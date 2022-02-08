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Суд в Москве рассмотрит новое уголовное дело против Навального
Суд в Москве рассмотрит новое уголовное дело против Навального - РИА Новости, 08.02.2022
Суд в Москве рассмотрит новое уголовное дело против Навального
Лефортовский суд Москвы 15 февраля начнет процесс по новому уголовному делу против Алексея Навального, которого обвиняют по двум эпизодам - в мошенничестве и... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:00
2022-02-08T12:01
алексей навальный
россия
фонд борьбы с коррупцией
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы 15 февраля начнет процесс по новому уголовному делу против Алексея Навального, которого обвиняют по двум эпизодам - в мошенничестве и неуважении к суду, сообщили РИА Новости в суде."Судебное заседание назначено на 15 февраля 10.00", - сказали в суде.По данным инстанции, Навальному вменяется мошенничество и неуважение к суду.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
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алексей навальный, россия, фонд борьбы с коррупцией, москва
12:00 08.02.2022 (обновлено: 12:01 08.02.2022)
 
Суд в Москве рассмотрит новое уголовное дело против Навального

Суд в Москве 15 февраля рассмотрит новое уголовное дело против Навального

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы 15 февраля начнет процесс по новому уголовному делу против Алексея Навального, которого обвиняют по двум эпизодам - в мошенничестве и неуважении к суду, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 15 февраля 10.00", - сказали в суде.
По данным инстанции, Навальному вменяется мошенничество и неуважение к суду.
Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
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Алексей НавальныйРоссияФонд борьбы с коррупциейМосква
 
 
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