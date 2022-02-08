Высоту орбиты МКС скорректировали
Высоту орбиты Международной космической станции подняли на 450 метров
Международная космическая станция
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции подняли на 450 метров, формируя баллистические условия в преддверии мартовских полетов кораблей "Союз", сообщает "Роскосмос".
"Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали", - сообщается на сайте госкорпорации.
13 января, 10:14На МКС проведут более ста российских научных экспериментов
Коррекцию орбиты МКС провели двигателями грузового корабля "Прогресс МС-18", они включились в 10.56 мск и проработали 142,3 секунды. После маневра средняя высота полета станции увеличилась на 450 метров и составила 417,6 километра.
Первоначально это планировалось сделать в воскресенье, однако по соображениям баллистики коррекцию перенесли.
Предыдущая коррекция орбиты МКС прошла 12 января также с помощью двигателей "Прогресса МС-18". Тогда средняя высота орбиты станции была повышена более чем на километр. За всё время полета МКС, нынешняя коррекция высоты её орбиты - уже 315, и 166-я, проведенная с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".
Ранее начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рафаил Муртазин сообщил, что для проведения американскими астронавтами экспериментов на МКС орбита станции в скором времени будет понижена до 416 километров и будет оставаться такой до конца её эксплуатации.
На корабле "Союз МС-21" на станцию 18 марта прибудет полностью российский экипаж. Он примечателен еще и тем, что все три космонавта – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков - выпускники МГТУ имени Баумана. Как рассказывал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в честь этого полет назвали "Бауманским стартом", а сам корабль получил имя "Королёв". Ракету украсят гербом университета.
Сейчас на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
"Союз МС-19" 30 марта вернет на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая.