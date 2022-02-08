https://ria.ru/20220208/nosov-1771706753.html

Биография Игоря Носова

Биография Игоря Носова - РИА Новости, 08.02.2022

Биография Игоря Носова

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Николаевич Носов родился 20 апреля 1978 года в Казани. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:55

2022-02-08T15:55

2022-02-08T15:55

справки

philip morris international

особые экономические зоны

россия

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Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Николаевич Носов родился 20 апреля 1978 года в Казани. Окончил Юридический институт МВД РФ по специальности "юриспруденция", Кембриджский университет (Великобритания) по программе "менеджмент". Защитил степень МВА в Университете штата Колорадо (США). Защитил степень МРА (Master of Public Administration) в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.В 1994-1998 годах проходил службу в органах внутренних дел МВД Республики Татарстан. С 1999 по 2002 год работал в министерстве торговли и внешнеэкономического сотрудничества Татарстана.В 2002-2007 годах работал в российском представительство компании Philip Morris International.С 2007 года – заместитель руководителя, с 2008 года – руководитель Особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане.В 2010-2012 годах – первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана, председатель Совета директоров АО "ОЭЗ Алабуга".С 2012 по 2013 год – заместитель руководителя департамент науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы.В 2013-2018 годах занимал пост генерального директора ОАО "Особая экономическая зона "Иннополис".В 2018-2020 годах работал в правительстве Нижегородской области.26 мая 2021 года Носов был назначен исполняющим обязанности генерального директора единого института развития – Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.С августа 2021 года – генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.8 февраля 2022 года стало известно, что Игорь Носов скоропостижно скончался.Заслуженный экономист Республики Татарстан (2018).Лауреат премии Президиума Российской академии наук (2000).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, philip morris international, особые экономические зоны, россия