https://ria.ru/20220208/moshenniki-1771656092.html

В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с арендой жилья

В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с арендой жилья - РИА Новости, 08.02.2022

В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с арендой жилья

Сотрудники петербургской полиции задержали шестерых жителей Санкт-Петербурга, жителя Ленинградской области и жителя Екатеринбурга, подозреваемых в мошенничестве РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:46

2022-02-08T12:46

2022-02-08T14:14

происшествия

санкт-петербург

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Сотрудники петербургской полиции задержали шестерых жителей Санкт-Петербурга, жителя Ленинградской области и жителя Екатеринбурга, подозреваемых в мошенничестве с арендой жилья в интернете, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии интернет-мошенничеств. По версии следователей, к противоправной деятельности причастны шесть жителей Санкт-Петербурга, житель Ленинградской области и житель Екатеринбурга", - сказала Волк.По ее словам, для обмана клиентов подозреваемые использовали популярный международный интернет-сервис аренды жилья. Злоумышленники снимали на сутки номера, делали фото и от имени их владельцев сдавали недвижимость. Они использовали поддельные таблички с адресами центральных районов Санкт-Петербурга и Сочи, меняли свою внешность с помощью париков, накладных усов и бород."После активации объявлений о сдаче жилья предполагаемые организаторы криминальной схемы обращались в администрацию сервиса и просили в виде исключения разрешить проводить оплату напрямую на счет арендодателя. При этом гражданам, которые бронировали объекты недвижимости, направлялось уведомление о необходимости внесения полной стоимости", - рассказала Волк.Кроме того, злоумышленники после оплат отменяли бронь и снова выставляли жилья для аренды. В результате от их действий пострадали более 80 человек из разных регионов России, которые перевели в общей сложности более 4 миллионов рублей."Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Предполагаемым двоим организаторам и троим участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим подозреваемым назначен запрет определенных действий, одному – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - сообщила Волк.В полиции сообщили, что пострадавшие от действий этих мошенников при аренде жилья в интернете могут обращаться к правоохранителям по телефону: +7 (977) 585-68-67.

https://radiosputnik.ria.ru/20220202/spisanie-1770722682.html

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Задержание подозреваемых в мошенничестве с арендой жилья в Санкт-Петербурге Сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии интернет-мошенничеств. По версии следователей, к противоправной деятельности причастны шесть жителей Санкт-Петербурга, житель Ленинградской области и житель Екатеринбурга. Предварительно установлено, что в свою криминальную схему злоумышленники смогли включить популярный среди туристов международный интернет-сервис аренды жилья. Они заселялись в снятые на одни сутки номера и квартиры, делали фотографии и от имени владельцев предлагали сдать недвижимость всем желающим. 2022-02-08T12:46 true PT3M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)