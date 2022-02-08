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Умер глава корпорации Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов
Умер глава корпорации Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов - РИА Новости, 08.02.2022
Умер глава корпорации Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов
Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов скоропостижно скончался, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:52
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арктика
дальний восток
нижегородская область
особые экономические зоны
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов скоропостижно скончался, сообщает пресс-служба корпорации."С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким", - говорится в сообщении.Игорь Носов возглавлял Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики с мая 2021 года. В 2018-2020 годы работал заместителем губернатора Нижегородской области, до этого - генеральным директором АО "Особая экономическая зона "Иннополис".
арктика
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арктика, дальний восток, нижегородская область, особые экономические зоны
14:52 08.02.2022 (обновлено: 15:12 08.02.2022)
 
Умер глава корпорации Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

Умер гендиректор корпорации Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" Игорь Носов
Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" Игорь Носов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов скоропостижно скончался, сообщает пресс-служба корпорации.
"С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким", - говорится в сообщении.
Игорь Носов возглавлял Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики с мая 2021 года. В 2018-2020 годы работал заместителем губернатора Нижегородской области, до этого - генеральным директором АО "Особая экономическая зона "Иннополис".
 
АрктикаДальний ВостокНижегородская областьОсобые экономические зоны
 
 
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