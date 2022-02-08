https://ria.ru/20220208/narkotiki-1771750703.html
Признание в зависимости: какие звезды употребляли запрещенные вещества
Признание в зависимости: какие звезды употребляли запрещенные вещества - РИА Новости, 08.02.2022
Признание в зависимости: какие звезды употребляли запрещенные вещества
Ксения Собчак заявила, что Виктория Боня употребила галлюциногенное растение, поэтому у нее много энергии. Боня ранее сама рассказывала о кактусе с... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T19:07
2022-02-08T19:07
2022-02-08T19:07
шоубиз
знаменитости
виктория боня
шура (александр медведев)
стас пьеха
лолита милявская
влад топалов
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756673458_0:344:1920:1424_1920x0_80_0_0_6abe36b32d3a55e7a45e37285a3d9ef3.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ксения Собчак заявила, что Виктория Боня употребила галлюциногенное растение, поэтому у нее много энергии. Боня ранее сама рассказывала о кактусе с психоделическим эффектом. Кто еще из звезд признавался в опыте приема запрещенных веществ – в материале РИА Новости.Виктория БоняЭкс-участница шоу "Дом 2" отмечала, что помимо южноамериканского кактуса она употребляет еще одно вещество, которое используется шаманами для "общения с духами". Они могут добавлять в напиток разные растения, но часто в итоге отвар содержит психоактивные вещества.Стас ПьехаПевец признавался, что из-за наркотиков закрывался в туалете от собственной жены.В 34 года Стас пережил инфаркт.С тех пор он старается не только самостоятельно следить за здоровьем, но и помогать коллегам по цеху и обычным людям восстанавливаться после зависимостей.ШураАртист рассказывал в интервью, что после своего молниеносного взлета в 90-е годы "пошел не той дорожкой". Употребление запрещенных веществ, по словам шоумена, продолжалось пять лет. Во многом его связь с наркотиками была вызвана одиночеством.Позже у Шуры обнаружили онкологию и тогда он окончательно решил завязать с веществами.Дана БорисоваВедущая не боится откровенно рассказывать о своем опыте преодоления наркотической и алкогольной зависимости. Как-то отвечая на вопрос подписчика в социальных сетях, она сказала, что эпизодически употребляла "все известные наркотики". В 2017 году звезда отправилась на реабилитацию в Таиланд.После этого у нее на время ухудшались отношения с дочерью Полиной.Сейчас, по словам Борисовой, отношения с дочерью восстановились.Влад ТопаловСолист признавался, что из-за зависимости мог отменять концерты, и во многом из-за этого он заслужил репутацию "ненадежного" артиста. В программе "Секрет на миллион" он рассказывал, что решил завязать с веществами, когда остался без работы.Артист признавался, что у него на тот момент не осталось друзей.Поводом завязать с зависимостями стало образование кисты в горле. Топалов признался, что сделал операцию в Германии и "от страха в один день бросил все".Лолита МилявскаяПевица рассказывала, что зависимости у нее появились после 40 лет.По словам артистки, к употреблению веществ может подтолкнуть "человеческий слом". МоргенштернРэпер откровенно говорил, что однажды чуть не умер от передозировки запрещенных веществ. По его словам, пульс был "то 170, то 40", медикам скорой помощи пришлось его "откачивать" и делать уколы.Он отметил, что наркотики помогали ему "познать вселенную".Поклонники даже связывали резкое похудение рэпера с приемом запрещенных веществ, однако исполнитель опроверг слухи. Он отметил, что его сброс веса связан с переходом на здоровую пищу.
https://ria.ru/20191115/1560964393.html
https://ria.ru/20211206/shura-1762384160.html
https://ria.ru/20220106/borisova-1766717780.html
https://ria.ru/20210910/milyavskaya-1749470381.html
https://ria.ru/20211010/znamenitosti-1753466160.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756673458_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_96594dfebb32566ee78f39f48472ca9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, виктория боня, шура (александр медведев), стас пьеха, лолита милявская, влад топалов, шоу-бизнес
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ксения Собчак заявила, что Виктория Боня употребила галлюциногенное растение, поэтому у нее много энергии. Боня ранее сама рассказывала о кактусе с психоделическим эффектом. Кто еще из звезд признавался в опыте приема запрещенных веществ – в материале РИА Новости.
Виктория Боня
Экс-участница шоу "Дом 2" отмечала
, что помимо южноамериканского кактуса она употребляет еще одно вещество, которое используется шаманами для "общения с духами". Они могут добавлять в напиток разные растения, но часто в итоге отвар содержит психоактивные вещества.
Стас Пьеха
Певец признавался
, что из-за наркотиков закрывался в туалете от собственной жены.
"Я две недели прожил в своем туалете, даже от жены закрылся. Выходил только ночью. Там было место для ноутбука и наркотиков — это все, что мне тогда казалось необходимым", – говорил артист.
В 34 года Стас пережил инфаркт.
"Я позвонил своей знакомой и попросил ее приехать в мою квартиру — выкинуть все, что у меня осталось, вылить весь алкоголь и отвезти меня куда-нибудь подальше от дома. С того момента началась моя тотальная трезвость", – вспоминал Пьеха.
С тех пор он старается не только самостоятельно следить за здоровьем, но и помогать коллегам по цеху и обычным людям восстанавливаться после зависимостей.
Шура
Артист рассказывал в интервью, что после своего молниеносного взлета в 90-е годы "пошел не той дорожкой". Употребление запрещенных веществ, по словам шоумена, продолжалось пять лет. Во многом его связь с наркотиками была вызвана одиночеством.
"Прям плотно. Но я благодарен Господу, что мне не нужны были наркотики, чтобы выходить на сцену. У меня было обратно – чтобы со сцены, придя домой, не обалдеть от этих пустых сцен. Днем передо мной стадион, ладошки, цветы, а дома ты никому не нужен", – вспоминал певец.
Позже у Шуры обнаружили онкологию и тогда он окончательно решил
завязать с веществами.
"Люди проникали на территорию военного Одинцовского госпиталя и в окно мне кидали дозы. От меня до последнего не отставали. Но я себе сказал: "Стоп". И абсолютно без всяких врачей бросил. Было тяжело", – признавался артист.
Дана Борисова
Ведущая не боится откровенно рассказывать о своем опыте преодоления наркотической и алкогольной зависимости. Как-то отвечая на вопрос подписчика в социальных сетях, она сказала, что эпизодически употребляла "все известные наркотики". В 2017 году звезда отправилась на реабилитацию в Таиланд.
После этого у нее на время ухудшались
отношения с дочерью Полиной.
"Ей не нравится, что я все время при сообществе – что я хожу на группы, что у меня друзья все "бывшие". У нее идет жуткое неприятие этой темы, а мне это надо. Она говорит: "Ты не наркоманка, что ты с ними возишься?". Я говорю: "Поль, мне это надо", – вспоминала Дана.
Сейчас, по словам Борисовой, отношения с дочерью восстановились
.
Влад Топалов
Солист признавался, что из-за зависимости мог отменять концерты, и во многом из-за этого он заслужил репутацию "ненадежного" артиста. В программе "Секрет на миллион" он рассказывал
, что решил завязать с веществами, когда остался без работы.
"Я остался вообще без денег, без работы… У меня был период, когда я за четыре месяца вышел из дома три раза. Сидел в квартире, пил, нюхал, курил, играл на гитаре. Один", – отметил Топалов.
Артист признавался, что у него на тот момент не осталось друзей.
"Я не видел перспективы. Думал, что все упущено. У меня не осталось друзей. Друзья, которых я в прямом смысле кормил, поил, одевал, говорили за моей спиной: "Да что Топалов, он снюхался уже дома, кому он нужен", – рассказал певец.
Поводом завязать с зависимостями стало образование кисты в горле. Топалов признался, что сделал операцию в Германии и "от страха в один день бросил все".
Лолита Милявская
Певица рассказывала, что зависимости у нее появились после 40 лет.
"Вся фигня в том, что я все начала пробовать только после 40 лет. Все уже отгуляли, а я только к этому пришла. Целый год моей жизни. А потом я поняла, что либо сдохну, либо…", – рассказывала Лолита в интервью Анастасии Ивлеевой.
По словам артистки, к употреблению веществ может подтолкнуть "человеческий слом".
Моргенштерн
Рэпер откровенно говорил, что однажды чуть не умер от передозировки запрещенных веществ. По его словам, пульс был "то 170, то 40", медикам скорой помощи пришлось его "откачивать" и делать уколы.
Он отметил, что наркотики помогали ему "познать вселенную".
Поклонники даже связывали резкое похудение рэпера с приемом запрещенных веществ, однако исполнитель опроверг слухи. Он отметил, что его сброс веса связан с переходом на здоровую пищу.