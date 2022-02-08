Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html
Наступают решающие дни. Что Путин объяснял Макрону почти шесть часов
Наступают решающие дни. Что Путин объяснял Макрону почти шесть часов - РИА Новости, 08.02.2022
Наступают решающие дни. Что Путин объяснял Макрону почти шесть часов
Разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона начался в понедельник, а закончился во вторник. В разгар предвыборной кампании Париж берет на себя роль... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T08:00
2022-02-08T14:47
в мире
россия
франция
нато
северный поток — 2
эммануэль макрон
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771594450_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4cf49ffd2824a9c10f81280ff727c01e.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Ксения Мельникова, Татьяна Мишина. Разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона начался в понедельник, а закончился во вторник. В разгар предвыборной кампании Париж берет на себя роль европейского локомотива и обещает "историческое решение" кризиса на Украине. Некоторые из предложений в Кремле действительно оценили как "вполне возможные". Параллельно, не желая оставаться за бортом дипломатического урегулирования, Олаф Шольц встречался в Вашингтоне с Джо Байденом. Вскоре немецкого канцлера ждут и в Москве.Шесть часов переговоровНакануне визита в Москву Эммануэль Макрон в интервью Journal du Dimanche рассуждал о причинах ухудшения ситуации вокруг Украины. Одна из них — отказ от саммита Россия — НАТО. Президент отмечал: только личная встреча поможет избежать военного столкновения, ведь цель России "не Украина, а прояснение правил".Переформатировать систему европейской безопасности, включив в нее Москву, Макрон предлагал и раньше. Но безответно. На этот раз французский лидер вновь отметил: нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно. "Мы должны защищать наших европейских братьев, предложив новый баланс, который позволит сохранить мир и суверенитет. Это надо делать с уважением к России и с пониманием современных травм этой великой нации и великой страны", — подчеркнул он.В Москву Макрон прибыл, задержавшись на сорок минут, уже после пяти вечера. Его самолет полчаса простоял на взлетно-посадочной полосе во Внуково. Несколько раз на борт кто-то поднимался и спускался, но сам высокий гость не выходил. Еще перед вылетом он пообщался по телефону с Джо Байденом, подтвердив поддержку украинского суверенитета."Дорогой Эммануэль, очень рад тебя видеть", — приветствовал его Владимир Путин уже в Кремле. Президенты перекинулись парой фраз на английском и французском. Макрон к Путину тоже обращался на "ты" и по имени. Президентов разделял огромный стол, за которым теперь встречают всех кремлевских гостей. После протокола удалились на рабочий обед. К прессе вышли ближе к полуночи."Терпи, моя красавица"Переговоры, длившиеся почти шесть часов, очевидно, были непростыми. Путин во вступительном слове делал упор на требования гарантии от НАТО и только во вторую очередь рассматривал ситуацию в соседней стране. Понимая, что следующая остановка французского президента — в столице Украины, он перечислял претензии к нынешнему киевскому руководству: несоблюдение взятых на себя обязательств, дискриминация русского населения, преследование политических соперников. И даже немного иронизировал над Петром Порошенко, которого на родине заподозрили в госизмене, — предложил ему убежище, как когда-то его предшественнику Виктору Януковичу.Но абсолютно без тени иронии несколько раз благодарил французского коллегу за визит, потраченное время и желание урегулировать кризис. Это благородная миссия, подчеркнул Путин. Некоторые из предложений "вполне возможны для того, чтобы положить их в основу дальнейших шагов по Украине". В ближайшие дни их обсудят подробнее.Но раз за разом Путин напоминал главное: нерасширение НАТО — жизненно важный вопрос для России. Если Украина вступит в альянс и военным путем попытается вернуть Крым, европейские страны автоматически втянутся в конфликт — против собственной воли. "Вы даже не успеете глазом моргнуть. Господин президент, конечно, не хочет этого, и я не хочу", — предупреждал Путин. В такой войне уж точно "не будет победителей".Российский лидер по-прежнему ждет ответа на требование гарантий. В предложениях Москвы "нет ни одного неисполнимого пункта". Причем тянуть с ответом нельзя: "Мы 30 лет уже уговариваем не делать одного, второго, третьего — но просто полное игнорирование наших озабоченностей, требований, предложений".Макрон тоже повторял свою мысль: позиции Европы и России очень различны, но надо договариваться и строить новый порядок безопасности и стабильности на континенте. И никакой альтернативы Минским соглашениям нет. С этим оба президента полностью согласились. Как выразился Путин: "Нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять!"Интересы МакронаФранция, председательствующая сейчас в ЕС, традиционно выступает за диалог с Россией. К тому же после смены власти в Германии Париж стремится стать лидером на переговорах по безопасности между Москвой и Западом, а Макрон — повысить свои шансы на предстоящих выборах.Гонка в самом разгаре, соперничество между главными кандидатами накалено до предела. Хотя Макрон пока на второй срок себя официально на выдвинул, по опросам общественного мнения он лидирует. Но недовольных его внутренней политикой хватает: больше всего французы критикуют пенсионную реформу и ковидные запреты. Так что успехи во внешней политике были бы очень кстати.Среди конкурентов Макрона лучше всего дела у кандидата от республиканцев Валери Пекресс — 16,5 процента. Правый Эрик Земмур, избирательная кампания которого так стремительно началась, а потом забуксовала, догнал лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен, у них по 14 процентов. Она, кстати, поддержала Москву в ситуации с Украиной, обвинив Брюссель в посягательстве на российскую сферу влияния и в провоцировании напряженности.Где же ШольцВскоре в Москву прилетит немецкий канцлер. У него большой дипломатический марафон: переговоры в США и России, потом встреча с французским и польским лидерами в Берлине, переговоры с президентом Литвы, а также премьер-министрами Эстонии и Латвии.В последнее время Олафа Шольца сильно критиковали и в ЕС, и в Вашингтоне, и в самой Германии. Журналисты задавались вопросом: чем занят глава немецкого правительства, пока Макрон постоянно созванивается с Путиным. Даже появился шуточный хештег WoIstScholz ("Где Шольц?").Сейчас он с визитом в Вашингтоне. В центре внимания — перспективы взаимодействия с Москвой и кризис вокруг Украины. В Берлине опасаются утраты доверия Вашингтона как ненадежного союзника и позиций на международной арене. "Это запоздалая поездка", — упрекнул канцлера лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.Действительно, Шольц отправился в Вашингтон спустя два месяца после прихода к власти. Его предшественница Ангела Меркель в 2005-м за это время успела посетить и США, и Россию. А Герхард Шредер прилетел в Белый дом через две с половиной недели.Критикуют канцлера и за позицию в украинском кризисе. Он избегает разговоров о газопроводе "Северный поток — 2" при обсуждении возможных антироссийских санкций. Лишь осторожно отмечает, что "ничего не исключено". Даже в рядах социал-демократов, традиционно дружественных Москве, периодически звучат голоса "ястребов", призывающих пригрозить перекрытием "СП-2" или же обсудить, как еще можно помочь Украине.К тому же Берлин категорически против поставок Киеву летального оружия. Большинство немцев, по данным социологов, поддерживают это решение правительства. Кстати, Франция поступает так же: за восемь лет конфликта в Донбассе украинские власти получили от Парижа только невоенные вертолеты и некоторое радиолокационное оборудование.Когда возник "нормандский формат", роль лидера со стороны Запада взял на себя Берлин. Тогда у власти была Ангела Меркель. Франция же следовала за Германией. Сейчас инициативу перехватил Париж.
https://ria.ru/20211215/france-1763693031.html
https://ria.ru/20220125/germansfight-1769301190.html
https://ria.ru/20220207/minsk-1771329679.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771594450_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_47b56089a9be0e8b8cb047c02f62ffdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, нато, северный поток — 2, эммануэль макрон, владимир путин, владимир зеленский, петр порошенко, олаф шольц, джо байден, минские соглашения
08:00 08.02.2022 (обновлено: 14:47 08.02.2022)
 

Наступают решающие дни. Что Путин объяснял Макрону почти шесть часов

© REUTERS / Thibault CamusПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции после встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Thibault Camus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Ксения Мельникова, Татьяна Мишина. Разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона начался в понедельник, а закончился во вторник. В разгар предвыборной кампании Париж берет на себя роль европейского локомотива и обещает "историческое решение" кризиса на Украине. Некоторые из предложений в Кремле действительно оценили как "вполне возможные". Параллельно, не желая оставаться за бортом дипломатического урегулирования, Олаф Шольц встречался в Вашингтоне с Джо Байденом. Вскоре немецкого канцлера ждут и в Москве.

Шесть часов переговоров

Накануне визита в Москву Эммануэль Макрон в интервью Journal du Dimanche рассуждал о причинах ухудшения ситуации вокруг Украины. Одна из них — отказ от саммита Россия — НАТО. Президент отмечал: только личная встреча поможет избежать военного столкновения, ведь цель России "не Украина, а прояснение правил".
© REUTERS / Thibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время прибытия в Большой Кремлевский дворец
Президент Франции Эммануэль Макрон во время прибытия в Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Thibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон во время прибытия в Большой Кремлевский дворец
Переформатировать систему европейской безопасности, включив в нее Москву, Макрон предлагал и раньше. Но безответно. На этот раз французский лидер вновь отметил: нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно. "Мы должны защищать наших европейских братьев, предложив новый баланс, который позволит сохранить мир и суверенитет. Это надо делать с уважением к России и с пониманием современных травм этой великой нации и великой страны", — подчеркнул он.
В Москву Макрон прибыл, задержавшись на сорок минут, уже после пяти вечера. Его самолет полчаса простоял на взлетно-посадочной полосе во Внуково. Несколько раз на борт кто-то поднимался и спускался, но сам высокий гость не выходил. Еще перед вылетом он пообщался по телефону с Джо Байденом, подтвердив поддержку украинского суверенитета.
© REUTERS / Thibault CamusЖурналисты в пресс-центре Большого Кремлевского дворца во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным
Журналисты в пресс-центре Большого Кремлевского дворца во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Thibault Camus
Журналисты в пресс-центре Большого Кремлевского дворца во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным
"Дорогой Эммануэль, очень рад тебя видеть", — приветствовал его Владимир Путин уже в Кремле. Президенты перекинулись парой фраз на английском и французском. Макрон к Путину тоже обращался на "ты" и по имени. Президентов разделял огромный стол, за которым теперь встречают всех кремлевских гостей. После протокола удалились на рабочий обед. К прессе вышли ближе к полуночи.

"Терпи, моя красавица"

Переговоры, длившиеся почти шесть часов, очевидно, были непростыми. Путин во вступительном слове делал упор на требования гарантии от НАТО и только во вторую очередь рассматривал ситуацию в соседней стране. Понимая, что следующая остановка французского президента — в столице Украины, он перечислял претензии к нынешнему киевскому руководству: несоблюдение взятых на себя обязательств, дискриминация русского населения, преследование политических соперников. И даже немного иронизировал над Петром Порошенко, которого на родине заподозрили в госизмене, — предложил ему убежище, как когда-то его предшественнику Виктору Януковичу.
Но абсолютно без тени иронии несколько раз благодарил французского коллегу за визит, потраченное время и желание урегулировать кризис. Это благородная миссия, подчеркнул Путин. Некоторые из предложений "вполне возможны для того, чтобы положить их в основу дальнейших шагов по Украине". В ближайшие дни их обсудят подробнее.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле
Но раз за разом Путин напоминал главное: нерасширение НАТО — жизненно важный вопрос для России. Если Украина вступит в альянс и военным путем попытается вернуть Крым, европейские страны автоматически втянутся в конфликт — против собственной воли. "Вы даже не успеете глазом моргнуть. Господин президент, конечно, не хочет этого, и я не хочу", — предупреждал Путин. В такой войне уж точно "не будет победителей".
Российский лидер по-прежнему ждет ответа на требование гарантий. В предложениях Москвы "нет ни одного неисполнимого пункта". Причем тянуть с ответом нельзя: "Мы 30 лет уже уговариваем не делать одного, второго, третьего — но просто полное игнорирование наших озабоченностей, требований, предложений".
Макрон тоже повторял свою мысль: позиции Европы и России очень различны, но надо договариваться и строить новый порядок безопасности и стабильности на континенте. И никакой альтернативы Минским соглашениям нет. С этим оба президента полностью согласились. Как выразился Путин: "Нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять!"

Интересы Макрона

Франция, председательствующая сейчас в ЕС, традиционно выступает за диалог с Россией. К тому же после смены власти в Германии Париж стремится стать лидером на переговорах по безопасности между Москвой и Западом, а Макрон — повысить свои шансы на предстоящих выборах.
Гонка в самом разгаре, соперничество между главными кандидатами накалено до предела. Хотя Макрон пока на второй срок себя официально на выдвинул, по опросам общественного мнения он лидирует. Но недовольных его внутренней политикой хватает: больше всего французы критикуют пенсионную реформу и ковидные запреты. Так что успехи во внешней политике были бы очень кстати.
Сторонники французского ультраправого кандидата в президенты 2022 года Эрика Земмура во время предвыборного митинга в Вильпенте, недалеко от Парижа - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 08:00
Марш, марш правой. Кто намерен "отвоевать" Францию у мигрантов
Среди конкурентов Макрона лучше всего дела у кандидата от республиканцев Валери Пекресс — 16,5 процента. Правый Эрик Земмур, избирательная кампания которого так стремительно началась, а потом забуксовала, догнал лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен, у них по 14 процентов. Она, кстати, поддержала Москву в ситуации с Украиной, обвинив Брюссель в посягательстве на российскую сферу влияния и в провоцировании напряженности.

Где же Шольц

Вскоре в Москву прилетит немецкий канцлер. У него большой дипломатический марафон: переговоры в США и России, потом встреча с французским и польским лидерами в Берлине, переговоры с президентом Литвы, а также премьер-министрами Эстонии и Латвии.
В последнее время Олафа Шольца сильно критиковали и в ЕС, и в Вашингтоне, и в самой Германии. Журналисты задавались вопросом: чем занят глава немецкого правительства, пока Макрон постоянно созванивается с Путиным. Даже появился шуточный хештег WoIstScholz ("Где Шольц?").
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
Сейчас он с визитом в Вашингтоне. В центре внимания — перспективы взаимодействия с Москвой и кризис вокруг Украины. В Берлине опасаются утраты доверия Вашингтона как ненадежного союзника и позиций на международной арене. "Это запоздалая поездка", — упрекнул канцлера лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.
Действительно, Шольц отправился в Вашингтон спустя два месяца после прихода к власти. Его предшественница Ангела Меркель в 2005-м за это время успела посетить и США, и Россию. А Герхард Шредер прилетел в Белый дом через две с половиной недели.
Критикуют канцлера и за позицию в украинском кризисе. Он избегает разговоров о газопроводе "Северный поток — 2" при обсуждении возможных антироссийских санкций. Лишь осторожно отмечает, что "ничего не исключено". Даже в рядах социал-демократов, традиционно дружественных Москве, периодически звучат голоса "ястребов", призывающих пригрозить перекрытием "СП-2" или же обсудить, как еще можно помочь Украине.
Лидеры партий выступают на пресс-конференции после окончания коалиционных переговоров о формировании правительства Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 08:00
"Крым к Украине не вернется". Немцы ссорятся из-за отношений с Россией
К тому же Берлин категорически против поставок Киеву летального оружия. Большинство немцев, по данным социологов, поддерживают это решение правительства. Кстати, Франция поступает так же: за восемь лет конфликта в Донбассе украинские власти получили от Парижа только невоенные вертолеты и некоторое радиолокационное оборудование.
Когда возник "нормандский формат", роль лидера со стороны Запада взял на себя Берлин. Тогда у власти была Ангела Меркель. Франция же следовала за Германией. Сейчас инициативу перехватил Париж.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 08:00
Хронический саботаж. Киеву напомнили о долгах
 
В миреРоссияФранцияНАТОСеверный поток — 2Эммануэль МакронВладимир ПутинВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоОлаф ШольцДжо БайденМинские соглашения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала