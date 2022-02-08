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Умер глава корпорации Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

Умер глава корпорации Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов - РИА Новости, 08.02.2022

Умер глава корпорации Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов скоропостижно скончался, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:52

2022-02-08T14:52

2022-02-08T15:12

арктика

дальний восток

нижегородская область

особые экономические зоны

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов скоропостижно скончался, сообщает пресс-служба корпорации."С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким", - говорится в сообщении.Игорь Носов возглавлял Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики с мая 2021 года. В 2018-2020 годы работал заместителем губернатора Нижегородской области, до этого - генеральным директором АО "Особая экономическая зона "Иннополис".

арктика

дальний восток

нижегородская область

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арктика, дальний восток, нижегородская область, особые экономические зоны