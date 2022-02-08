https://ria.ru/20220208/nauka-1771479284.html
Россия заняла 10 место в мире по числу индексируемых научных публикаций
Россия заняла 10 место в мире по числу индексируемых научных публикаций - РИА Новости, 08.02.2022
Россия заняла 10 место в мире по числу индексируемых научных публикаций
Россия заняла десятое место в мире по количеству научных публикаций, индексируемых в Scopus, и шестое – по естественным наукам. В то же время востребованность... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T03:00
2022-02-08T03:00
2022-02-08T03:00
наука
день российской науки
общество
россия
наука
российская академия наук
навигатор абитуриента
первый мгму имени сеченова
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Россия заняла десятое место в мире по количеству научных публикаций, индексируемых в Scopus, и шестое – по естественным наукам. В то же время востребованность российских публикаций оказалась на четверть ниже, чем у стран-лидеров. Таковы результаты анализа исследовательской активности в России за 2018-2021 гг., подготовленные информационно-аналитической компанией Elsevier.Авторы исследования проанализировали результаты научной деятельности российских ученых, представленные в индексе научного цитирования Scopus, и показали положение России среди ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.Российские ученые стали более успешны в обнародовании результатов своих исследований. Так, в 2021 году на 11,4% выросло количество статей российских авторов в журналах первого квартиля по CiteScore (топ 25% наиболее рейтинговых изданий в рамках своей предметной области по значению метрики по CiteScore).За последние четыре года также выросло число статей с участием российских ученых в высокорейтинговых журналах. По мнению авторов исследования, эта тенденция демонстрирует правильный подбор журналов для публикации, высокое качество проводимых исследований и публикуемых российскими авторами работ.Рост вовлеченности российских ученых в международные научные проекты также, по мнению авторов обзора, дает положительный эффект. Эта тенденция соответствует глобальному тренду на рост доли исследований в международной коллаборации.Наиболее высокая доля публикаций, подготовленных российскими учеными в соавторстве с зарубежными коллегами, характерна для сельскохозяйственных (38,3%) и медицинских наук (27,2%). Это позитивно сказывается на видимости и востребованности результатов – в среднем публикации российских ученых в международной коллаборации цитируются в 2,5 раза чаще аналогичных работ, подготовленных в соавторстве с соотечественниками. Для всего мира этот эффект в среднем повышает цитируемость в полтора раза.Российские ученые активно вовлечены в наиболее важные и актуальные исследовательские области, которые за последние два года показали в мире значительный рост и привлекли значительные объемы финансирования.Анализ ссылок научных статей друг на друга (по системе SciVal) позволил выделить кластеры публикаций, в том числе те, которые соответствуют новейшим трендам науки. В 2021 году таких направлений было выделено 112, значительная часть из них пришлась на медицину и смежные исследовательские дисциплины, затрагивающие различные аспекты пандемии COVID-19.По совокупной оценке цитируемости, количества просмотров статей и журнальных показателей, в топе мировой повестки дня сейчас медицинские исследования с ключевыми словами "Radiological Findings, Clinical Features, COVID-19", "Nasopharyngeal Swabs, Serologic Tests, COVID-19" и "Psychological Support, Mindfulness, COVID-19".Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, Сколтех, ИПХФ РАН, Высшая школа экономики и другие научно-образовательные организации занимаются исследованиями по этим направлениям и успешно опубликуют их результаты в ведущих международных журналах.Новые активно развивающиеся направления исследований были выделены и в других научных областях, в частности, инженерных науках, по темам "Nanosheets", "Phosphorus", "Potassium-Ion Batteries". Наибольший вклад в развитие этих тем внесли МГУ им. М. В. Ломоносова, Сколтех, ИПХФ РАН, Высшая школа экономики и другие организации.Растет представленность российских журналов в базе данных Scopus. В 2021 году в перечень индексируемых изданий входило 732 российских журнала, в том числе 106 вошли в Q1 и Q2 по значению CiteScore, т.е. в 50 процентах наиболее цитируемых в своей области изданий. Все больше российских журналов становятся авторитетными дискуссионными площадками для обсуждения глобальных научных вопросов.
https://ria.ru/20210208/nauka-1596138676.html
https://ria.ru/20211227/nauka-1765454723.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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день российской науки, общество, россия, наука, российская академия наук, навигатор абитуриента, первый мгму имени сеченова, российский медицинский университет имени н. и. пирогова
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Россия заняла десятое место в мире по количеству научных публикаций, индексируемых в Scopus, и шестое – по естественным наукам. В то же время востребованность российских публикаций оказалась на четверть ниже, чем у стран-лидеров. Таковы результаты анализа исследовательской активности в России за 2018-2021 гг., подготовленные информационно-аналитической компанией Elsevier.
Авторы исследования проанализировали результаты научной деятельности российских ученых, представленные в индексе научного цитирования Scopus, и показали положение России среди ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.
"В 2018-2021 гг. Россия заняла десятое место в мире по количеству публикаций, индексируемых в Scopus. Три четверти (76,5 процентов) из них приходятся на естественные науки – в этой области Россия занимает шестую позицию. В то же время востребованность российских публикаций в глобальном исследовательском сообществе ниже, чем у стран-лидеров: нормализованный по области знаний показатель цитируемости (FWCI) российских публикаций на четверть (25 процентов) ниже среднемирового. Для естественнонаучного профиля этот показатель выше, чем по остальным дисциплинам, но все равно не достает до среднемирового уровня", – отметили авторы исследования.
Российские ученые стали более успешны в обнародовании результатов своих исследований. Так, в 2021 году на 11,4% выросло количество статей российских авторов в журналах первого квартиля по CiteScore (топ 25% наиболее рейтинговых изданий в рамках своей предметной области по значению метрики по CiteScore).
За последние четыре года также выросло число статей с участием российских ученых в высокорейтинговых журналах. По мнению авторов исследования, эта тенденция демонстрирует правильный подбор журналов для публикации, высокое качество проводимых исследований и публикуемых российскими авторами работ.
Рост вовлеченности российских ученых в международные научные проекты также, по мнению авторов обзора, дает положительный эффект. Эта тенденция соответствует глобальному тренду на рост доли исследований в международной коллаборации.
8 февраля 2021, 01:39День российской науки
Наиболее высокая доля публикаций, подготовленных российскими учеными в соавторстве с зарубежными коллегами, характерна для сельскохозяйственных (38,3%) и медицинских наук (27,2%). Это позитивно сказывается на видимости и востребованности результатов – в среднем публикации российских ученых в международной коллаборации цитируются в 2,5 раза чаще аналогичных работ, подготовленных в соавторстве с соотечественниками. Для всего мира этот эффект в среднем повышает цитируемость в полтора раза.
Российские ученые активно вовлечены в наиболее важные и актуальные исследовательские области, которые за последние два года показали в мире значительный рост и привлекли значительные объемы финансирования.
Анализ ссылок научных статей друг на друга (по системе SciVal) позволил выделить кластеры публикаций, в том числе те, которые соответствуют новейшим трендам науки. В 2021 году таких направлений было выделено 112, значительная часть из них пришлась на медицину и смежные исследовательские дисциплины, затрагивающие различные аспекты пандемии COVID-19.
По совокупной оценке цитируемости, количества просмотров статей и журнальных показателей, в топе мировой повестки дня сейчас медицинские исследования с ключевыми словами "Radiological Findings, Clinical Features, COVID-19", "Nasopharyngeal Swabs, Serologic Tests, COVID-19" и "Psychological Support, Mindfulness, COVID-19".
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, Сколтех, ИПХФ РАН, Высшая школа экономики и другие научно-образовательные организации занимаются исследованиями по этим направлениям и успешно опубликуют их результаты в ведущих международных журналах.
Новые активно развивающиеся направления исследований были выделены и в других научных областях, в частности, инженерных науках, по темам "Nanosheets", "Phosphorus", "Potassium-Ion Batteries". Наибольший вклад в развитие этих тем внесли МГУ им. М. В. Ломоносова, Сколтех, ИПХФ РАН, Высшая школа экономики и другие организации.
Растет представленность российских журналов в базе данных Scopus. В 2021 году в перечень индексируемых изданий входило 732 российских журнала, в том числе 106 вошли в Q1 и Q2 по значению CiteScore, т.е. в 50 процентах наиболее цитируемых в своей области изданий. Все больше российских журналов становятся авторитетными дискуссионными площадками для обсуждения глобальных научных вопросов.