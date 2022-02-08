https://ria.ru/20220208/narkotiki-1771750703.html

Признание в зависимости: какие звезды употребляли запрещенные вещества

Признание в зависимости: какие звезды употребляли запрещенные вещества - РИА Новости, 08.02.2022

Признание в зависимости: какие звезды употребляли запрещенные вещества

Ксения Собчак заявила, что Виктория Боня употребила галлюциногенное растение, поэтому у нее много энергии. Боня ранее сама рассказывала о кактусе с... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T19:07

2022-02-08T19:07

2022-02-08T19:07

шоубиз

знаменитости

виктория боня

шура (александр медведев)

стас пьеха

лолита милявская

влад топалов

шоу-бизнес

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ксения Собчак заявила, что Виктория Боня употребила галлюциногенное растение, поэтому у нее много энергии. Боня ранее сама рассказывала о кактусе с психоделическим эффектом. Кто еще из звезд признавался в опыте приема запрещенных веществ – в материале РИА Новости.Виктория БоняЭкс-участница шоу "Дом 2" отмечала, что помимо южноамериканского кактуса она употребляет еще одно вещество, которое используется шаманами для "общения с духами". Они могут добавлять в напиток разные растения, но часто в итоге отвар содержит психоактивные вещества.Стас ПьехаПевец признавался, что из-за наркотиков закрывался в туалете от собственной жены.В 34 года Стас пережил инфаркт.С тех пор он старается не только самостоятельно следить за здоровьем, но и помогать коллегам по цеху и обычным людям восстанавливаться после зависимостей.ШураАртист рассказывал в интервью, что после своего молниеносного взлета в 90-е годы "пошел не той дорожкой". Употребление запрещенных веществ, по словам шоумена, продолжалось пять лет. Во многом его связь с наркотиками была вызвана одиночеством.Позже у Шуры обнаружили онкологию и тогда он окончательно решил завязать с веществами.Дана БорисоваВедущая не боится откровенно рассказывать о своем опыте преодоления наркотической и алкогольной зависимости. Как-то отвечая на вопрос подписчика в социальных сетях, она сказала, что эпизодически употребляла "все известные наркотики". В 2017 году звезда отправилась на реабилитацию в Таиланд.После этого у нее на время ухудшались отношения с дочерью Полиной.Сейчас, по словам Борисовой, отношения с дочерью восстановились.Влад ТопаловСолист признавался, что из-за зависимости мог отменять концерты, и во многом из-за этого он заслужил репутацию "ненадежного" артиста. В программе "Секрет на миллион" он рассказывал, что решил завязать с веществами, когда остался без работы.Артист признавался, что у него на тот момент не осталось друзей.Поводом завязать с зависимостями стало образование кисты в горле. Топалов признался, что сделал операцию в Германии и "от страха в один день бросил все".Лолита МилявскаяПевица рассказывала, что зависимости у нее появились после 40 лет.По словам артистки, к употреблению веществ может подтолкнуть "человеческий слом". МоргенштернРэпер откровенно говорил, что однажды чуть не умер от передозировки запрещенных веществ. По его словам, пульс был "то 170, то 40", медикам скорой помощи пришлось его "откачивать" и делать уколы.Он отметил, что наркотики помогали ему "познать вселенную".Поклонники даже связывали резкое похудение рэпера с приемом запрещенных веществ, однако исполнитель опроверг слухи. Он отметил, что его сброс веса связан с переходом на здоровую пищу.

https://ria.ru/20191115/1560964393.html

https://ria.ru/20211206/shura-1762384160.html

https://ria.ru/20220106/borisova-1766717780.html

https://ria.ru/20210910/milyavskaya-1749470381.html

https://ria.ru/20211010/znamenitosti-1753466160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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знаменитости, виктория боня, шура (александр медведев), стас пьеха, лолита милявская, влад топалов, шоу-бизнес