https://ria.ru/20220208/navalnyy-1771644642.html

Суд в Москве рассмотрит новое уголовное дело против Навального

Суд в Москве рассмотрит новое уголовное дело против Навального - РИА Новости, 08.02.2022

Суд в Москве рассмотрит новое уголовное дело против Навального

Лефортовский суд Москвы 15 февраля начнет процесс по новому уголовному делу против Алексея Навального, которого обвиняют по двум эпизодам - в мошенничестве и... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:00

2022-02-08T12:00

2022-02-08T12:01

алексей навальный

россия

фонд борьбы с коррупцией

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы 15 февраля начнет процесс по новому уголовному делу против Алексея Навального, которого обвиняют по двум эпизодам - в мошенничестве и неуважении к суду, сообщили РИА Новости в суде."Судебное заседание назначено на 15 февраля 10.00", - сказали в суде.По данным инстанции, Навальному вменяется мошенничество и неуважение к суду.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

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алексей навальный, россия, фонд борьбы с коррупцией, москва