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"Он якобы был шеф-повар": Борисова об итальянском ухажере матери
"Он якобы был шеф-повар": Борисова об итальянском ухажере матери - РИА Новости, 31.01.2022
"Он якобы был шеф-повар": Борисова об итальянском ухажере матери
Дана Борисова вспомнила об итальянском ухажере матери, который какое-то время жил вместе с ними. Женщина познакомилась с ним по переписке. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:02
2022-01-31T16:02
2022-01-31T16:02
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Дана Борисова вспомнила об итальянском ухажере матери, который какое-то время жил вместе с ними. Женщина познакомилась с ним по переписке.В интервью Елене Ханге она отметила, что сразу поняла, что итальянец – "нищеброд".Также Борисова рассказала о воспитании дочери Полины. Ранее у них были конфликты, девушка даже наносила себе ножевые ранения.По словам Борисовой, ей сейчас хочется уделять внимание себе. К новым отношениям звезда пока, по собственному признанию, не готова.Ранее Дана показала результаты пластической операции на фотографиях из Египта.
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шоу-бизнес, знаменитости, дана борисова
"Он якобы был шеф-повар": Борисова об итальянском ухажере матери
Борисова рассказала об итальянском ухажере матери и о конфликтах с дочерью
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Дана Борисова вспомнила об итальянском ухажере матери, который какое-то время жил вместе с ними. Женщина познакомилась с ним по переписке.
"Он якобы был шеф-поваром, но максимум для него – это пожарить курицу. Мама еще изъяла все мои украшения, часики, пиджаки… Я говорю: "Мам, да он этого не поймет, что ты так парадно одеваешься уже с утра. Он в трениках будет ходить". А она на каблуках по дому ходила", – рассказала Дана.
В интервью Елене Ханге она отметила
, что сразу поняла, что итальянец – "нищеброд".
"Жадный, денег нет, питался за ее счет. А жил за мой счет – электричество жег. Я тогда в другой квартире делала ремонт и рассчитывала из этого осиного гнезда в скорости переехать", – отметила Дана.
Также Борисова рассказала о воспитании дочери Полины. Ранее у них были конфликты, девушка даже наносила себе ножевые ранения.
"У нее все тело осталось порезанным, в рубцах – полностью ноги, руки. Это надо на какой-то дорогостоящий лазер ходить. У нее их 150 на руках и ногах – заживает, но рубцуется. Но кризис продолжается – со мной отношения прекрасные, но протест перешел в прогуливание школы, двойки и тройки получает", – рассказала ведущая.
По словам Борисовой, ей сейчас хочется уделять внимание себе. К новым отношениям звезда пока, по собственному признанию, не готова.
Ранее Дана показала
результаты пластической операции на фотографиях из Египта.