендой жилья в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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