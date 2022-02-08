https://ria.ru/20220208/nauka-1771479284.html

Россия заняла 10 место в мире по числу индексируемых научных публикаций

Россия заняла 10 место в мире по числу индексируемых научных публикаций - РИА Новости, 08.02.2022

Россия заняла 10 место в мире по числу индексируемых научных публикаций

Россия заняла десятое место в мире по количеству научных публикаций, индексируемых в Scopus, и шестое – по естественным наукам. В то же время востребованность... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T03:00

2022-02-08T03:00

2022-02-08T03:00

наука

день российской науки

общество

россия

наука

российская академия наук

навигатор абитуриента

первый мгму имени сеченова

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Россия заняла десятое место в мире по количеству научных публикаций, индексируемых в Scopus, и шестое – по естественным наукам. В то же время востребованность российских публикаций оказалась на четверть ниже, чем у стран-лидеров. Таковы результаты анализа исследовательской активности в России за 2018-2021 гг., подготовленные информационно-аналитической компанией Elsevier.Авторы исследования проанализировали результаты научной деятельности российских ученых, представленные в индексе научного цитирования Scopus, и показали положение России среди ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.Российские ученые стали более успешны в обнародовании результатов своих исследований. Так, в 2021 году на 11,4% выросло количество статей российских авторов в журналах первого квартиля по CiteScore (топ 25% наиболее рейтинговых изданий в рамках своей предметной области по значению метрики по CiteScore).За последние четыре года также выросло число статей с участием российских ученых в высокорейтинговых журналах. По мнению авторов исследования, эта тенденция демонстрирует правильный подбор журналов для публикации, высокое качество проводимых исследований и публикуемых российскими авторами работ.Рост вовлеченности российских ученых в международные научные проекты также, по мнению авторов обзора, дает положительный эффект. Эта тенденция соответствует глобальному тренду на рост доли исследований в международной коллаборации.Наиболее высокая доля публикаций, подготовленных российскими учеными в соавторстве с зарубежными коллегами, характерна для сельскохозяйственных (38,3%) и медицинских наук (27,2%). Это позитивно сказывается на видимости и востребованности результатов – в среднем публикации российских ученых в международной коллаборации цитируются в 2,5 раза чаще аналогичных работ, подготовленных в соавторстве с соотечественниками. Для всего мира этот эффект в среднем повышает цитируемость в полтора раза.Российские ученые активно вовлечены в наиболее важные и актуальные исследовательские области, которые за последние два года показали в мире значительный рост и привлекли значительные объемы финансирования.Анализ ссылок научных статей друг на друга (по системе SciVal) позволил выделить кластеры публикаций, в том числе те, которые соответствуют новейшим трендам науки. В 2021 году таких направлений было выделено 112, значительная часть из них пришлась на медицину и смежные исследовательские дисциплины, затрагивающие различные аспекты пандемии COVID-19.По совокупной оценке цитируемости, количества просмотров статей и журнальных показателей, в топе мировой повестки дня сейчас медицинские исследования с ключевыми словами "Radiological Findings, Clinical Features, COVID-19", "Nasopharyngeal Swabs, Serologic Tests, COVID-19" и "Psychological Support, Mindfulness, COVID-19".Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, Сколтех, ИПХФ РАН, Высшая школа экономики и другие научно-образовательные организации занимаются исследованиями по этим направлениям и успешно опубликуют их результаты в ведущих международных журналах.Новые активно развивающиеся направления исследований были выделены и в других научных областях, в частности, инженерных науках, по темам "Nanosheets", "Phosphorus", "Potassium-Ion Batteries". Наибольший вклад в развитие этих тем внесли МГУ им. М. В. Ломоносова, Сколтех, ИПХФ РАН, Высшая школа экономики и другие организации.Растет представленность российских журналов в базе данных Scopus. В 2021 году в перечень индексируемых изданий входило 732 российских журнала, в том числе 106 вошли в Q1 и Q2 по значению CiteScore, т.е. в 50 процентах наиболее цитируемых в своей области изданий. Все больше российских журналов становятся авторитетными дискуссионными площадками для обсуждения глобальных научных вопросов.

https://ria.ru/20210208/nauka-1596138676.html

https://ria.ru/20211227/nauka-1765454723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

день российской науки, общество, россия, наука, российская академия наук, навигатор абитуриента, первый мгму имени сеченова, российский медицинский университет имени н. и. пирогова