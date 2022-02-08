https://ria.ru/20220208/moshenniki-1771656092.html
В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с арендой жилья
В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с арендой жилья - РИА Новости, 08.02.2022
В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с арендой жилья
Сотрудники петербургской полиции задержали шестерых жителей Санкт-Петербурга, жителя Ленинградской области и жителя Екатеринбурга, подозреваемых в мошенничестве РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:46
2022-02-08T12:46
2022-02-08T14:14
происшествия
санкт-петербург
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Сотрудники петербургской полиции задержали шестерых жителей Санкт-Петербурга, жителя Ленинградской области и жителя Екатеринбурга, подозреваемых в мошенничестве с арендой жилья в интернете, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии интернет-мошенничеств. По версии следователей, к противоправной деятельности причастны шесть жителей Санкт-Петербурга, житель Ленинградской области и житель Екатеринбурга", - сказала Волк.По ее словам, для обмана клиентов подозреваемые использовали популярный международный интернет-сервис аренды жилья. Злоумышленники снимали на сутки номера, делали фото и от имени их владельцев сдавали недвижимость. Они использовали поддельные таблички с адресами центральных районов Санкт-Петербурга и Сочи, меняли свою внешность с помощью париков, накладных усов и бород."После активации объявлений о сдаче жилья предполагаемые организаторы криминальной схемы обращались в администрацию сервиса и просили в виде исключения разрешить проводить оплату напрямую на счет арендодателя. При этом гражданам, которые бронировали объекты недвижимости, направлялось уведомление о необходимости внесения полной стоимости", - рассказала Волк.Кроме того, злоумышленники после оплат отменяли бронь и снова выставляли жилья для аренды. В результате от их действий пострадали более 80 человек из разных регионов России, которые перевели в общей сложности более 4 миллионов рублей."Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Предполагаемым двоим организаторам и троим участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим подозреваемым назначен запрет определенных действий, одному – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - сообщила Волк.В полиции сообщили, что пострадавшие от действий этих мошенников при аренде жилья в интернете могут обращаться к правоохранителям по телефону: +7 (977) 585-68-67.
https://radiosputnik.ria.ru/20220202/spisanie-1770722682.html
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санкт-петербург
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771659614_203:0:1643:1080_1920x0_80_0_0_95eb54af1b69a6625c35179923a071ef.jpg
Задержание подозреваемых в мошенничестве с арендой жилья в Санкт-Петербурге
Сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии интернет-мошенничеств. По версии следователей, к противоправной деятельности причастны шесть жителей Санкт-Петербурга, житель Ленинградской области и житель Екатеринбурга. Предварительно установлено, что в свою криминальную схему злоумышленники смогли включить популярный среди туристов международный интернет-сервис аренды жилья. Они заселялись в снятые на одни сутки номера и квартиры, делали фотографии и от имени владельцев предлагали сдать недвижимость всем желающим.
2022-02-08T12:46
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, санкт-петербург, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:46 08.02.2022 (обновлено: 14:14 08.02.2022)
В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с арендой жилья
В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с арендой жилья в интернете