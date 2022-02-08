https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html

Наступают решающие дни. Что Путин объяснял Макрону почти шесть часов

Наступают решающие дни. Что Путин объяснял Макрону почти шесть часов - РИА Новости, 08.02.2022

Наступают решающие дни. Что Путин объяснял Макрону почти шесть часов

Разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона начался в понедельник, а закончился во вторник. В разгар предвыборной кампании Париж берет на себя роль... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:00

2022-02-08T08:00

2022-02-08T14:47

в мире

россия

франция

нато

северный поток — 2

эммануэль макрон

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Ксения Мельникова, Татьяна Мишина. Разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона начался в понедельник, а закончился во вторник. В разгар предвыборной кампании Париж берет на себя роль европейского локомотива и обещает "историческое решение" кризиса на Украине. Некоторые из предложений в Кремле действительно оценили как "вполне возможные". Параллельно, не желая оставаться за бортом дипломатического урегулирования, Олаф Шольц встречался в Вашингтоне с Джо Байденом. Вскоре немецкого канцлера ждут и в Москве.Шесть часов переговоровНакануне визита в Москву Эммануэль Макрон в интервью Journal du Dimanche рассуждал о причинах ухудшения ситуации вокруг Украины. Одна из них — отказ от саммита Россия — НАТО. Президент отмечал: только личная встреча поможет избежать военного столкновения, ведь цель России "не Украина, а прояснение правил".Переформатировать систему европейской безопасности, включив в нее Москву, Макрон предлагал и раньше. Но безответно. На этот раз французский лидер вновь отметил: нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно. "Мы должны защищать наших европейских братьев, предложив новый баланс, который позволит сохранить мир и суверенитет. Это надо делать с уважением к России и с пониманием современных травм этой великой нации и великой страны", — подчеркнул он.В Москву Макрон прибыл, задержавшись на сорок минут, уже после пяти вечера. Его самолет полчаса простоял на взлетно-посадочной полосе во Внуково. Несколько раз на борт кто-то поднимался и спускался, но сам высокий гость не выходил. Еще перед вылетом он пообщался по телефону с Джо Байденом, подтвердив поддержку украинского суверенитета."Дорогой Эммануэль, очень рад тебя видеть", — приветствовал его Владимир Путин уже в Кремле. Президенты перекинулись парой фраз на английском и французском. Макрон к Путину тоже обращался на "ты" и по имени. Президентов разделял огромный стол, за которым теперь встречают всех кремлевских гостей. После протокола удалились на рабочий обед. К прессе вышли ближе к полуночи."Терпи, моя красавица"Переговоры, длившиеся почти шесть часов, очевидно, были непростыми. Путин во вступительном слове делал упор на требования гарантии от НАТО и только во вторую очередь рассматривал ситуацию в соседней стране. Понимая, что следующая остановка французского президента — в столице Украины, он перечислял претензии к нынешнему киевскому руководству: несоблюдение взятых на себя обязательств, дискриминация русского населения, преследование политических соперников. И даже немного иронизировал над Петром Порошенко, которого на родине заподозрили в госизмене, — предложил ему убежище, как когда-то его предшественнику Виктору Януковичу.Но абсолютно без тени иронии несколько раз благодарил французского коллегу за визит, потраченное время и желание урегулировать кризис. Это благородная миссия, подчеркнул Путин. Некоторые из предложений "вполне возможны для того, чтобы положить их в основу дальнейших шагов по Украине". В ближайшие дни их обсудят подробнее.Но раз за разом Путин напоминал главное: нерасширение НАТО — жизненно важный вопрос для России. Если Украина вступит в альянс и военным путем попытается вернуть Крым, европейские страны автоматически втянутся в конфликт — против собственной воли. "Вы даже не успеете глазом моргнуть. Господин президент, конечно, не хочет этого, и я не хочу", — предупреждал Путин. В такой войне уж точно "не будет победителей".Российский лидер по-прежнему ждет ответа на требование гарантий. В предложениях Москвы "нет ни одного неисполнимого пункта". Причем тянуть с ответом нельзя: "Мы 30 лет уже уговариваем не делать одного, второго, третьего — но просто полное игнорирование наших озабоченностей, требований, предложений".Макрон тоже повторял свою мысль: позиции Европы и России очень различны, но надо договариваться и строить новый порядок безопасности и стабильности на континенте. И никакой альтернативы Минским соглашениям нет. С этим оба президента полностью согласились. Как выразился Путин: "Нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять!"Интересы МакронаФранция, председательствующая сейчас в ЕС, традиционно выступает за диалог с Россией. К тому же после смены власти в Германии Париж стремится стать лидером на переговорах по безопасности между Москвой и Западом, а Макрон — повысить свои шансы на предстоящих выборах.Гонка в самом разгаре, соперничество между главными кандидатами накалено до предела. Хотя Макрон пока на второй срок себя официально на выдвинул, по опросам общественного мнения он лидирует. Но недовольных его внутренней политикой хватает: больше всего французы критикуют пенсионную реформу и ковидные запреты. Так что успехи во внешней политике были бы очень кстати.Среди конкурентов Макрона лучше всего дела у кандидата от республиканцев Валери Пекресс — 16,5 процента. Правый Эрик Земмур, избирательная кампания которого так стремительно началась, а потом забуксовала, догнал лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен, у них по 14 процентов. Она, кстати, поддержала Москву в ситуации с Украиной, обвинив Брюссель в посягательстве на российскую сферу влияния и в провоцировании напряженности.Где же ШольцВскоре в Москву прилетит немецкий канцлер. У него большой дипломатический марафон: переговоры в США и России, потом встреча с французским и польским лидерами в Берлине, переговоры с президентом Литвы, а также премьер-министрами Эстонии и Латвии.В последнее время Олафа Шольца сильно критиковали и в ЕС, и в Вашингтоне, и в самой Германии. Журналисты задавались вопросом: чем занят глава немецкого правительства, пока Макрон постоянно созванивается с Путиным. Даже появился шуточный хештег WoIstScholz ("Где Шольц?").Сейчас он с визитом в Вашингтоне. В центре внимания — перспективы взаимодействия с Москвой и кризис вокруг Украины. В Берлине опасаются утраты доверия Вашингтона как ненадежного союзника и позиций на международной арене. "Это запоздалая поездка", — упрекнул канцлера лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.Действительно, Шольц отправился в Вашингтон спустя два месяца после прихода к власти. Его предшественница Ангела Меркель в 2005-м за это время успела посетить и США, и Россию. А Герхард Шредер прилетел в Белый дом через две с половиной недели.Критикуют канцлера и за позицию в украинском кризисе. Он избегает разговоров о газопроводе "Северный поток — 2" при обсуждении возможных антироссийских санкций. Лишь осторожно отмечает, что "ничего не исключено". Даже в рядах социал-демократов, традиционно дружественных Москве, периодически звучат голоса "ястребов", призывающих пригрозить перекрытием "СП-2" или же обсудить, как еще можно помочь Украине.К тому же Берлин категорически против поставок Киеву летального оружия. Большинство немцев, по данным социологов, поддерживают это решение правительства. Кстати, Франция поступает так же: за восемь лет конфликта в Донбассе украинские власти получили от Парижа только невоенные вертолеты и некоторое радиолокационное оборудование.Когда возник "нормандский формат", роль лидера со стороны Запада взял на себя Берлин. Тогда у власти была Ангела Меркель. Франция же следовала за Германией. Сейчас инициативу перехватил Париж.

https://ria.ru/20211215/france-1763693031.html

https://ria.ru/20220125/germansfight-1769301190.html

https://ria.ru/20220207/minsk-1771329679.html

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в мире, россия, франция, нато, северный поток — 2, эммануэль макрон, владимир путин, владимир зеленский, петр порошенко, олаф шольц, джо байден, минские соглашения