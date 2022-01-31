https://ria.ru/20220131/borisova-1770307635.html

"Он якобы был шеф-повар": Борисова об итальянском ухажере матери

"Он якобы был шеф-повар": Борисова об итальянском ухажере матери - РИА Новости, 31.01.2022

"Он якобы был шеф-повар": Борисова об итальянском ухажере матери

Дана Борисова вспомнила об итальянском ухажере матери, который какое-то время жил вместе с ними. Женщина познакомилась с ним по переписке. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:02

2022-01-31T16:02

2022-01-31T16:02

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дана борисова

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Дана Борисова вспомнила об итальянском ухажере матери, который какое-то время жил вместе с ними. Женщина познакомилась с ним по переписке.В интервью Елене Ханге она отметила, что сразу поняла, что итальянец – "нищеброд".Также Борисова рассказала о воспитании дочери Полины. Ранее у них были конфликты, девушка даже наносила себе ножевые ранения.По словам Борисовой, ей сейчас хочется уделять внимание себе. К новым отношениям звезда пока, по собственному признанию, не готова.Ранее Дана показала результаты пластической операции на фотографиях из Египта.

https://ria.ru/20220124/borisova-1769256586.html

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шоу-бизнес, знаменитости, дана борисова