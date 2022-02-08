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Высоту орбиты МКС скорректировали
Высоту орбиты МКС скорректировали - РИА Новости, 08.02.2022
Высоту орбиты МКС скорректировали
Высоту орбиты Международной космической станции подняли на 450 метров, формируя баллистические условия в преддверии мартовских полетов кораблей "Союз", сообщает РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:09
2022-02-08T11:09
космос - риа наука
антон шкаплеров
петр дубров
земля
мгту имени баумана
наса
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции подняли на 450 метров, формируя баллистические условия в преддверии мартовских полетов кораблей "Союз", сообщает "Роскосмос"."Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали", - сообщается на сайте госкорпорации.Коррекцию орбиты МКС провели двигателями грузового корабля "Прогресс МС-18", они включились в 10.56 мск и проработали 142,3 секунды. После маневра средняя высота полета станции увеличилась на 450 метров и составила 417,6 километра.Первоначально это планировалось сделать в воскресенье, однако по соображениям баллистики коррекцию перенесли.Предыдущая коррекция орбиты МКС прошла 12 января также с помощью двигателей "Прогресса МС-18". Тогда средняя высота орбиты станции была повышена более чем на километр. За всё время полета МКС, нынешняя коррекция высоты её орбиты - уже 315, и 166-я, проведенная с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".Ранее начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рафаил Муртазин сообщил, что для проведения американскими астронавтами экспериментов на МКС орбита станции в скором времени будет понижена до 416 километров и будет оставаться такой до конца её эксплуатации.На корабле "Союз МС-21" на станцию 18 марта прибудет полностью российский экипаж. Он примечателен еще и тем, что все три космонавта – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков - выпускники МГТУ имени Баумана. Как рассказывал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в честь этого полет назвали "Бауманским стартом", а сам корабль получил имя "Королёв". Ракету украсят гербом университета.Сейчас на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер."Союз МС-19" 30 марта вернет на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая.
https://ria.ru/20220113/kosmos-1767608257.html
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космос - риа наука, антон шкаплеров, петр дубров, земля, мгту имени баумана, наса, международная космическая станция (мкс)
11:09 08.02.2022
 
Высоту орбиты МКС скорректировали

Высоту орбиты Международной космической станции подняли на 450 метров

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции подняли на 450 метров, формируя баллистические условия в преддверии мартовских полетов кораблей "Союз", сообщает "Роскосмос".
"Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали", - сообщается на сайте госкорпорации.
Вид на Землю с борта МКС
13 января, 10:14
На МКС проведут более ста российских научных экспериментов
Коррекцию орбиты МКС провели двигателями грузового корабля "Прогресс МС-18", они включились в 10.56 мск и проработали 142,3 секунды. После маневра средняя высота полета станции увеличилась на 450 метров и составила 417,6 километра.
Первоначально это планировалось сделать в воскресенье, однако по соображениям баллистики коррекцию перенесли.
Предыдущая коррекция орбиты МКС прошла 12 января также с помощью двигателей "Прогресса МС-18". Тогда средняя высота орбиты станции была повышена более чем на километр. За всё время полета МКС, нынешняя коррекция высоты её орбиты - уже 315, и 166-я, проведенная с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".
Ранее начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рафаил Муртазин сообщил, что для проведения американскими астронавтами экспериментов на МКС орбита станции в скором времени будет понижена до 416 километров и будет оставаться такой до конца её эксплуатации.
На корабле "Союз МС-21" на станцию 18 марта прибудет полностью российский экипаж. Он примечателен еще и тем, что все три космонавта – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков - выпускники МГТУ имени Баумана. Как рассказывал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в честь этого полет назвали "Бауманским стартом", а сам корабль получил имя "Королёв". Ракету украсят гербом университета.
Сейчас на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
"Союз МС-19" 30 марта вернет на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая.
Кадр трансляции выхода в открытый космос российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва
19 января, 15:28
Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос с МКС
 
Космос - РИА НаукаАнтон ШкаплеровПетр ДубровЗемляМГТУ имени БауманаНАСАМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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