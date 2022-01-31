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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220131/borisova-1770307635.html
"Он якобы был шеф-повар": Борисова об итальянском ухажере матери
"Он якобы был шеф-повар": Борисова об итальянском ухажере матери - РИА Новости, 31.01.2022
"Он якобы был шеф-повар": Борисова об итальянском ухажере матери
Дана Борисова вспомнила об итальянском ухажере матери, который какое-то время жил вместе с ними. Женщина познакомилась с ним по переписке. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:02
2022-01-31T16:02
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
дана борисова
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Дана Борисова вспомнила об итальянском ухажере матери, который какое-то время жил вместе с ними. Женщина познакомилась с ним по переписке.В интервью Елене Ханге она отметила, что сразу поняла, что итальянец – "нищеброд".Также Борисова рассказала о воспитании дочери Полины. Ранее у них были конфликты, девушка даже наносила себе ножевые ранения.По словам Борисовой, ей сейчас хочется уделять внимание себе. К новым отношениям звезда пока, по собственному признанию, не готова.Ранее Дана показала результаты пластической операции на фотографиях из Египта.
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шоу-бизнес, знаменитости, дана борисова
16:02 31.01.2022
 
"Он якобы был шеф-повар": Борисова об итальянском ухажере матери

Борисова рассказала об итальянском ухажере матери и о конфликтах с дочерью

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Дана Борисова
Телеведущая Дана Борисова - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Дана Борисова вспомнила об итальянском ухажере матери, который какое-то время жил вместе с ними. Женщина познакомилась с ним по переписке.

"Он якобы был шеф-поваром, но максимум для него – это пожарить курицу. Мама еще изъяла все мои украшения, часики, пиджаки… Я говорю: "Мам, да он этого не поймет, что ты так парадно одеваешься уже с утра. Он в трениках будет ходить". А она на каблуках по дому ходила", – рассказала Дана.

В интервью Елене Ханге она отметила, что сразу поняла, что итальянец – "нищеброд".

"Жадный, денег нет, питался за ее счет. А жил за мой счет – электричество жег. Я тогда в другой квартире делала ремонт и рассчитывала из этого осиного гнезда в скорости переехать", – отметила Дана.

Также Борисова рассказала о воспитании дочери Полины. Ранее у них были конфликты, девушка даже наносила себе ножевые ранения.

"У нее все тело осталось порезанным, в рубцах – полностью ноги, руки. Это надо на какой-то дорогостоящий лазер ходить. У нее их 150 на руках и ногах – заживает, но рубцуется. Но кризис продолжается – со мной отношения прекрасные, но протест перешел в прогуливание школы, двойки и тройки получает", – рассказала ведущая.

По словам Борисовой, ей сейчас хочется уделять внимание себе. К новым отношениям звезда пока, по собственному признанию, не готова.
Ранее Дана показала результаты пластической операции на фотографиях из Египта.
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